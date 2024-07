V4 kerékpárverseny: Finkst révén szlovén siker, Karl a legjobb magyar

Huszonhárom csapat 134 versenyzője (17 különböző nemzet képviseletében, közte 25 magyar bringással) állt rajthoz a budapesti Carl Lutz rakparton, hogy nekivágjon a 138 kilométeres távnak és a többi között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény és Ravazd érintésével megérkezzen Pannonhalmára. A befutóra az apátságig vezető, helyenként 15 százalékos meredekségű, jó részén térköves emelkedő tetején került sor a kaptató második megmászása után.

Az Epronex-Hungary dél-afrikai versenyzője, Byron Munton nyitotta meg a szökések sorát, majd volt benne eltekerési kísérletben a 2021-ben harmadik, kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor (Karcag Cycling) is, miközben az első óra átlaga 42,54 kilométer/óra volt. Végül kilencen tudtak eltempózni a mezőnytől, ebben a csoportban ott volt a többi között az Epronexet erősítő Karl Ádám, illetve a cseh Martin Voltr, aki viselte a sárga trikót a májusi Tour de Hongrie-n.

A jelentős előnyt kialakító, több mint tíz perccel a mezőny előtt haladó élcsoport a bencés monostorig vezető első mászásnál szétszakadt, Voltr és Tilen Finkst eltávolodott a többiektől, az Adria Mobil szlovén versenyzője – Peák Barnabás csapattársa – meg is nyerte a versenyt. Legjobb magyarként Karl hetedik lett bő másfél perc lemaradással, a mezőnyből a legelőkelőbb helyet a tizedikként célba érő, két éve harmadik, friss időfutambajnok Peák szerezte meg.

Az MTI-nek Karl leszögezte: fontos volt, hogy a csapattal kontrollálták a szökéseket és már az elejétől fogva benne tudtak lenni. Felidézte: az oldalszelezős résznél széthullott a mezőny nyolcvan kilométer elteltével, ekkor elöl maradtak hárman, majd még zárkóztak fel rájuk, így alakult ki a szökevénycsoport.

„Fáradt volt a mezőny, éreztem, hogy jó lehetőség lehet. Láttuk, hogy ha mi kilencen összedolgozunk, az egy jó szökés lehet. Viszonylag gyorsan nagy előnyre tettünk szert, és mivel tudtam, hogy hazaérhetünk, be is forogtam” – fogalmazott Karl. Mint mondta, a rendkívüli melegben folyamatosan jártak vissza frissítőért a csapatkocsikhoz, a hőség és a szél is nehezítette a versenyt.

„Nem reagált jól a szervezetem a melegre, a végén a körözésben a meredek emelkedőn kicsit megfőttem, ezzel együtt is elégedett vagyok a nappal” – szögezte le Karl. Elmondta: a pannonhalmi körben segítségére volt a terepismeret - a V4 mellett az országúti bajnokság mezőnyversenyének is ez a helyszíne az elmúlt években.

„Talán ezért is vállaltam a szökést, tudtam, ha előnnyel érkezem ide, van esélyem a jó eredményre, de azért nem ez döntött” – ismerte el.

Karl vasárnap a V4 szlovák versenyén szerepel, majd két hét múlva a lengyelországi megmérettetés következik számára.

„Nagyon jól sikerült az esemény, az időjárás kegyes volt, bár kissé meleg. Nagyon jó versenyt láthattunk, komoly utolsó két körrel” – utalt a pannonhalmi hajrára Törzsök Zsolt főszervező.

Schneller Domonkos, a magyar szövetség elnöke kiemelte: a kelet-közép-európai régió versenyképességének záloga az összefogás.

„Ennek egyik legjobb példája a Visegrád 4 kerékpárverseny, hiszen ezek az országok csak együttesen képesek a kellő számú versenynapot biztosítani a fiataloknak ahhoz, hogy eredményesen vehessék fel a küzdelmet a nagy kerékpáros nemzetekkel” – fogalmazott a május végén megválasztott sportvezető.

A V4 kerékpárverseny magyarországi szakasza, Budapest–Pannonhalma, 138 km

1. Tilen Finkst (szlovén, Adria Mobil) 3:03:57 óra

2. Martin Voltr (cseh, Pierre Baguette) 2 másodperc hátrány

3. Gabriele Casalini (olasz, MBH Bank Colpack Ballan) 46 mp h.

…7. Karl Ádám (Epronex-Hungary) 1:34 perc hátrány

…10. Peák Barnabás (Adria Mobil) 9:11 p h.