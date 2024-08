Szenegál legyőzése ezúttal nem okozott gondot, vb-selejtezős a női kosárlabda-válogatott

Ugyanazon csoport első két helyezettje csapott össze a Kigaliban kiadó egyetlen világbajnoki selejtezős helyért: az első Szenegál és az általa az első körben legyőzött második Magyarország. Legjobbjaink fogadkoztak, még egyszer nem esnek abba a hibába, hogy hagyják magukat elnyomni az agresszív afrikai riválissal szemben, amely 63–61-re verte hat nappal korábban a mieinket. Becsületükre váljék, nem is estek. Nem hagyták magukat elnyomni, hatalmas elszántsággal, kőkeményen mentek a lepattanókért, ennek köszönhetően nem kellett megint rohanni az eredmény után. A színvonal nem verdeste az egeket, ezúttal sem volt pontgazdag az összecsapás, de nem a szenegáliak akarata érvényesült, ami mindennél fontosabb.

Az első félidőt gyönyörű kosárral zártuk, Kányási Veronika hozta fel a labdát, Dubei Debórát találta meg vele, aki dobócsel után gyönyörű passzal hozta ziccerbe a helyzetét el nem is rontó Kiss Virágot. Volt ugyan kilenc pont is az előnyünk, a harmadik negyed elejére háromra zárkóztak fel a szenegáliak. Tökéletes pillanatban érkezett a tornán nagyon kellemes meglepetést keltő Török Ágnes kiosztása után Studer Ágnes üres triplája (36–30). Türelmesen játszottunk, igyekeztünk rálelni a legjobb megoldásra, és ez kamatozott is, Török hárompontosa után tíz fölé nőtt a differencia, az ellenféltől egyedül a legutóbb is parádézó Ndioma Kanét nem sikerül tartanunk, ám ennyi belefért.

Húsznál is többel vezettünk már a negyedik negyed elején, nagy öröm, hogy a Völgyi Péter, Ábrahám Márta, Iványi Dalma és Jakab Máté nevével fémjelzett szakmai stáb folyamatosan tudta építeni Dubei és társai játékát, nem túlzás leírni, hogy az öt mérkőzést figyelembe véve valóban egyre jobban nézett ki a mutatott produkció. Csak kettővel dobtunk több pontot, mint az első, Szenegál elleni csoportmérkőzésünkön, viszont 26-tal kevesebbet kaptunk, ami mindenképpen kalaplengetést érdemel. A már jól ismert ruandai gyerekek, nagyjából kéttucatnyian, válogatottunk szerelésébe öltözve ugráltak, ünnepeltek, fiesztahangulatot teremtettek a lelátón. Csapatunk összekapaszkodva örült, majd pózolt a jelképes repülőjeggyel a világbajnoki selejtezőre, amelyet megváltottak Ruanda fővárosában, aztán mehetett a pacsizás a rajongókkal és az ajándékosztás nekik.

A 2026-os világbajnokság selejtezőjében 24 válogatott küzd majd a továbbjutásért 2026. március 8. és 16. között, négy hatos csoportba sorolják a résztvevőket. A házigazda Németország biztos résztvevője a viadalnak, a többiek a maradék 15 pozícióért harcolnak a soron következő nemzetközi tornákon. A magyar nemzeti csapat legutóbb 1998-ban szerepelt világbajnokságon, akkor a tizedik helyen zárt.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, RUANDA

DÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–SZENEGÁL 63–47 (13–12, 20–14, 16–8, 14–13)

Kigali, 4000 néző. V: Davidson (madagaszkári), Fernandes (osztrák), Gajdosz (lengyel)

MAGYARORSZÁG: Studer 5/3, Lelik 5, Dubei 3/3, Török 8/6, HATÁR 10. Csere: Dombai 3, KISS V. 17, KÁNYÁSI 10/6, Angyal B. 2, Miklós, Tóth F., Varga A. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

SZENEGÁL: Dillard 6, Y. Diop 4, Pouye 2, KANE 18, Diagne 2. Csere: Sene 7, M. Diop, Ndiaye 3/3, Sarr 5, Fall, Gueye, Niang. Szövetségi kapitány: Otis Hughley Jr.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 8. p.: 11–8. 13. p.: 16–19. 18. p.: 28–20. 19. p.: 31–22. 22. p.: 33–30. 27. p.: 45–32. 30. p.: 49–34. 32. p.: 56–34. 36. p.: 58–43