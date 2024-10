Az utolsó negyedben fordított az Alba Észtországban, de kikapott az Európa-kupában

A hibátlan észt csapat otthonába látogatott az Alba, amely 9–8-as hazai vezetés után egyre jobban leszakadt ellenfelétől, de az első felvonás végén Andrew Smith két duplájával és Jeriah Horne kettesével felzárkózott, a tallinni csapat csak két pontot tudott megőrizni előnyéből (26–24). A folytatás már nem alakult ilyen jól, a hazaiak elsősorban tripláiknak köszönhetően elhúztak 44–30-ra, de a fehérváriak megálljt tudtak parancsolni a rohamnak, Horne két hármassal csökkentett a hátrányon. Aztán ez a tíz pont körüli különbség megfagyott egy időre, egyik csapat sem tudta érvényesíteni akaratát (55–43).

Ez sokáig nagyon a harmadik negyedben sem változott, ám 70–60 után beindult az Alba-henger, ami Tyler Thomas triplájával kezdődött, a 29. percben Horne duplájával pedig már 72–70-re a vendégek vezettek. Sajnos az utolsó percben Leemet Bockler, szórt öt pontot, így visszavette a vezetést a Kalev/Cramo (75–72). Az utolsó játékrész elején tartotta előnyét a hazai gárda, ám Vojvoda Dávid triplájával a székesfehérváriak kerültek előnybe, majd a magyar válogatott hátvéd egy gyorsindítást is befejezett, és Horne is betalált, így már öt ponttal ment az Alba. Ezt követően Patrick Tape rázta meg magát, öt pontot szerzett, ám Marko Filipovity is villant, két jó büntetője után egy hármast is bevágott, ezzel öt perccel a vége előtt 84–89 volt az állás. A hajrá azonban fehérvári gólcsendet hozott, amit a hazaiak ki is használtak, s végül hatpontos győzelmet arattak (95–89).

Az Alba így három kör után a csoport harmadik helyén áll egy győzelemmel és két vereséggel – folytatás jövő kedden (18.15) a bolgár Rilszki Szportiszt otthonában. A tíz kvartettből az első helyezettek, valamint a hat legjobb csoportmásodik jut tovább.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

BC KALEV/CRAMO (észt)–ALBA FEHÉRVÁR 95–89 (26–24, 29–19, 20–29, 20–17)

Tallinn, 1098 néző. V: G. Jacobs (belga), Binders-Coders (lett), García González (spanyol)

KALEV: Dorbek, Bockler 30/18, Kurbas 5, Tape 20, Hermet 4. Csere: Suurorg 17/12, Kaukiainen 7/6, Toom 8, Miska 4. Edző: Heiko Rannula

ALBA: Nichols 19/6, Vojvoda 23/9, Filipovity 18/9, Horne 14/6, A. Smith 6. Csere: Kass, Krivacsevics 2, T. Thomas 7/3. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 6. perc: 14–8. 9. p.: 23–21. 16. p.: 44–30. 20. p.: 55–43. 22. p.: 60–49. 28. p.: 70–72. 31. p.: 77–72. 34. p.: 79–84. 38. p.: 90–89

Kipontozódott: T. Thomas (36. p.), A. Smith (40. p.)

A csoport másik mérkőzésén: Rilszki Szportiszt (bolgár)–Le Portel (francia) 60–80 (13–17, 17–20, 22–22, 8–21)

A csoport állása: 1. Kalev/Cramo 6 pont, 2. Le Portel 5, 3. Alba Fehérvár 4, 4. Rilszki Szportiszt 3

További eredmények

D-csoport

Dinamo Sassari (olasz)–Dnyipro (ukrán) 94–62 (28–17, 25–13, 25–17, 16–15)

J-csoport

BC Prievidza (szlovák)–Surne Bilbao Basket (spanyol) 61–84 (24–22, 9–20, 15–16, 13–26)