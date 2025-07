Brit légióssal erősített a Falco kosárcsapata

Az ősszel a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt klub kedden közölte, hogy a 28 éves válogatott játékos egyéves szerződést írt alá.

A 195 centis légiós 2018-ban a spanyol Real Murcia csapatánál kezdte meg profi karrierjét, majd hazájában a Leicester Ridersnél és a Caledonia Gladitorsnál szerepelt, ahol az elmúlt bajnoki szezonban 29 meccsen átlagban 14.6 pontot, míg az Európa-kupában 12.5 pontot szerzett.

„Patrick leigazolásával most kétféle típusú játékosunk van ezen a poszton – jelentette ki Milos Konakov vezetőedző. – Patrick jó dobó és nagyon fizikális, emellett védekezésben is sokat ütközik. Van nemzetközi tapasztalata, és a brit válogatottban is lehetőséget kapott. Vele készen van a keret, nem fogunk több játékost igazolni, hamarosan kezdődhet a munka”.