Pogacar a favorit, de a Red Bull már a Tour de France-on is támad

RED BULL-BORA-HANSGROHE

német

Kerékpár: Specialized

Összetett esélyes: Primoz Roglic (szlovén)

Sprinter: Danny van Poppel (holland)

További versenyzők: Nico Denz (német), Marco Haller (osztrák), Jai Hindley (ausztrál), Bob Jungels (luxemburgi), Matteo Sobrero (olasz), Alekszandr Vlaszov (orosz)

A német csapat május elején jelentette be, hogy a Red Bull többségi tulajdont szerzett benne, és a Tour de France-ra már olyan trikóban is érkeznek a csapat tagjai, mint amilyenben Max Verstappen évek óta uralja a Formula–1-et. A Red Bull-Bora erős nyolcassal vág neki a Tournak, Vlaszov két éve ötödik, Hindley tavaly hetedik lett a francia körversenyen, de idén mindkettejük feladata a Vismától érkező Roglic segítése, de ha a bukásra hajlamos szlovén kidől, ők is mehetnek az összetett dobogóért.

VISMA–LEASE A BIKE

holland

Kerékpár: Cervélo

Összetett esélyes: Jonas Vingegaard (dán)

Sprinter: Wout van Aert (belga)

További versenyzők: Tiesj Benoot (belga), Wilco Kelderman (holland), Matteo Jorgenson (amerikai), Christophe Laporte (francia), Bart Lemmen (holland), Jan Tratnik (szlovén)

Vingegaard megnyerte a legutóbbi két Tour de France-t, de az idén súlyos balesetből éppen felépülve áll majd rajthoz, ráadásul a tavaly őt segítő csapatból Roglic eligazolt, Sepp Kuss betegség miatt nem indulhat, míg Van Aert hasonló cipőben jár, mint a dán, kérdéses, hogy korábbi balesete után felépült-e annyira, hogy végigbírjon egy háromhetest. Valter Attila a Giro d’Italiát teljesítette, a Touron nem kap szerepet. A Visma alapból sárgában versenyez, ami a Touron az éllovas színe, így ismét speciális trikót kapnak a bringásai.

UAE TEAM EMIRATES

arab emírségekbeli

Kerékpár: Colnago

Összetett esélyes: Tadej Pogacar (szlovén)

Sprinter: nincs

További versenyzők: Joao Almeida (portugál), Juan Ayuso (spanyol), Nils Politt (német), Pavel Sivakov (francia), Marc Soler (spanyol), Tim Wellens (belga), Adam Yates (brit)

A 2020-as és 2021-es Tourt megnyerő Pogacar az előző két évben nem járt sikerrel a francia körversenyen, de ezúttal biztosra megy az idén 48 győzelemmel a mezőnyből toronymagasan kiemelkedő csapata. Almeida, Ayuso, Sivakov, Soler és Yates is a hegyi menők krémjéhez tartozik, ilyen csapattársakkal gyakorlatilag csak arra kell figyelnie a szlovénnak, hogy ne essen el. Érdekes, hogy a Tourra nevezett versenyzői közül is Pogacar a legjobb sprinter, de a Pro Cycling Stats idei speciális listáján ő is csak a 374. Egyértelmű, mi az UAE célja idén, és nagy meglepetés lenne, ha nem Pogacar nyerne.

Evenepoel a belga bajnoknak járó mezben, a többiek (a képen Landa) a Quick Step idei felsőjében tekernek majd

SOUDAL–QUICK-STEP

belga

Kerékpár: Specialized

Összetett esélyes: Remco Evenepoel (belga)

Sprinter: nincs

További versenyzők: Jan Hirt (cseh), Yves Lampaert (belga), Mikel Landa (spanyol), Gianni Moscon (olasz), Casper Pedersen (dán), Louis Vervaeke (belga), Ilan Van Wilder (belga)

A világbajnok és Vuelta-győztes Evenepoel most mutatkozik be a Touron, és bár Belgiumban nagy elvárásokat támasztottak elé, az áprilisi baszk körversenyen ő is megsérült, a Critérium du Dauphinén nem tűnt százszázalékosnak. Landa és Hirt segítheti a hegyeken a belgát, aki az egyéni időfutamokon erős, és bízik benne, hogy a rendhagyó utolsó szakaszon lőtávolságon belül lesz az összetett elsőhöz képest.

