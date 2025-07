Klub-vb: drasztikus jegyárcsökkentés a kevés néző miatt

Sajtójelentések szerint a korábban csaknem 474 dollárért kínált belépőkhöz jelenleg már alig több mint 13 dollárért hozzá lehet férni. A The Athletic megjegyezte, hogy a jegyek most olcsóbbak, mint például a sör (14 dollár) vagy az étel (15 dollár) az első elődöntőnek otthont adó East Rutherford-i stadionban.

Hasonló drasztikus árcsökkentésre volt már példa két negyeddöntős mérkőzés esetében is: a Fluminense és az al-Hilal orlandói találkozójára, illetve a Chelsea és a Palmeiras philadelphiai összecsapására 11.15 dolláros jeggyel is be lehetett jutni. A másik elődöntőre, amelyet a Real Madrid és a Paris Saint-Germain vív, viszont nem csökkentette az árakat a világszövetség, a FIFA, arra a meccsre a jegyár továbbra is csaknem 200 dollárról indul – írta a The Guardian, megemlítve, hogy a spanyol sztárcsapat iránt kezdettől nagy a szurkolói érdeklődés.

A madridiak eddigi mind az öt mérkőzése legalább 60 ezer nézőt vonzott.