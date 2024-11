Súlyos vereség a törököktől a kosárlabda Eb-selejtezőn

A csütörtöki repülőgépes kaland után pénteken ismét a közlekedés okozott bosszúságot a mieinknek, igaz, a péntek esti jóval kevesebbet, mert a magyar csapatot szállító busz az isztambuli csúcsforgalomban araszolt a meccs helyszíne felé, de a legtöbb autós még a rendőri figyelmeztetés ellenére sem sietett félre állni. A mérkőzésnek helyszínt adó Basketball Development Centernek rendkívül érdekes a dizájnja, a parkettán és a palánkokon kívül ugyanis szinte minden fekete színű, ami különleges hangulatot kölcsönöz neki. Persze a találkozó előtt körülbelül 12 ezer székre helyeztek kis török zászlót a rendezők, ami látványos koreográfiát vetített előre. A mennyezetről a török lobogó két oldalán a török államiság megalapítója, Mustafa Kemal Atatürk és a jelenlegi elnök, Recep Tayyip Erdogan öt négyzetméteres zászlóról tekintett a lelkes szurkolóseregre.

Bár az első kosarat Golomán György szerezte, utána csak rohantunk az eredmény után a nyitó negyedben. A védekezésünk nagyon puhának bizonyult, a törökök szinte minden támadásukat kosárral tudták befejezni. A másik oldalon Golomán volt a legveszélyesebb, aki mellette lepattanókat is szedett, labdát szerzett, és nagyon kellett Benke Szilárd két triplája is. Az első tíz percet így is hét ponttal vesztettük el, élesebbnek tűntek a hazaiak.

A folytatásban sikerült javítani a saját térfélen, de a törökök irányítójával, Sehmus Hazerrel nem bírtunk, aki betörések után, de főleg büntetőkből is termelte a pontokat, 15 perc játék után 14-nél járt. Honosított centerünk, Nate Reuvers jól dolgozott a palánk alatt, feljöttünk három pontra, időt is kértek a hazaiak. Hazer továbbra is ficánkolt, de egy ponttal legalább megnyertük a második negyedet.

A nagyszünet után megint Golomán-kosárral folytatódott a játék, a negyed közepéhez közeledve azonban támadásban rossz döntéseket hoztak a mieink, akadt eladott labda is, a törökök pedig éltek a lehetőséggel, a 25. percben először vezettek tíz ponttal, Gasper Okorn pedig időt kért. Ez sem segített, sajnos ekkor szinte dobásig sem jutottunk. Meccsben kellett valahogy maradni, Hanga Ádám és Filipovity Márkó hármasai jelentettek erre esélyt. Hiába, a hazai oldalról azonnal jött megint két válasz, a sokkal jobban védekező török válogatott tizenhárom pontos előnnyel mehetett neki az utolsó játékrésznek.

A legnagyobb baj, hogy nem lehetett érezni, benne lenne ebben a mérkőzésben egy pálfordulat. Az NBA-ben hét évet lehúzó, a nyártól a Panathinaikoszban profiskodó Cedi Osman lett a hazaiaknál a vezér, mi szenvedtünk tovább támadásban, a különbség pedig egyre csak nőtt. Esetenként szétesett a játékunk, esély sem volt, hogy szoros mérkőzést játsszunk, a törökök minden tekintetben fölénk nőttek, és simán megnyerték a mérkőzést. Csapatunk továbbra is nyeretlen a B-csoportban, hétfőn Szombathelyen újra a törökökkel találkozunk, úgy kellene végre egy győzelem, mint egy korty víz a sivatagban... 92–66

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

B-CSOPORT, ISZTAMBUL

Törökország–Magyarország 92–66 (27–20, 16–17, 19–12, 30–17)

