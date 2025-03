Női kosár MK: nincs egyértelmű favorit a pécsi fináléban

Papíron egyértelműnek tűnhet, hogy a női kosárlabda Magyar Kupa első elődöntőjében a Serco Uni Győr a favorit, ugyanakkor mégsem lehet ezt ilyen határozottan kijelenteni. Részben azért nem, mert a háromszoros MK-bronzérmes és kétszeres ezüstérmes csapat teljesítménye az idény végére erősen visszaesett. Cziczás László vezetőedző együttese az utolsó két bajnokiján sima vereséget szenvedett Sopronban (75–91) és Diósgyőrben (58–94), a tabellán lecsúszott a negyedik helyre, és egyáltalán nem játszik jó formában. A másik oka annak, hogy nem lehet megjósolni a Győr sima sikerét, az maga a TFSE-MTK. A fővárosiak már az alapszakaszban sok borsot törtek elődöntőbeli riválisuk orra alá, Győrben csak túlórában adták meg magukat, hazai pályán pedig visszavágtak és legyőzték Dubei Debóráékat. Sok múlhat azon, hogy Hegedűs Péter vezetőedző csapata ténylegesen hisz-e abban, hogy a papíron sokkal esélyesebb zöld-fehéreket újra meg tudja verni, ráadásul egy ilyen fontos mérkőzésen.

TFSE-MTK–Serco Uni Győr – NS-TIPP: 45–55%

Nehéz nem párhuzamot vonni az idei férfi és női sorozat között, annyira szembeötlő a hasonlóság: az előbbi versenyében a tavalyi aranyérmes Szolnok a 2023-as győztes Falcóval került össze a negyeddöntőben, idegenben kikapott és kiesett, a vasiak pedig megnyerték a serleget. A nőknél a tavalyi győztes Sopron a sorsolás szeszélye folytán a 2023-as első DVTK-val került össze a negyeddöntőben, Diósgyőrben kikapott, és nem jutott a négyes döntőbe. A négyszeres MK-győztes borsodiak egy hónapja a bajnokin sima vereséget szenvedtek a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, ahol szombat este ismét a pécsiekkel csapnak össze. A bajnokság alapszakaszát hat sikerrel befejező baranyaiak nagyszerű formában vannak, a hónapok óta vállsérüléssel bajlódó Studer Ágnes is visszatért, míg az új olasz irányító, Nicole Romeo is kezdi egyre jobban megismerni a játékrendszert. A hazai pálya miatt egy hajszállal esélyesebbnek tartjuk a Pécset, még úgy is, hogy előreláthatólag a fiatal tehetség Rátkai Eszter nem játszhat a hétvégén.

DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs NS-TIPP: 49–51%

Dúl Panka, a TFSE-MTK csapatkapitánya: „Az idényben mutatott játékunk és eredményeink alapján szerintem abba a pozícióba hoztuk fel magunkat, hogy hasonló esélyeink lehetnek a kupában, mint a másik három együttesnek. Nem gondolnám, hogy van favoritja a hétvégének, mi is úgy készültünk, hogy bármi megtörténhet. A Győr elleni meccseink önbizalmat adtak, hogy elhiggyük, megint le tudjuk őket győzni. Nagy csatára számítunk, ellenfelünk a támadásokat erőlteti jobban, így a védekezésünk kulcsfontosságú lesz.”

Dubei Debóra, a Győr csapatkapitánya: „Viszonylag kiélezett csata várható, szerintem nincs egyértelmű favoritja a tornának. Nekünk sok nehéz meccs jött egymás után az előző hetekben, amelyek nem úgy sikerültek, ahogyan szerettük volna. Ugyanakkor bízom abban, hogy tanultunk belőlük, és előre tudunk lépni. De az biztos, hogy a TFSE-MTK ellen sokkal jobb teljesítményre lesz szükségünk semleges pályán, mint amit az ellenük lejátszott két bajnokin mutattunk. Ha bejutunk a döntőbe, akkor ott már bármi lehet.”

Kányási Veronika, a DVTK csapatkapitánya: „A kupa elég sajátságos sorozat, így nem feltétlen kell kiindulni a bajnokin elért eredményekből. Várhatóan izgalmas, jó meccset játszunk a házigazdával, a Pécs biztos nagyon elszánt lesz, hiszen saját közönsége előtt meg szeretné nyerni a kupát. Szerintem mindkét csapat megpróbál majd új figurákkal, taktikai elemekkel is előrukkolni, de a kulcs az agresszív védekezés lesz, és hogy ki tudja jobban az akaratát a másikra erőltetni. A februári bajnokin nem kezeltük jól a nyomást, rosszul dobtunk, sok üres helyzet kimaradt, ezért kerültünk nagy hátrányba, s noha nyílttá tettük a meccset a végére, kikaptunk.”

Zsebe-Weninger Virág, a Pécs csapatkapitánya: „A csapat készen áll a hétvégére, jó passz­ban vagyunk, és nyilván önbizalmat ad, hogy az alapszakaszban hazai pályán veretlenek maradtunk. Tudjuk, hogy saját csarnokunkban erősek vagyunk, s noha sok sérülés hátráltatott minket az idény eddigi szakaszában, mostanra összeálltunk. Két nap alatt kell két kemény meccset lejátszani, ami már önmagában különleges. A DVTK elleni találkozó előrehozott döntőnek is nevezhető, talán ellenfelünknek hosszabb a padja, de esélyesnek érezzük magunkat, izgatottan várjuk a kezdést.”

NS-szakértő: Balogh Judit, korábbi háromszoros Eb-bronzérmes játékos: „A TFSE-MTK mumusa a Győrnek, a most zajló idényben hazai pályán le is győzte a zöld-fehéreket, és idegenben is csak a túlórában kapott ki. Az alapszakaszt csak negyedik helyen záró győrieken ott van az eredménykényszer, de ez fokozott energiákat mozgósíthat. Meglepetés lenne a fővárosi csapat győzelme, ám az nem, ha szoros mérkőzést látnánk az első elődöntőben. A második összecsapáson a bajnokság végére kicsit jobb passzba kerülő DVTK-nak erősebb a kerete, mint a vendéglátóké, de a Pécs nagyon kellemetlen stílusban kosárlabdázik. Nagyban függ a játékvezetői felfogástól, hogy a baranyaiak harcmodora mennyire érvényesülhet, sok múlhat azon, mennyire zavarodnak meg a bírók, mert ez sokat számít ezen a várhatóan szoros meccsen.”

KILLIK LÁSZLÓ NŐI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, PÉCS

Március 22., szombat

elődöntő

17.00: TFSE-MTK–Serco Uni Győr (Tv: Duna World)

20.00: DVTK-HunTherm–NKA Universitas Pécs (Tv: Duna World)

Március 23., vasárnap

17.00: a 3. helyért (Tv: Duna World)

20.00: döntő (Tv: Duna World)