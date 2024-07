Tizedszer rajtol el Budapestről a V4-kerékpárverseny szombaton

Illés Boglárka fővédnök, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn, a magyar uniós elnökség első hivatalos napján megtartott budapesti sajtótájékoztatón közölte: a kerékpárverseny nemcsak a sport világában, hanem a V4-es országok együttműködésében is különleges esemény.

„A közép-európai országok együttműködése nemcsak Európa múltjában volt meghatározó, hanem a jelenében és a jövőjében is az lesz” – fogalmazott Illés Boglárka, majd azzal folytatta, hogy az ilyen rendezvényeken és általában a sporton keresztül ezt az egybetartozást nemcsak kifejezni, hanem erősíteni is tudják. Hozzátette: a verseny nemcsak a kitartásról és a sportteljesítményről, hanem a barátságról és az összetartozásról is szól, és bízik benne, hogy ezt más uniós államoknak is meg tudják üzenni.

Felidézte, hogy a visegrádi együttműködés 1335-ban kezdődött, majd 1991. február 15-én erősítették meg. Kitért arra, hogy ez az összetartozás kulcsfontosságú szerepet játszik Közép-Európa fejlődésében és stabilitásában, a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, a politikai képviseletben és a kulturális értékek megőrzésében. Illés Boglárka hangsúlyozta, hogy egy év múlva Magyarország veszi át a V4-elnökséget, ez az esemény annak is méltó felvezetése lehet.

Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke szerint mivel a V4 Európa egyik legfontosabb együttműködési rendszere, a kerékpározás pedig „az egyik legdemokratikusabb sportág”, a kettő ötvözetétől csak nagyon jó dolog sülhet ki. Véleménye szerint a kerékpárversenyeket az út mellől nézve eltűnnek a szurkolók közötti vagyoni különbségek, amelyek más sportágaknál korlátot jelenthetnek egy verseny élvezetében. A Giro d'Italia budapesti rajtja más szintre emelte Magyarországon a kerékpározást, továbbá, Valter Attila és Vas Kata Blanka eredményeinek köszönhetően Magyarország felkerült a sportág nemzetközi térképére – mondta.

Törzsök Zsolt főszervező, a Mozgás, Egészség, Rekreáció SE elnöke hangsúlyozta: a V4-es verseny az elmúlt években összehozta a négy szervező ország kerékpársportját. Ismertette, hogy az országúti viadalon 8 nemzet 26 csapata áll rajthoz, közöttük 12 profi és 13 klubcsapat, valamint egy nemzeti válogatott található. A magyar színeket több mint 20 kerékpáros képviseli, akik számára azért fontos az esemény, hogy gyarapíthassák a nemzetközi ranglistapontjaikat. A magyar szakasz lassú rajtja szombaton a Carl Lutz rakparton, a Vogue rendezvényhajó elől lesz, majd a mezőny a budakeszi éles startot követően 138,5 kilométert tesz meg a pannonhalmi apátságnál felállított célig.