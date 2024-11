Férfi kosár Eb-selejtező: nagy csatában kapott ki a törököktől a magyar válogatott

Nem volt egyszerű a közlekedés hétfő este az Aréna Savaria környékén, de ez érthetőnek is tűnt, hiszen rengetegen igyekeztek az Európa-bajnoki selejtezősorozat soros mérkőzésére, és a biztonsági feladatok jóval kiterjedtebbnek bizonyultak, mint egy itt megszokott Falco-meccs idején. A csarnokban viszont nem volt telt ház, a palánk mögötti szektorban az ötven vendégdrukkeren kívül nem nagyon tartózkodott senki, ettől függetlenül a hangulatra nem lehetett panasz, a magyar szurkolók bíztak a csapatban annak ellenére is, hogy pénteken 26 ponttal kikaptunk a riválistól Isztambulban.

Persze könnyű a törököknek, ha olyan kosárlabdázói vannak, mint például Cedi Osman. A görög Panathinaikosz profija megint megmutatta, miért töltötte az előző hét idényt az NBA-ben, konkrétan kilenc ponttal kezdte a meccset, míg a mieink technikai hibákat vétettek, így számunkra borzasztóan indult a találkozó. Perl Zoltán szerezte az első kosarunkat, de erre három percet kellett várni, aztán Golomán György zsákolt, kezdtünk kapaszkodni. Az első negyedben volt esélyünk szoros állásra visszajönni, ám amikor erre lehetőség adódott, mindig hibáztak játékosaink, a másik oldalon pedig büntettek a vendégek, így hét ponttal álltunk rosszabbul tíz perc játék után.

Amilyen rosszul kezdtük az első negyedet, olyan jól a másodikat, Filipovity Márkó triplával nyitott, és ez volt a kezdete a 9–0-s rohamunknak, át is vettük a vezetést. Az első meccsen még lehetőséget nem kapó Lukács Norbert dinamizmust, atletikusságot hozott a játékba, csak hogy a másik oldalon is akadt, aki nem játszott az isztambuli összecsapáson, a Pana másik törökje, Omer Yurtseven, aki az előző három idényben játszott NBA-s csapatokban, Szombathelyen pedig a palánkok alatt dominált. Jó volt a meccs, de a nagyszünet előtt nekünk nem mentek be a dobásaink, a másik oldalon viszont fontos pillanatokban találtak be a törökök és végül ha kevéssel is, de a második negyedet is elbuktuk.

Yurtseven két zsákolással kezdett a pihenő után, nem álltunk a helyzet magaslatán védekezésben. Sőt, támadásban sem, így tízen kívülről követtük az ellenfelet, aztán megint a cseresor hozta vissza a csapatot, Lukács szépen ziccerezett, Vojvoda büntetői is kellettek, Hanga Ádám dudaszós triplájával meg egyenlő volt az állás az utolsó tíz perc előtt, 16–3-ra nyertük meg a harmadik negyed második felét.

Keller támadólepattanó után szerzett kosarat, ismét átvettük a vezetést. Elképesztő, amit művelt a csapat, Hanga parádésan irányított, Keller harcolt, kosarakat szerzett, Vojvoda triplát dobott, majd betört és ziccerezett, hét perccel a zárás előtt hat ponttal vezettünk.

Hangának kellett leülnie pihenni, megállt a támadójátékunk, Osman és Yurtseven beindult, ezúttal a törökök dobtak nyolc pontot válasz nélkül, és megint vezettek. De nem volt vége, a magyar csapat a játékvezetői ellenszél ellenére megint visszakapaszkodott, Golomán triplájával két perccel a vége előtt megint csak kosárnyi volt a differencia.

Ekkor Cedi Osman lépett elő, rögtön dobott öt pontot, és a meccset is eldöntötte. A magyar csapat februárban sorsdöntő meccset vív Izlanddal, amelyet itthon legalább hat ponttal kell majd megverni.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. forduló, B-csoport, Szombathely

Magyarország–Törökország 76–81 (14–21, 17–19, 23–14, 22–27)

Szombathely, 2500 néző. V: Krejic (szlovén), Glisic (szerb), Vulic (horvát).

MAGYARORSZÁG: Váradi 2, PERL 14/3, Benke 2, Filipovity 5/3, GOLOMÁN 16/9. Csere: HANGA 9/6, VOJVODA 14/3, KELLER Á. 10, Lukács 4. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

TÖRÖKORSZÁG: HAZER 10, Sipahi 7, OSMAN 33/15, Osmani 9/3, YURTSEVEN 22/3. Csere: Saybir, Bitim, Haltali, Yilmaz, Mutaf, Arslan. Szövetségi kapitány: Ergin Ataman

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–9. 6. p.: 10–15. 13. p.: 23–21. 15. p.: 23–28. 18. p.: 31–33. 20. p.: 31–40. 23. p.: 33–47. 27. p.: 44–51. 30. p.: 54–54. 33. p.: 66–60. 36. p.: 66–70. 38. p.: 72–74. Kipontozódott: Hanga (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Sok mindenben javultunk a pénteki mérkőzéshez képest, fájdalmas úgy kikapni, hogy esélyünk volt egy ilyen török válogatott ellen a győzelemre. A legfontosabb oka a vereségünknek egyértelműen az, hogy a vendégek 22 támadó lepattanót szereztek, egy ilyen után kaptuk a mindent eldöntő triplát is.

Ergin Ataman: – Tudtuk, hogy a magyar csapat hazai pályán máshogy fog játszani, mint Isztambulban és nagyon megnehezítette a dolgunkat. A harmadik negyedben nagy nyomást helyezett ránk az ellenfél, végül sikerült a negyedik negyedben visszavenni a mérkőzés irányítását. Ezúttal a padunk nem tudott megfelelő segítséget nyújtani, de elértük a célunkat, kijutottunk az Európa-bajnokságra.