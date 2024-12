Női kosárlabda NB I: kiélezett meccset nyert meg a Szigetszentmiklós

Az utolsó perc elején 82–82-re egyenlített a hazai együttes, a vendégek azonban egy sikeres közeli dobással és egy hárompontos kosárral megnyerték a találkozót.

A legeredményesebb játékos a hazaiaknál Bagó-Kovács Georgina és Jovana Jevtovics volt 23, illetve 22 ponttal, míg a másik oldalon Hannah Ariel Little 20 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DARAZSAK SPORTAKADÉMIA–BKG-PRIMA NATURA SZIGETSZENTMIKLÓS 82–87 (24–26, 22–25, 21–24, 15–12)

Sopron, 100 néző. V: Minár, Szilágyi, Földesi.

DARAZSAK: BAGÓ-KOVÁCS G. 23/12, Völgyi 8/6, Gergő, Marics 6, JEVTOVICS 22. Csere: TOMAN R. 14/3, Horváth Boglárka 7, Szikszai 2, Csaplár-Nagy, Sinka-Pálinkás. Edző: Szrdjan Radulovics

SZIGETSZENTMIKLÓS: HAINES 13/3, Zsámár P. 6/6, VÁRI 18/6, LITTLE 20, Juhász 13/3. Csere: Kovács K. 4, Vincze 5/3, Rozmán 6/3, Csoma 2, Zsámár L. Edző: Armaghani Ármin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–9. 8. p.: 18–22. 12. p.: 25–33. 15. p.: 33–39. 18. p.: 39–45. 22. p.: 46–56. 25. p.: 52–58. 28. p.: 59–69. 32. p.: 72–75. 35. p.: 72–79. 38. p.: 79–80

MESTERMÉRLEG

Szrdjan Radulovics: – Elismerésem a BKG csapatának a megérdemelt sikerhez! Nem volt szerencsénk az utolsó pillanatokban, de próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Fejlődünk, jó úton járunk, dolgozunk tovább. A maximumot adtuk, de néha szerencse is kell a győzelemhez.

Armaghani Ármin: – Nagyon fontos győzelmet arattunk. Az összes riválisunknak sikerült itt nyerni, így nem akartunk lemaradni. Az alapszakasz első felével elégedett is vagyok, meg nem is. A kötelezőket hoztuk, de extrát nem. A riválisokat hazai pályán fogadjuk majd a folytatásban. Sokat kell még fejlődnünk csapatként, és nekem is. Sokkal nagyobb potenciál van még bennünk!

KÉSŐBB

17.00: SERCO UNI Győr–DVTK HUNTHERM

18.30: Sopron Basket–TARR KSC Szekszárd