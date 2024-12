Női kosárlabda NB I: magabiztos bajnokverés Győrben

HATALMAS VOLT A TÉTJE a női bajnokság alapszakasza 11. fordulójában vasárnap délután megrendezésre került Győr–DVTK összecsapásnak, hiszen a győztesé lett a „sárga trikó. Az idei bajnoki döntő résztvevői (3–0-ra a borsodiak nyertek májusban és lettek először aranyérmesek az NB I-ben) egyformán kiestek az Euroligából, s egyformán egy vereséggel érkeztek a rangadóra. Amelyen a vendégeknél a légiósszabály miatt ezúttal a lett válogatott Aleksza Gulbe maradt ki, továbbá a nyári térdműtétje után októberben három meccsre visszatérő, ám azóta ismét maródi Aho Nina sem léphetett az Egyetemi Csarnok parkettjére – élesben.

Fotó: Nagy Gábor

Az előző két hét során mutatott forma alapján a házigazda tűnt esélyesebbnek, bár a párharc legutóbbi hat összecsapását a Diósgyőr nyerte, tavaly április óta nem győztek a zöld-fehérek ebben a párosításban. Aho Tyra duplájával indult a csata, majd az amerikai Kaila Charles ziccerezett, az első hazai pontokat a kanadai Bridget Carleton szerezte, aki a WNBA-s szerződésében vállalt kötelezettsége miatt a már említett bajnoki finálén már nem tartózkodott Magyarországon. Lelik Réka triplája után 9−2-re megléptek a vendégek, Cziczás László időt is kért, noha négy perc sem pergett le az első negyedből. Kiss Virág egymás után szerzett hét pontot, zárkóztak is a fehér mezesek, 14−15-nél már Völgyi Péter rendelte magához csapatát. A vasárnapi mérkőzés egyik legérdekesebb játékosa, Darcee Garbin első triplájával vezetett a vendéglátó, az ausztrál először játszott korábbi kenyéradója ellen, 2022-től két idényt a piros-fehéreknél játszott, majd a nyáron Győrbe szerződött. Ezután nem engedték ellépni a másikat a felek, a 15. percben még a DVTK állt jobban, de a nagyszünetre a Győr mehetett triplányi előnnyel.

Fotó: Nagy Gábor

A második félidőben azonban már nem volt kérdés, a rangadót a Dubei Debóra hárompontosával először hat egységgel meglépő vendéglátó nyeri. Üldözte csak a DVTK a hazaiakat, nem volt átütőerő a piros mezesekben, akik rengetegszer adták el a labdát és gyengén dobtak mezőnyből. Állandósult a hat-kilenc pont körüli győri vezetés, aztán 13 is lett a 34. percben, s innen már nem volt visszaút a bajnoknak. A Győr kiütötte a Szekszárdot idegenben, 11 ponttal megverte a Sopront és most a címvédőt is 14 ponttal legyőzte, így pontelőnnyel ugrott a tabella élére.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

SERCO UNI-GYŐR–DVTK HUN-THERM 72–58 (21–20, 12–10, 16–14, 23–14)

Győr, 500 néző. V: Kapitány, Söjtöry, Nyilas.

GYŐR: DOMBAI 20/6, Mészáros Á., CARLETON 8, Goree 2, KISS V. 19/6. Csere: Dubei 6/3, TELENGA 8, Garbin 9/9, Ruff-Nagy, Angyal. Edző: Cziczás László

DVTK: Aho T. 7/3, Charles 14, LELIK 9/6, M. Jovanovics 5/3, TADIC 9. Csere: Kányási 5/3, Grigalauskyte 7, Miklós 2. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–9. 7. p.: 14–15. 9. p.: 19–18. 14. p.: 26–26. 18. p.: 30–28. 26. p.: 45–38. 29. p.: 47–43. 33. p.: 56–47. 35. p.: 60–47. 38. p.: 66–53. Kipontozódott: M. Jovanovics (38. p.), Dubei (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Cziczás László: – Gladiátorok harcát hozta a mérkőzés, nagybetűs csapatként küzdöttek a lányaink. Nemcsak a néhány kimagasló teljesítmény döntött, hanem a padról beszállók energiája is.

Völgyi Péter: – Megérdemelt a hazai győzelem, túl nagy teher hárul öt játékosunkra a mostani menetelésben. Támadásban és védekezésben sok, ránk nem jellemző hibát követtünk el.

KÉSŐBB

18.30: Sopron Basket–TARR KSC Szekszárd

KORÁBBAN

Darazsak Sportakadémia–BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 82–87