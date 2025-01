A DVTK 21 pontos előnyről játszott döntetlent, kiesett a női Európa-kupából

Megkockáztatja-e megint az agresszív harcmodort az első mérkőzést kihagyó amerikai játékosával Diósgyőrbe érkező spanyol együttes? Ez volt a DVTK–Ferrol női Európa-kupa-nyolcaddöntő visszavágójának egyik legfontosabb kérdése csütörtök este, amikor a magyar bajnok ötpontos hátrányból készült a továbbjutás kiharcolására.

A múlt heti első felvonáson nem lépett pályára a nemzetközi porondon újonc ellenfélből az amerikai Moira Joiner, a hátvéd mindenképpen újdonságot jelentett a vendégek játékában, ami elképesztően agresszív volt Ferrolban, sőt sokszor durva, de mindez belefért az akkori bíróhármasnál, amelynek tagjai legalább két sportszerűtlenül kemény személyi hibánál is megkegyelmeztek a spanyoloknak.

A visszavágót fújó török, bosnyák, szlovák triónak sokkal könnyebb dolga volt Diósgyőrben, mert egyrészt egyik csapat sem kosárlabdázott túl keményen, másrészt mert az utolsó negyedben történtekhez nem volt közük a játékvezetőknek.

No de erről később, míg ami addig történt, az röviden is összefoglalható: a távolról pocsékul dobó borsodiak remekül védekeztek, és pontszegény félidő után így is ledolgozták a hátrányukat a nagyszünetre. Az első kosarat az egy hete remeklő (14 pont, 7 lepattanó) litván Monika Grigalauskyte szerezte, majd a montenegrói Milica Jovanovics és a spanyol Gala Mestres fejelt össze egy szerencsétlen ütközésnél, mindkettejüket le kellett cserélni.

A spanyolok nem tudták azt az agresszivitást mutatni védekezésben, mint egy hete, miközben a vendéglátó sokat javult ezen a téren. A 26. percben már 21 pont volt a különbség (39–18), akkor sokan elkönyvelték a sima győzelmet, s a lelátón ülők közül néhányan már az olaszországi útjukat kezdték tervezni (a Sassari várt ennek a párharcnak a győztesére). Nem úgy a vendégek, akik az utolsó negyedben felpörögtek, s a 34. percben 11 pontra kapaszkodtak, így ismét időt kellett kérnie a kispad előtti területet a meccs közben körbetáncoló Völgyinek. Kezdett aggasztó lenni a spanyol feltámadás, főleg amikor Mestres nyolc méterről dobott hárompontosával öt pontra jött fel a Ferrol.

Ideges lett a hazai együttes, egyre többet hibázott, hatalmas pácban volt a DVTK, és már nem is tudott belőle kikecmeregni, vagyis egy hihetetlen leolvadás (az utolsó negyedet 31–13-ra nyerte a Ferrol) után döntetlennel ért véget a mérkőzés – így a spanyol csapat jutott a nyolc közé.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

DVTK HUN-THERM–BAXI FERROL (spanyol) 60–60 (11–10, 16–6, 20–13, 13–31)

Miskolc, 2400 néző. V: Parlak (török), Makelová (szlovák), Bijedic (bosnyák).

DVTK: Aho N., Charles 6, Lelik 2, M. JOVANOVICS 8/6, Grigalauskyte 7. Csere: Gulbe 5/3, Kányási 6/6, TADIC 19, Miklós M. 7/3. Edző: Völgyi Péter

FERROL: Pospísilová 4, MATAIX 16/3, Sánchez-Ramos 2, MESTRES 16/12, Melia. Csere: Davis 1, Joiner 8/6, Morro 6, Menéndez 7. Edző: Lino López

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–2. 6. p.: 4–4. 9. p.: 11–10. 13. p.: 13–14. 15. p.: 20–14. 19. p.: 27–16. 23. p.: 32–18. 26. p.: 39–18. 28. p.: 42–26. 32. p.: 53–34. 35. p.: 55–47. 36. p.: 57–52. 39. p.: 59–55

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Rettenetesen csalódott vagyok. Az utolsó negyedben kétszer annyi pontot kaptunk, mint az első két negyedben összesen. Ez a mérkőzés a védekezésünkön ment el. Az ellenfél hármasai elbizonytalanítottak bennünket, mi nem találtunk be kintről, a védekezésbe pedig nem tudtunk annyi energiát beletenni, mint amennyi kellett volna.

Lino López: – Nagyon boldogok vagyunk! A csapatra, arra, ami történt, nehezen találok szavakat. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de egy percre sem adtuk fel, akkor is hittünk a továbbjutásban, amikor ellenfelünk húsz pontnál is többel vezetett. Védekezésben erősek voltunk, és bár sokáig nem mentek a dobások, de a végén igen.

Továbbjutott: a Ferrol, 138–133-as összesítéssel

