A Falco legyőzte a Maccabi Ramat-Gant a férfi kosár BL-playin első meccsén

„Fújjuk le!” – mondta mosolyogva Gráczer György, a Falco ügyvezetője a Bajnokok Ligája play-in első felvonásának szünetében. Ez nem is csoda, a szombathelyiek tizenhárom ponttal vezettek és úgy tűnt, elkapták nagyon elkapták a fonalat.

Pedig az első negyedben akadozott a gépezet, sok dobást rontott a magyar bajnok, meglepő módon többségében közelieket, így többnyire csak üldözte a Ramat-Gan együttesét. Persze akadt, ami talpra ugrasztotta a publikumot, ilyen volt, amikor Matt Tiby nem bízta a véletlenre, miután Váradi Benedek precíz indítását követően akkorát zsákolt, hogy majdnem leszakadt a gyűrű. A nézők azért elégedetlenkedtek is, főleg a játékvezetőkre voltak mérgesek, és akadt, aki dühének hangot is adott, egy öblös hang arra biztatta a hazaiak mesterét, Milos Konakovot, hogy – a vulgáris kifejezést cserélve – adjon egy fülest a mellette álló bírónak. Persze a tréner ezt nem tette meg, sokkal jobban fájt a feje amiatt, hogy csapata mindössze 15 pontot kapart össze egy negyed alatt, de legalább a védekezése rendben volt.

Utóbbi szintjét a második tíz percben sikerült is tartani, támadásban pedig kiemelkedőt nyújtott a szombathelyi alakulat. Amíg az első negyedben egy tripla esett be, addig a nagyszünetig további hét, Trey Diggs három, Matt Tiby két alkalommal köszönt be távolról, a Falco pedig remek ritmust kapott el, átrohant ellenfelén, az izraeliek edzője, Shmuel Brenner időkérésekkel sem tudta megakadályozni, hogy a két csapat között tíz pont fölé nőjön a különbség. Ebben az időszakban a játék minden elemében ellenfele fölé nőtt a Falco, és szinte mindenki sajnálta a csarnokban, hogy kénytelen-kelletlen a szünetben le kellett vonulni a pályáról, mert akár a döntő fölényt is kiharcolhatták volna a hazaiak, ha még pár perccel tovább tart a második negyed.

A szombathelyiek energiaszintje viszont cseppet sem csökkent a pihenő után, óriási tempót diktált a magyar csapat, a szabad labdák többségét megszerezte, támadásban pedig továbbra is életveszélyes volt. A légiósok egymást múlták felül, Tiby és Diggs után Marvin Clark is bedobta a saját hármasát, majd egy lepattanót zsákolt vissza, egyre nyílt a két csapat között az olló. Ekkor szinte minden bejött a Falcónak, Váradi Benedek a támadóidő lejártát jelző dudaszó pillanatában dobott triplát, majd hatalmas örömüvöltéssel nyugtázta, hogy a labda a gyűrűben kötött ki. Volt már húsz is közte, az utolsó negyed kezdete előtt maradt belőle tizenöt, köszönhetően többek között megint egy megkérdőjelezhető játékvezetői ítéletnek, de a hajrá előtt úgy tűnt, ez is belefér.

Csak aztán a záró negyedben jött a lefagyás, meg egy-két olyan bírói fújás, amit Konakov (a többséggel együtt) nehezen viselt, technikait is kapott. A lényeg, hogy a Maccabi négy perccel a zárás előtt öt pontra zárkózott, nyílttá vált minden. Izgalmas lett a végjáték, de Falcónak sikerült jól menedzselni a végjátékot. Így aztán tett egy lépést, hogy a 2022–2023-as idény után másodszor is a legjobb tizenhat közé jusson a BL-ben. Ehhez még egy meccset kell nyernie, nem lenne rossz mondjuk jövő szerdán, Opavában, ahol a Ramat-Gan a „hazai” mérkőzését játssza az izraeli háborús helyzet miatt.

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

Playin, 1. mérkőzés

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Maccabi Ramat-Gan (izraeli) 88–81 (15–18, 34–18, 21–19, 18–26)