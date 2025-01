Férfi kosárlabda: a Falco két meccs alatt lerendezné a BL-továbbjutást

A megszokott utazó keretből ezúttal hiányzott egy játékos a kedd reggeli, szombathelyi induláskor. A Falco masszőre, Tanai Zoltán gondterhelt arccal mondta, hogy Trey Diggsnek egy szerencsétlen mozdulatot követően megsérült a térde a hétfői tréningen, ezért kihagyja a Bajnokok Ligája-playin második felvonását, és majd a csütörtöki MRI-felvétel alapján lehet pontos diagnózist felállítani és megsaccolni, mennyi időt kell kihagynia az amerikai bedobónak.

A hidegcsomagok átvétele és elfogyasztása után villámgyorsan elcsendesült az Opavába, az izraeli Maccabi Ramat-Gan elleni újabb ütközetre tartó busz, Bognár Kristóf alvómaszkban szenderült álomba, Kovács Benedek egy Harry Potter-kötetben merült el, Perl Zoltán zenét hallgatott, a többiek hátul szintén elnyújtóztak. Az eredetileg hatórásra tervezett út egy kevéssel hosszabb lett, hiszen Szlovákiában az autópályán egy baleset lassította le alaposan a forgalmat, és volt egy beütemezett benzinkutas megálló is. Opavában már fagypont körüli hideg várta a magyar csapatot, amely az 55 ezres lélekszámú város központjában foglalta el szálláshelyét, majd a késői ebéd villámgyors elfogyasztása után várt még egy kis pihenő a társaságra az esti edzésig.

„Trey kiesése annyiban változtat az eddigi szisztémánkon, hogy egyeseknek több játékidőt kell majd elvinniük – magyarázta Milos Konakov. – Úgy gondolom, jó állapotban van a csapat, fizikailag nem jelenthet gondot ez a helyzet. Megnéztük a múlt heti mérkőzést, még hatékonyabban kell játszanunk a Ramat-Gan védekezésváltásai ellen, és kihasználnunk a gyenge pontjait. Természetesen jó lenne lezárni a sorozatot már Csehországban, mert a többi magyar csapat hetente egy meccset játszik, nekünk sem jönne rosszul, ha nem kellene a jövő héten kedden is játszanunk.”

A Falco a múlt héten 88–81-re nyerte meg az egyik fél második győzelméig tartó párharc első felvonását, de akadt olyan pillanata a meccsnek, amikor már húsz ponttal is vezetett. Továbbra is kulcskérdés lesz az irányító Kendale McCullum és az erőcsatár Amin Stevens megfékezése, illetve kettejük jó játékkapcsolatának megzavarása, Szombathelyen mindketten 24 pontot dobtak, rajtuk kívül a többieknek csak felvillanásai akadtak.

A kedd esti edzésen a szombathelyi játékosok belakták az opavai körcsarnokot is, a létesítményben a Falco előtt a helyi ifisták edzettek, de nem zavartatták magukat attól, hogy a magyar bajnok kosárlabdázói és szakmai stábja figyeli a tréninget. Aztán parkettre léphettek Perl Zoltánék is, akik játékos dobóversennyel kezdtek, majd fokozatosan melegedtek bele és mozogták ki a többórás buszutat a lábukból. Természetesen a figurák lesétálása, finomítása sem maradhatott ki a programból, Milos Konakov kollégáival igyekezett minden apró részletet a helyére tenni. A szerb-magyar mester aligha mondhatja, hogy játékosai önbizalom-hiányosak lennének, a Falco a magyar bajnokságban továbbra is veretlen, szombaton az ősi riválist múlta felül Körmenden harminc ponttal, és a BL-ben a legjobb tizenhat küszöbéhez érkezett.

Szerdán, várhatóan több száz szombathelyi drukker szeme láttára át is lépheti.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A KÖZÉPDÖNTŐÉRT, 2. MÉRKŐZÉS, OPAVA

19.30: Ramat Gan (izraeli)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Falco javára.