A Real Madrid sem tudta megállítani az Olympiakoszt a férfi kosárlabda Euroligában – videók

Real Madrid–Olympiakosz 86–96

Mindkét csapat hatmeccses győzelmi sorozattal várta a nap rangadóját, amelyre Madridban tesztként tekintettek: vajon az idény eleji botladozás után éledező Real tart-e már ott, hogy elkapja a ligaelsőt? Bár jól kezdtek a hazaiak, gyorsan sejthetővé vált, hogy ebből nem lesz győzelem: az Olympiakosz már az első negyedben átvette a vezetést, tartotta, sőt növelte a tempót, és a negyedik negyed elején már húsz pont fölött volt az előnye. A madridiak erejéből csak egy erős hajrára tellett (78–86), valódi győzelmi esélyük nem volt. A kedden a Baskonia ellen 22 pontot szerző Evan Fournier most – öt sikeres hármasra alapozva – 28-ig jutott, ő volt a vendégsiker fő letéteményese, Szasa Vezenkov, Nikola Milutinov és Shaquielle McKissic 13-13 pontot szerzett, a Realban Mario Hezonja 17, Dzanan Musa 14, Walter Tavares és Hugo González 10-10 ponttal finiselt. A sorozatban a hetedik Euroliga-meccsüket megnyerő pireusziak 16 győzelemmel és hat vereséggel vezetik a tabellát, a Real (12, 10) csak a kilencedik helyen áll.

ASVEL–Alba Berlin 96–89

Szinte végig a házigazda lyoniak vezettek, de hiába ugrottak meg többször is – az első negyed végén például 13–0-s rohammal –, a vendég berliniek nem akartak beletörődni sorozatban kilencedik vereségükbe. A rendes játékidő vége előtt hét másodperccel az Alba hátvédje, Malte Delow egy triplával hosszabbításra is mentette a meccset, azonban a ráadás öt perce megint a hazaiaké volt: jól büntetőztek, és Edwin Jackson egy lélekromboló hármassal is megkínálta a berlinieket. Jackson 18, Theo Maledon 17 ponttal zárt az ASVEL-ben.

Milan–Partizan 70–90

Kiegyenlített első félidő után egyre többet hibáztak a hazaiak, jól működött a belgrádiak agresszív védekezése, és végül nem várt, húszpontos különbségű vereséggel szakadt meg a Milan hármas győzelmi szériája. A Partizanban hárman is húsz pont fölé jutottak: Sterling Brown (26), Carlik Jones (24) és Tyrique Jones (22).

Paris–Maccabi 96–83

Nem forgott veszélyben a párizsiak győzelme, már a második negyed elején húszpontnyi volt a fórjuk, és Tyson Ward (18), valamint a 11 pontja mellett 14 asszisztot is elkönyvelő TJ Shorts vezérletével simán nyertek. A Maccabi zsinórban negyedszer kapott ki.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések

Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 86–96 (19–22, 19–25, 16–26, 32–23)

ASVEL Villeurbanne (francia)–Alba Berlin (német) 96–89 (23–19, 27–21, 20–22, 15–23, 11–4) – h. u.

Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb) 70–90 (17–17, 23–20, 18–27, 12–26)

Paris Basketball (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 96–83 (26–11, 23–22, 23–23, 24–27)

A pénteki program

18.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Monaco (francia)

20.30: Baskonia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Bayern München (német)–Virtus Bologna (olasz)

20.45: Barcelona (spanyol)–Anadolu Efes (török)