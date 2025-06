Videó: óriási balhéval zárult a River Plate és az Internazionale meccse a klubvilágbajnokságon

A River veresége azt jelentette, hogy az argentin csapat búcsúzott a klubvilágbajnokságtól, míg a Bajnokok Ligája legutóbbi döntőse továbbjutott. Az amúgy is igencsak indulatos meccsen két River-játékos is piros lapot kapott: a 65. percben Lucas Martínez Quartát, a 95. percben Gonzalo Montielt is idő előtt az öltözőbe parancsolta a játékvezető.

Az igazi pokol azonban csak a meccs után szabadult el: az Inter holland játékosa, Denzel Dumfries segítséggel tudott az öltözőbe rohanni, miközben a csapat új vezetőedzője, Cristian Chivu is a pályára rohant, hogy megfékezze a feldühödött River-játékosokat.

A tömegjelenet 02:58-tól látható az M4 Sport videójában: