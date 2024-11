Gasper Okorn: Keménységben előrelépett a kosárválogatott

Az alábbi interjúhoz elöljáróban annyit, hogy közvetlenül a törökök elleni mérkőzés után rögzítettük a szövetségi kapitánnyal, ekkor még nem tudtuk, hogy Izland idegenben legyőzi Olaszországot, és még nehezebb helyzetbe sodorja csapatunkat. Kedden újra kerestük Gasper Okornt telefonon és üzenetben, de nem sikerült elérni.

Pénteken huszonhat ponttal kapott ki a válogatott Isztambulban, most itthon öttel – nagyot változott a csapat a két mérkőzés között. Ön is így látja?

Nagyon fáj a szombathelyi vereség, mert volt esélyünk nyerni, megteremtettük magunknak a lehetőséget rá a negyedik negyedben – válaszolta Gasper Okorn a mieink hétfői, hazai 81–76-os veresége után. – Sok mindent sikerült kijavítani a törökországi meccshez képest, egyértelműen keménységben léptünk előre, a játékosok megértették, hogy enélkül nincs esélyünk egy ilyen török válogatott ellen. A mérkőzést egyértelműen az döntötte el, hogy ellenfelünk huszonkét támadólepattanót szerzett meg, tízzel többet, mint mi, és ez tízzel több labdabirtoklást jelentett. Amikor 74–72-re vezettek a törökök, egy ilyen támadólepattanó után szerzett Cedi Osman triplát, ami eldöntötte a találkozót. A végeredménytől függetlenül pozitív érzéseim vannak, mert láttam a fejlődést a csapaton. Azt a sorsoláskor is tudtuk, hogy a csoportunkban Olaszország és Törökország a nagy favorit. Nem vagyunk elégedettek az eddigi eredményekkel, de még életben vagyunk.

Februárban, az ötödik fordulóban kötelező lenne legalább hat ponttal megverni Izlandot első lépésként. Hiszi, reméli, hogy ha ez sikerül, akkor Törökország is hasonló keménységgel fog játszani Izlandon az utolsó fordulóban, mint most?

Nem tudom, nem látok a jövőbe, nekünk most egyetlen feladatunk van, arra kell koncentrálnunk, hogy Izlandot legyőzzük a kívánt különbséggel. A törökök erejét most is láttuk, és ha még a Fenerbahce játékosai, illetve az NBA-ben szereplő kosarasok is csatlakoznának, biztos lennék benne, hogy az Európa-bajnokságon legalább a legjobb nyolcig menetelnének, de lehet, hogy tovább. Cedi Osman például az előző hét évadot az NBA-ben töltötte, teljesen más szinten kosárlabdázik, mint a mi játékosaink. Nem kifogásokat szeretnénk keresni, ezek a tények, amelyek a különbséget jelentik.

Miben kell még fejlődnie a válogatottnak februárig, hogy eredményesebb legyen?

A válogatottnál dolgozni olyan szempontból sokkal nehezebb, hogy általában néhány nap van felkészülni egy adott mérkőzésre, míg a kluboknál folyamatos a közös munka. Az sem mindegy, hogy éppen mely játékosok állnak rendelkezésre, kik a sérültek, kik nem tudnak csatlakozni. A szombathelyi meccsen nekünk Nate Reuverst kellett nélkülöznünk kézsérülés miatt, ami jelentős érvágás volt. A nyári edzőtábor után most volt néhány napunk együtt dolgozni, és a második meccsen már jobban nézett ki a játékunk. A legfontosabb feladatunk, hogy folyamatosan figyeljük a játékosokat, ki van jó formában, ki sérült, ki tud jönni a válogatotthoz, és így meghozni a legjobb döntést, majd a lehetőségeinkhez képest elvégezni a munkát.

A selejtező első három mérkőzésén az első félidőben volt jobb a csapatunk, Izland és Olaszország ellen vezettünk, de Isztambulban is szoros volt az állás, aztán a másodikban húztak el az ellenfelek, ez most máshogy történt. Miben sikerült változtatni, hogy a negyedik negyedben még a vezetést is átvettük?

Kezdjük ott, hogy a hétfői mérkőzésen az első félidő után is csak azért vezettek kilenccel a törökök, mert a szünet előtt több buta hibát elkövettünk, a játék képe alapján sokkal szorosabb állásnál kellett volna az öltözőbe menni. Ugyancsak fájó volt, hogy a meccset rosszul kezdtük, Osman kilenc pontot dobott néhány perc alatt, a harmadik negyedben pedig voltunk tizenhárom pontos hátrányban is, innen sikerült visszakapaszkodni, ami annak köszönhető, hogy sokkal keményebben, agresszívabban játszottunk, mint korábban. Ebben nagy szerepe volt például Lukács Norbertnek, aki bekerült a rotációba. Végig hittünk benne, hogy fordíthatunk, és sikerült is, hiszen tizenhárom pontos hátrányból csináltunk hatpontos előnyt, ebben a szakaszban tizenkilenc pontot vertünk a törökökre. Ez kell ahhoz, hogy további önbizalmat adjon nekünk, hogy képesek vagyunk erre is. Tényleg nagyon sajnálom, hogy végül nem tudtuk megnyerni a meccset.