Tom Pidcock

INEOS GRENADIERS

brit

Kerékpár: Pinarello

Összetett esélyes: Carlos Rodríguez (spanyol)

Sprinter: Tom Pidcock (brit)

További versenyzők: Egan Bernal (kolumbiai), Jonathan Castroviejo (spanyol), Michal Kwiatkowski (lengyel), Laurens De Plus (belga), Geraint Thomas (brit), Ben Turner (brit)

Kicsit olyan az Ineos, mint a tulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe újonnan megvásárolt futballklubja, a Manchester United – jelenleg a múltjából él, és a jövőjét próbálja építeni. A Tour de France-t a 2010-es években még Sky néven uraló brit csapat legutóbbi két győztese, Thomas (2018) és Bernal (2019) egyaránt ott van az idei csapatban, de feladatuk minden bizonnyal az Ineos új reménysége, a tavalyi francia körversenyt az ötödik helyen záró Rodríguez segítése lesz.



ASTANA QAZAQSTAN TEAM

kazah

Kerékpár: Wilier Triestina

Összetett esélyes: Alekszej Lucenko (kazah)

Sprinter: Mark Cavendish (brit)

További versenyzők: Davide Ballerini (olasz), Cees Bol (holland), Jevgenyij Fedorov (kazah), Michele Gazzoli (olasz), Michael Mörköv (dán), Harold Tejada (kolumbiai)

Ennél a csapatnál minden Cavendishről szól. Az elmúlt években Balatonfüreden (Giro) és Kazincbarcikán (TdH) is szakaszt nyerő brit sprinter a világ minden pontján népszerű, és szinte mindenki azt várja, hogy megszerezze a hőn áhított 35. szakaszgyőzelmét, amivel Eddy Merckxet maga mögött hagyva egyedüliként tudhatná magáénak minden idők legtöbb szakaszsikerét a Touron. Mörköv, aki Cavendishhez hasonlóan 39 éves, az egyik legjobb felvezető a sprinteken, rá támaszkodva bízhat a sikerben a brit.

Az Alpecin Deceuninck Tour-meze

ALPECIN–DECEUNINCK

belga

Kerékpár: Canyon

Összetett esélyes: Sören Kragh Andersen (dán)

Sprinter: Jasper Philipsen (belga)

További versenyzők: Silvan Dillier (svájci), Axel Laurance (francia), Jonas Rickaert (belga), Oscar Riesebeck (holland), Mathieu van der Poel (holland), Gianni Vermeersch (belga)

Két versenyzőjétől is joggal remél szakaszgyőzelmeket a belga csapat: a tavalyi Tour zöld trikósa, Philipsen az idén is esélyes a sprinterek különversenyében, míg Van der Poel a dombos vagy részben murvás szakaszokon támadhat a csapat új, szürkés mezében.

ARKÉA–B&B HOTELS

francia

Kerékpár: Bianchi

Összetett esélyes: Kévin Vauquelin (francia)

Sprinter: Luca Mozzato (olasz) és Arnaud Démare (francia)

További versenyzők: Amaury Capiot (belga), Clément Champoussin (francia), Dan McLay (brit), Raúl García Pierna (spanyol), Cristián Rodríguez (spanyol)

A francia csapat legfeljebb szakaszgyőzelmekben reménykedhet, Démare hét éve nyert is egyet a Touron. A francia körön most debütáló 23 éves Vauquelinre is érdemes figyelni.

COFIDIS

francia

Kerékpár: Look

Összetett esélyes: Guillaume Martin (francia)

Sprinter: Bryan Coquard (francia)

További versenyzők: Piet Allegaert (belga), Simon Geschke (német), Jesús Herrada (spanyol), Ion Izagirre (spanyol), Alexis Renard (francia), Axel Zingle (francia)

Tavaly két szakaszgyőzelmet is aratott a Cofidis, s az idén is reménykedhet hasonló bravúrokban, Coquard a sprintek egyikén, Izaguirre vagy Herrada a hegyi szakaszokon, a Zingle egy hazaérő szökésben diadalmaskodhat. Martin összetettbeli dobogója még nagyobb meglepetés lenne, mint az újabb szakaszsikerek.

