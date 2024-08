A Fülöp-szigetek legyőzésével javított a magyar női kosárlabda-válogatott

Természetesen tisztában vagyunk vele, többször tapasztalhattuk a férfiaknál és a nőknél is, hogy már a világ legtöbb részén tudnak kosárlabdázni a nemzetek, nem nagyon van könnyű ellenfél, pláne egy világbajnoki előselejtezőben, ahová a kontinensek legjobbjai érkeznek, ettől függetlenül nyugodtan nevezhetjük kellemetlennek a magyar válogatott hétfői vereségét Kigaliban Szenegál ellen. Sokszor hangsúlyozták a játékosok az elmúlt hónapokban, években, hogy csapatunk ereje az egységében rejlik, ennek éppen az olyan mérkőzéseken kellene előjönnie, amikor nálunk gyengébb, de jóval nagyobb küzdeni tudást bemutató riválissal csapunk össze.

Szerencsére már másnap lehetőség nyílt a javításra, és nekünk kellemes ellenfél következett, Fülöp-szigetek, amely fizikai paramétereit tekintve messze elmaradt az afrikaiaktól. Jól is kezdtek legjobbjaink, az első percektől kezdve igyekeztek érvényre juttatni nagyobb tudásukat, és ezzel nem is volt probléma, gördülékenyen sikerült növelni az előnyt, szélesíteni a különbséget. A félidőt a már Szenegál ellen is remekül teljesítő csapatkapitány, Dubei Debóra dudaszós triplája zárta (51–24). A játék képe a fordulás után sem változott, noha a fülöp-szigetekiek mutattak néhány szép dolgot a parketten, Völgyi Péter együttese ezen a napon egy pillanatra sem engedte ki a kezéből az irányítást. Nagyon jó volt látni, hogy a csupaszív magasbedobó, Török Ágnes megszórta magát, 25 pontig jutott.

A végén lehetett némi önbizalmat tölteni a cseresorba, pihentetni a kulcsembereket, beállhatott Varga Alíz is, aki már jobban érezte magát (az első találkozót ki kellett hagynia). A mieink versenyben maradtak a négy közé jutásért (két csoport küzdelmeit rendezik meg a ruandai fővárosban), ehhez le kell győzniük csütörtökön Brazíliát.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, KIGALI (RUANDA)

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FÜLÖP-SZIGETEK 97–60 (23–14, 28–10, 24–20, 22–16)

Kigali, 100 néző. V: Calatrava (spanyol), Guzmán Laureano (Puerto Ricó-i), Nassuuna (ugandai)

MAGYARORSZÁG: Studer 4, LELIK 13/3, DUBEI 13/9, TÖRÖK 25/9, Kiss V. 6. Csere: Angyal B. 8/6, Dombai 9/3, Határ 6, Kányási 4, Miklós 1, Tóth F. 8, Varga A. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

FÜLÖP-SZIGETEK: Berberabe 5, Pontejos, Yumul 3/3, BERNARDINO 11/3, Animam 6. Csere: Castillo 3/3, Dela Rosa 9/9, Fajardo 10/6, Ozar 4, Panganiban 9, Nolasco. Szövetségi kapitány: Patrick Aquino

Az eredmény alakulása. 5. perc: 14–2. 7. p.: 21–5. 10. p.: 23–14. 13. p.: 31–14. 14. p.: 33–15. 17. p.: 42–17. 20. p.: 51–24. 23. p.: 61–29. 26. p.: 65–31. 27. p.: 65–37. 29. p.: 70–44. 34. p.: 79–46. 38. p.: 90–51

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Nagyon kellemetlen ellenféllel találkoztunk, amely nagyon gyors kosárlabdát játszik, és elsősorban a külső dobásaira épít. A hétfői mérkőzés alapján azt mondhatom, sikerült jól felkészülni belőle, nagyon fegyelmezetten játszott a csapatom, és amit előzetesen megbeszéltünk, azt kilencven százalékos pontossággal végrehajtotta. Nem számítottam ilyen nagy különbségű győzelemre, nagyon örülök neki, jó alapot teremt a folytatáshoz. Keményen megdolgoztunk azért, hogy könnyű legyen nekünk ez a meccs, amelyet fizikailag mi bírtunk jobban.

Patrick Aquino: – A csoport legerősebb csapatától kaptunk ki, és hétfőn is fájó vereséget szenvedtünk. Igyekeztünk felkészülni a magyarok elleni találkozóra, de jobbak voltak nálunk, remekül kezdtek, s bár igyekeztünk visszaküzdeni magunkat, nagyon nehezen ment. Mindenesetre sokat tanulunk ebből az összecsapásból, sok tapasztalatot viszünk majd magunkkal haza Ruandából. Nagyon örülünk annak, hogy a nemzetközi szövetség megteremtette ezt az előselejtező-tornát, így nemcsak ázsiai válogatottakkal mérkőzünk, ahogyan megszokhattuk korábban, testközelből láthatjuk, hogyan kosárlabdáznak más kontinenseken.

A MENETREND

1. FORDULÓ

Hétfő: Magyarország–Szenegál 61–63

2. FORDULÓ

Kedd: Magyarország–Fülöp-szigetek 97–60

3. FORDULÓ

Csütörtök, 14.00: Magyarország–Brazília