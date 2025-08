Kosárlabda: sok a hiányzó, de azért bízhatunk a győzelemben

– A 2017-es román–magyar Eb-meccset hol nézte?

– Otthon, a hangulat átjött a televízión keresztül is, sok magyar kísérte el a csapatot.

– Ma is különleges ez a párosítás?

– Mindig pikáns, de az sem mindegy, Eb-n vagy selejtezősorozatban találkozunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szerdai találkozó ne lenne fontos.

– Hogy tetszett belülről a horvátok elleni felkészülési meccs?

– Agresszívak, az egész pályás védekezésük miatt a végére elfáradtunk, Gasper Okorn is próbált variálni a cserékkel. A harmadik negyed végéig jól álltunk, a negyedik gyengébbre sikerült, de kielemeztük. Fotó: Dömötör Csaba

– Meglepte, hogy Románia idegenben győzte le Észak-Macedóniát?

– A macedónoknál TJ Shorts és Nenad Dimitrijevics sem játszott, ezért egál közeli találkozóra számítottam. A végén a románok higgadtabbak voltak.

– Mi a románok erőssége?

– Agresszívan mennek a támadólepattanókra. Ha nem fejezik be kosárral a támadásukat, a második esélyre mindig rámozdulnak, oda kell figyelnünk a kizárásokra.

– Milyen a felkészültségi állapotunk?

– Nem csúcsformában várjuk a mérkőzést, mintha áprilisban vagy májusban játszanánk, de alapvetően rendben vagyunk. A horvátok erősebbek a románoknál, sokáig ellenük is vezettünk, bízom a csapatban.