DECATHLON–AG2R LA MONDIALE

francia

Kerékpár: Van Rysel

Összetett esélyes: Felix Gall (osztrák)

Sprinter: Sam Bennett (ír)

További versenyzők: Bruno Armirail (francia), Dorian Godon (francia), Paul Lapeira (francia), Oliver Naesen (belga), Nans Peters (francia), Nicolas Prodhomme (francia)

Csak az UAE nyert több versenyt idén a barnás fehér trikóitól 2024-re megszabaduló AG2R-nél, amely reményei szerint a friss francia bajnok Lapeirában megtalálta a maga Van der Poelját vagy Van Aertját. A hegyekben a vezér szerepét Ben O’Connortól megöröklő Gall, a sprinteken Bennett a gárda esélyese.



EF EDUCATION–EASYPOST

amerikai

Kerékpár: Cannondale

Összetett esélyes: Richard Carapaz (ecuadori)

Sprinter: Marijn van den Berg (holland)

További versenyzők: Alberto Bettiol (olasz), Stefan Bissegger (svájci), Rui Costa (portugál), Ben Healy (ír), Neilson Powless (amerikai), Sean Quinn (amerikai)

Az olimpiai bajnoki címvédő Carapaz a tavalyi Tour első szakaszán elesett, de idén újul erővel áll rajthoz. Mindhárom háromhetesről van dobogós helyezése, a 2019-es Girót megnyerte. A Tour-újonc Healy tavaly szakaszt nyert a Girón, Costa pedig a Vueltán, és Bettiol is mindig sikerre vihet egy szökést.



Romain Grégoire

GROUPAMA–FDJ

francia

Kerékpár: Wilier Triestina

Összetett esélyes: David Gaudu (francia)

Sprinter: Romain Grégoire (francia)

További versenyzők: Kevin Geniets (luxemburgi), Stefan Küng (svájci), Valentin Madouas (francia), Lenny Martinez (francia), Quentin Pacher (francia), Clément Russo (francia)



Gaudu két éve negyedik lett, de megtört a fejlődése. Így is ő a karakteres csapatfőnök, Marc Madiot legénységének zászlóvivője, Küng és Madouas segíthet neki a helyekben. A Thibaut Pinot utáni érában Grégoire és a 20 éves Martinez első Tourján indul, hatalmas bravúr lenne tőlük a szakaszsiker.

Biniam Girmay

INTERMARCHÉ–WANTY

belga

Kerékpár: Cube

Összetett esélyes: Louis Meintjes (dél-afrikai)

Sprinter: Gerben Thijssen (belga) és Biniam Girmay (eritreai)

További versenyzők: Kobe Goossens (belga), Hugo Page (francia), Laurenz Rex (belga), Mike Teunissen (holland), Georg Zimmermann (német)

Girmay remek sprinter, de háromhetesen még mindig az az egy szakaszgyőzelme van, amelyet a két évvel ezelőtti Girón szerzett, és amelyet követően úgy szemen lőtte magát a pezsgő dugójával, hogy fel kellett adnia a versenyt. A Wanty hét éve debütált a Tour de France-on, és még mindig az első szakaszsikerére vár – igazi összetett menő nélkül nem is lehet más célja, mint ez az áttörés.

LIDL–TREK

amerikai

Kerékpár: Trek

Összetett esélyes: Giulio Ciccone (olasz)

Sprinter: Mads Pedersen (dán)

További versenyzők: Julien Bernard (francia), Tim Declercq (belga), Ryan Gibbons (dél-afrikai), Toms Skujins (lett), Jasper Stuyven (belga), Carlos Verona (spanyol)

A foci Eb-n a játékosokat pályára kísérő gyerekek viselik a Lidl színeit, a Tour de France-on az üzletlánc csapata több akar lenni mellékszereplőnél. Ciccone jobb híján lett beírva összetett menőnek, a Trek igazi ásza Mads Pedersen, a sprinter két éve megnyerte a zöld trikót, és bár tavaly is nyert szakaszt, az igazi a pontelsőség visszaszerzése lenne.

MOVISTAR TEAM

spanyol

Kerékpár: Canyon

Összetett esélyes: Enric Mas (spanyol)

Sprinter: Alex Aranburu (spanyol) és Fernando Gaviria (kolumbiai)

További versenyzők: Davide Formolo (olasz), Oier Lazkano (spanyol), Gregor Mühlberger (osztrák), Nelson Oliveira (portugál), Javier Romo (spanyol)

A háromszoros Vuelta-2. Mas nem az a nyerő típusú versenyző, aminek néhány évvel ezelőtt ki lett kiáltva, de a fontos szakaszokon az élmezőny mögé ragadva könnyen odaérhet a top tízbe az összetettben. Szakaszsikert inkább a sprinter Aranburutól vagy az osztrák hegyimenő Mühlbergertől várhat a spanyol csapat.

