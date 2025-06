Az olaszok 30 év után újra érmet nyertek a női kosárlabda Európa-bajnokságon

A bronzmérkőzés első félidejében többnyire az olaszoknál volt az előny, de nem tudtak ellépni ellenfelüktől, a párizsi olimpián ezüstérmes franciák ott loholtak a nyomukban. A nagyszünetre így is hatpontos előnnyel mehetett Olaszország, miután a második negyed végén Cecilia Zandalasini négy ponttal megtoldotta az előnyt. A fordulás után hamar 10 pont lett a különbség, és lényegesen nem is tudott közeledni az előző Európa-bajnokság bronzérmese. A záró játékrész elején feljött mínusz háromra Franciaország, ám a negyed közepén már kilenccel mentek az olaszok, így jött is az időkérés a másik oldalon. Ez nem hozott eredményt, a különbség csak nőtt a hajrában, így az olaszok nyertek, és 30 év után újra érmet szereztek Eb-n – 1995-ben a második helyen zártak. A franciák sorozatban nyolc dobogós helyezés után maradtak érem nélkül kontinenstornán (54–69).

Az 5. helyet Németország szerezte meg. Hiába dobott a cseheknél 14 pontot az előző idényben az NKA Pécset erősítő center, Julia Reisingerová, a németek a második negyedben fordítottak, és onnan már nem engedték ki a kezükből a győzelmet (70–81).

A 7. helyért vívott találkozón Törökország egy félidőn át vezetett, majd ugyan Litvánia a harmadik negyedben fordított, de a törökök megnyerték az utolsó játékrészt, így sorozatban három 14. hely után jócskán előreléptek az Eb-n (87–99).

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PIREUSZ

A 3. helyért

Franciaország–Olaszország 54–69 (22–23, 14–19, 9–11, 9–16)

Ld: M. Touré 13/3, ill. Zandalasini 20/9

Az 5. helyért

Csehország–Németország 70–81 (15–13, 17–24, 23–23, 15–21)

Ld: Reisingerová 14/6, Vorácková 14/6, ill. Fiebich 20/6

A 7. helyért

Litvánia–Törökország 87–99 (21–26, 25–26, 28–21, 13–26)

Ld: Juskaite 26/9, Jocyte 23/6, ill. Uzun 22, McCowan 22/3

KÉSŐBB

Döntő

19.30: Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport+)