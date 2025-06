Perl Zoltán: Akkora volt a teher, hogy mentálisan kimerültem

– Váradi Benedeknek élő szerződése van, Keller Ákos is hosszabbított, ez garancia arra, hogy a Falco ütőképes együttes marad itthon és külföldön egyaránt?

– Igen, szerintem jó csapat lesz a miénk, de azt is lehet látni, hogy a többiek szintén erősítenek. Most, a nyár elején úgy gondolom, négy együttes, rajtunk kívül a Szolnok, a Paks és az Alba is versenyben lehet a bajnoki címért. Biztos, hogy izgalmas és nehéz idény következik, de ott leszünk az élbolyban.

– Kovács Benedek és Pongó Marcell távozása nagy érvágás?

– Nyilván érvágás, mindketten jó játékosok, sokat tettek hozzá a csapat sikereihez, nem mellékesen az öltözőben is nagyon jó fejek voltak, lehetett rájuk számítani. Bene a szobatársam is volt, sajnálom, hogy elmennek.

– Három évet hosszabbított, ezzel együtt letett arról, hogy újra kipróbálja magát külföldön, vagy 33 évesen is bele lehet vágni a kalandba?

– Azt még senki sem tudja, mi lesz három év múlva, lehetetlen előre megmondani. Úgy voltam vele, hogy jól érzem magam Szombathelyen, ezért nem volt nehéz döntés, hogy itt maradjak.

– Alig több mint egy hónap múlva kezdődik a válogatott összetartás, milyen célokkal várja a világbajnoki előselejtezőt, amit nagyon fontos lenne sikeresen teljesíteni?

– Addig elsősorban szeretnék minél többet pihenni, fizikailag és mentálisan is rám fér. Meglátjuk, nyilván az a célunk, hogy továbbmenjünk a csoportból. Annyira még nem ismerem a román és az északmacedón válogatott játékerejét, de biztos, hogy a stábunk már feltérképezte őket.

– Akkor most jöhet néhány hét kikapcsolódás?

– Igen, most az a terv, hogy feltöltődjek, pihenjek, aztán újult erővel nekivágok a felkészülésnek.