Lefagytak a spanyolok a hajrában, a belgák drámai csatában védték meg címüket a női kosár Eb-n

Két évvel ezelőtt is ugyanez a két válogatott játszotta a döntőt, akkor a belgák 64–58-ra győztek. Ahogy akkor, úgy a mostani fináléban is – melynek egyik játékvezetője Praksch Péter volt – a spanyolok kezdtek jobban, 4–0 után viszont hol egyik, hol másik csapat vezetett. A második negyedben már egyértelműbb volt Spanyolország fölénye, amely Paula Ginzo pontjainak is hála hatra növelte előnyét, majd kilenc is volt közte, de Kyara Linskensnek köszönhetően visszaállt a hatpontos különbség a nagyszünetre.

A fordulás után lefagytak a spanyolok, 40–33 után négy perc alatt 43–47-re módosult az állás. Ezt követően viszont a belgák hibáztak nagyon sokszor, a negyed utolsó négy percében már csak két pontot dobtak, így ellenfelük visszavette a vezetést. A következő játékrészt 5–0-val kezdte a spanyol válogatott, Mike Thibault szövetségi kapitány nyolcpontos hátrányban gyorsan időt is kért. Két és fél perc után született újra kosár, de nem a belgák szerezték, bár nem sokkal utána Antonia Delaere révén – büntetőből – megszerezték az első pontjaikat a negyedben. Ezt két spanyol dupla követte, és újabb időkérés a címvédőtől négy perccel a mérkőzés vége előtt.

Az előző döntő legeredményesebb játékosa, az akkor 24 pontig jutó Emma Meesseman igyekezett kirángatni csapatát a gödörből, és lassan sikerült csökkenteni a 12 pontos hátrányon, Julie Allemand triplájával pedig 65–62-t mutatott az eredményjelző. Gondban voltak a spanyolok, nem tudtak betalálni, és Allemand miatt egy pont maradt az előnyükből, viszont már csak 17.5 másodperc volt hátra. A spanyol játékosok megpróbálták eldugni a labdát, ehelyett Mariona Ortiz eladta, Delaere pedig értékesítette a ziccerét. Még egy jó büntetőre maradt idő, ami már nem számított, a négyszeres Eb-győztes elszórakozta előnyét, így Belgium a 67–65-ös győzelmével megvédte címét.

A mérkőzés hajrájának összefoglalója

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, PIREUSZ

Döntő

Spanyolország–Belgium 65–67 (19–18, 18–13, 15–18, 13–18)

Ld: Ayuso 11/3, Ginzo 11/3, Pueyo 11/3, ill. Allemand 19/9, Linskens 17/3, Meesseman 16

KORÁBBAN

A 3. helyért

Franciaország–Olaszország 54–69 (22–23, 14–19, 9–11, 9–16)

Ld: M. Touré 13/3, ill. Zandalasini 20/9

Az 5. helyért

Csehország–Németország 70–81 (15–13, 17–24, 23–23, 15–21)

Ld: Reisingerová 14/6, Vorácková 14/6, ill. Fiebich 20/6

A 7. helyért

Litvánia–Törökország 87–99 (21–26, 25–26, 28–21, 13–26)

Ld: Juskaite 26/9, Jocyte 23/6, ill. Uzun 22, McCowan 22/3