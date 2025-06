A Manchester City öt gólig meg sem állt a Juventus ellen!

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

Juventus (olasz)–Manchester City (angol) 2–5 (1–2)

Orlando, Camping World Stadion, 54 320 néző. Vezette: Turpin (francia)

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Savona (Gatti, 60.), L. Kelly – Alberto Costa (Cambiaso, 57.), Locatelli (K. Thuram, 57.), McKennie (Adzsics, 82.), Kosztics – Nico González, Koopmeiners (Yildiz, 57.) – Vlahovics. Vezetőedző: Igor Tudor

Manchester City: Ederson – Matheus Nunes, Akanji, Dias, Ait-Nuri (Cherki, 75.) – Rodri (Gündogan, 66.), Reijnders – Savinho, Bernardo Silva (O'Reilly, 75.), Doku (Foden, 66.) – Marmus (Haaland, a szünetben). Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Koopmeiners (11.), Vlahovics (84.), ill. Doku (9.), Kalulu (27. – öngól), Haaland (52.), Foden (69.), Savinho (75.)

A két hibátlan csapat számára a csoportelsőség volt a tét, s a Juventusnak az iksz is megfelelt, mert ugyan a felek gólkülönbsége azonos volt, a „zebrák” többször találtak be az első két körben. A Manchester City hamar tett azért, hogy megnyerje az összecsapást, és a 9. percben meg is szerezte a vezetést. Rajan Ait-Nuri remekül indította Jérémy Dokut, aki egy kiváló csel után nyolc méterről kilőtte a bal alsót. Nem sokáig örülhettek azonban az angolok, ugyanis Ederson óriásit hibázott, odapasszolta a labdát Teun Koopmeinersnek, aki kihasználta a ziccert.

Negyedóra múlva újra a Citynél volt az előny, méghozzá öngóllal, mivel Matheus Nunes beadásába Pierre Kalulu nagyon pechesen ért bele, és a saját kapujába passzolt. A szünet előtt még Omar Marmus is betalálhatott volna, azonban Michele Di Gregorio és a kapufa érintésével a labda elkerülte a kaput.

A fordulás után viszont megszületett a manchesteriek harmadik találata, miután Nunes hozta kihagyhatatlan helyzetbe Erling Haalandot, aki némi szerencsével a kapuba gurított – a norvég csatár felnőttpályafutása 320. gólját szerezte. A Juve nem igazán tudott mit kezdeni ellenfelével, a 69. percben pedig eldőlt a mérkőzés: kijátszotta a helyzetet a City, és Phil Fodennek három méterről csak az üres kapuba kellett passzolnia.

Itt nem álltak meg az „égszínkékek”, és jött az ötödik találat is, méghozzá nem is akármilyen, Savinho 20 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felsőbe, a labda a lécről vágódott a kapuba. Tíz perc múlva szépíteni tudott a torinói gárda – amely legutóbb 2023 januárjában kapott öt gólt, akkor a Napoli verte meg 5–1-re –, Dusan Vlahovics szépen lőtt 15 méterről a jobb alsóba.

A vártnál sokkal könnyebben nyert a Manchester City, így csoportelsőként jut tovább, és alighanem a Red Bull Salzburg vár majd rá a nyolcaddöntőben, míg a Juventusra a Real Madrid, ám ez csak hajnalban dől el. 2–5

A csoport másik mérkőzésén

Vidad (marokkói)–Al-Ain (arab emírségekbeli) 1–2 (Mailula 4., ill. Laba 45+1. – 11-esből, Kaku 50.)