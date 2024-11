Keserű pirula – Bobory Balázs jegyzete

Szóval nagyon keserű jelenleg ez a pirula, amit még csak szopogatunk és máris rossz szájízt kölcsönöz, de még kellemetlenebb lenne, ha le is kellene nyelni, és valljuk be, erre most nagyobb az esély. Főleg azért fájdalmas ezt látni, mert reálisnak tűnt, hogy nemzeti csapatunk a 2025-ös tornán még megmutassa magát, több játékosnak ez lehetne a hattyúdala; Hanga Ádám, Vojvoda Dávid vagy éppen Keller Ákos még egy ciklust vélhetően nem fog végigcsinálni, és azt is látni kell, hogy az utánpótlásunkban messze nem látunk hozzájuk mérhető tehetségeket. Félő, ha most lecsúszunk az Eb-ről, még nehezebb esztendők következnek, egyrészt már a selejtezők kalapbeosztásánál is lejjebb kerülünk, és megint kezdődhet minden elölről, mint jó tíz éve, amikor szintén a béka feneke alól vizsgáltuk a világot.

Nagyon jó lenne valahogy megragadni februárban az utolsó szalmaszála(ka)t, és két győzelemmel legalább azt az esélyt kiharcolni, hogy a törökök segedelmében bízhassunk, annál is inkább, mert női vonalon is eléggé ingatag lábakon állnak kijutási esélyeink, Bolyai Farkasnak is nehéz dolga lenne, ha most kéne számításokat végeznie, milyen eredményeknek köszönhetően juthatna ki Völgyi Péter csapata a következő Eb-re.

És azt azért nem kell ecsetelni, mekkora csapás lenne a sportágnak, ha az elmúlt évek után egyik szakág sem lehetne ott Európa nagyszínpadán…

