Sokáig vezetett a Falco, de hosszabbításban kikapott a férfi kosár Bajnokok Ligájában

Rossz hírt kaptak szerda reggel a kiemelt fontosságú Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetői, a szakmai stáb tagjai: betegség miatt nem lehet a keretben Kovács Benedek, Sövegjártó Ábel és Váradi Benedek. Közülük nyilván utóbbi, a magyar válogatott irányító kiválása fájó, pláne, hogy egy idényt le is húzott a riválisnál korábban. Vele sem lett volna egyszerű dolga Milos Konakov legénységének, így viszont egyértelmű volt, Perl Zoltán mellett muszáj lesz még valakinek előlépnie a sárga-feketéknél a pontszerzés terén a futni és precízen dobni egyaránt képes Rytas ellen.

Perl Váradi hiányában sem került be a kezdő ötösbe, ezért vagy másért, de nem kezdtek meggyőzően a hazaiak. Trey Diggs tiszta helyzetben hibázott, Matthew Tiby kilépett az alapvonalon, Pongó Marcell viszont előbb kiharcolt egy faultot, majd betalált középtávolról. Szépen kezdett feljavulni a Falco, hét hatnál átvette a vezetést, nem jött jókor Tiby eladott labdája. Tizenöt tízre vezettek a vendégek, amikor Konakov időt kért, el kellett kerülni, hogy ritmust kapjanak a fekete mezesek. Azonban Perl is elszórt egy labdát, az ellenakcióból kettő plusz egy pontot szerzett a Rytas, hibáját javítva viszont hamarosan két kosárral jelentkezett a vasi fanatikusok örök MVP-je.

Mínusz hatról indult a második felvonás, és Nikola Popovics hamar összeszedte a harmadik hibáját, ami nem jött jól a Falcónak. Egy gyors indítás során elkövetett állítólagos szabálytalanság miatt Konakov mester hevesen reklamált, technikait kapott érte. Kezdett alakulni a mérkőzés hőfoka, a mieink győzni akarására pillanatig sem lehetett panaszunk. Tartotta a lépést a magyar bajnok, a Rytas kétszer is időt kért a második negyedben, ennek ellenére Keller Ákos a földről is ki tudta passzolni a labdát Diggsnek, aki hármasával újra előnyhöz juttatta a Falcót (35–33). A félidő előtt Diggs állhatott a vonalra, két dobása pottyant be, így hattal lépett meg a vendéglátó.

A folytatásban is megmaradt az elszántság: Popovics bebrusztolt kosarát követően a büntetőt is pontra váltotta, héttel vezetett a Falco, aztán Pongó talált szabad folyosót (50–41). Marvin Clark finom triplájával 12-re nőtt a differencia, de korán volt még ekkor az összegzéshez. Annál is inkább, mert az utolsó tíz percet már csupán négypontos hátrányban kezdte a litván együttes.

Két perc sem kellett neki az egyenlítéshez, viszont Bognár Kristóf labdaszerzés utáni ziccere és Clark saroktriplája ismét helyzeti előnybe hozta a szombathelyieket (62–57). A remélt győzelem felé azonban rögös út vezetett, Perlnek ezúttal nem ment úgy a játék, mint szokott, és szűk két perccel a vége előtt 68–65-re a Rytas vezetett. Keller óriási blokkja után Perl dobhatott két büntetőt az egyenlítésért – nem hibázott. Alig 48 másodperc maradt hátra, több litván rontás után Perl kezében volt a győztes dobás, ám ott is maradt.

A ráadás hét válasz nélküli Rytas-ponttal vette kezdetét, s bár felzárkózhatott volna a Falco, nem élt a lehetőségeivel. Érthető, hogy elfáradt a nagy küzdelemben, vereségével a csoportelsőség már nem reális, a playin eléréséhez viszont elég lesz a következő körben felülmúlni otthon a lengyel Wroclawot. Azért is harcolni kell persze, a Bajnokok Ligájában semmit sem adnak könnyen…

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

4. FORDULÓ

F-CSOPORT

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rytas Vilnius (litván) 72–82 (15–21, 25–13, 17–19, 11–15, 4–14) – hosszabbítás után

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzése

Kedd: Pallacanestro Reggiana (olasz)–Slask Wroclaw (lengyel) 74–70

Az állás: 1. Reggiana és Rytas 7-7 pont, 3. Falco 6, 4. Slask 4