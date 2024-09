Iványi Dalma: Szeretnénk hosszú távon meghatározó válogatott lenni Európában

A sikeres ruandai vb-előselejtező után és a novemberi Európa-bajnoki selejtezők előtt nyilatkozott Iványi Dalma, a női kosárlabda-válogatott másodedzője a Nemzeti Sportrádiónak: a csapatként mindig is erősen funkcionáló, ám most egyre több vezéregyéniséget is felvonultató válogatott méltán bízik a kvalifikációban, és Európa egyik meghatározó csapata szeretne lenni – hosszú távon!

Tartalom: - Iványi Dalma hatalmas megtiszteltetésnek vette, hogy Székely Norbert után Völgyi Péter is számít rá a nemzeti csapatnál - Nagy pluszt jelent a folyamatos munkában, hogy a csapat gerince megmaradt, és a játékosok ismerik őt is és Völgyi Pétert is - Jókor jött a pofon Szenegál ellen az első meccsen, talán még az olimpiai selejtezős kudarc is benne volt a fejekben, de megmutatták, a legjobb csapat nyerte meg a tornát - Nagyon szeretnének ott lenni a 2026-os vb-n, az Eb pedig minimális elvárás, sőt, cél a jó eredmény – szeretnének meghatározó európai csapattá válni hosszú távon - Lehet, és mernek is nagyot álmodni, hisz csak nagy célokért érdemes küzdeni – és minden adott ennek eléréséhez Nemzeti Sportrádió · 240906 IVÁNYI DALMA