TEAM BAHRAIN VICTORIOUS

bahreini

Kerékpár: Merida

Összetett esélyes: Pello Bilbao (spanyol)

Sprinter: Phil Bauhaus (német)

További versenyzők: Nikias Arndt (német), Santiago Buitrago (kolumbiai), Jack Haig (ausztrál), Matej Mohoric (szlovén), Wout Poels (holland), Fred Wright (brit)

Tavaly Bilbao, Mohoric és Poels is nyert szakaszt a Touron, a bahreini licenccel versenyző gárdában rajtuk kívül Buitrago és Haig is igen sokoldalú, míg Bauhaus a sprintek egyikét nyerheti meg. Minden esélye megvan rá a Bahrainnak, hogy megismételje vagy akár felülmúlja egy évvel ezelőtti teljesítményét.

Romain Bardet

TEAM DSM–FIRMENICH POSTNL

holland

Kerékpár: Scott

Összetett esélyes: Romain Bardet (francia)

Sprinter: Fabio Jakobsen (holland)

További versenyzők: Warren Barguil (francia), John Degenkolb (német), Niels Eekhoff (holland), Oscar Onley (brit), Frank van den Broek (holland), Bram Welten (holland)

Bardet és Barguil két rutinos francia, előbbi tízszer indult és kétszer végzett dobogón hazája háromhetesén, utóbbinak ez lesz a tizedik rajtja, és kétszer ő is a top 10-es volt. Tőlük és a sprinter Jakobsentől várhat szakaszgyőzelmet a DSM, amely tavaly a Girón és a Vueltán is nyert szakaszt, de a Touron 2020 óta vár a részsikerre.

Michael Matthews

TEAM JAYCO–ALULA

ausztrál

Kerékpár: Giant

Összetett esélyes: Simon Yates (brit)

Sprinter: Dylan Groenewegen (holland)

További versenyzők: Luke Durbridge (ausztrál), Chris Harper (ausztrál), Christopher Juul-Jensen (dán), Michael Matthews (ausztrál), Luka Mezgec (szlovén), Elmar Reinders (holland)

A 2018-as Vueltát megnyerő Yates az összetett dobogóra is esélyes lehet, mert ikertestvérével, a Pogacart segítő Adammal szemben neki nem kell alárendelnie az érdekeit más céljainak. Groenewegen a mezőny egyik legjobb sprintere, Matthewsban is benne van legalább egy szakaszsiker.

ISRAEL–PREMIER TECH

izraeli

Kerékpár: Factor

Összetett esélyes: Stephen Williams (brit)

Sprinter: Pascal Ackermann (német)

További versenyzők: Guillaume Boivin (kanadai), Jakob Fuglsang (dán), Derek Gee (kanadai), Hugo Houle (kanadai), Krists Neilands (lett), Jake Stewart (brit)

Az idei Tour-mezőny mindhárom kanadai indulóját magukénak tudó izraelieknél ül nyeregbe a rajtlista legidősebb tagja, a 39 éves Fuglsang, de az idősödő bringások összetoborzásáról híres csapatból már kimaradt Chris Froome (39) és a még tavaly is Tour-szakaszt nyerő Michael Woods (37) is. Gee, Ackermann és Teuns így is jó alapot jelent.

LOTTO–DSTNY

belga

Kerékpár: Orbea

Összetett esélyes: Maxim Van Gils (belga)

Sprinter: Arnaud De Lie (belga)

További versenyzők: Cédric Beullens (belga), Victor Campenaerts (belga), Jarrad Drizners (ausztrál), Sébastien Grignard (belga), Brent Van Moer (belga), Harm Vanhoucke (belga)

A hét belgával és egy „légióssal” felálló Lotto-Dstny izgalmas csapatnak tűnik, a 22 gárdából egyedüliként négy bringása is 25 éves vagy fiatalabb, közülük a 24 éves Van Gils igazi mindenevő, a 22 esztendős De Lie pedig az egyik legígéretesebb sprintertehetség. Utóbbi most debütál háromhetesen, érdemes rá figyelni!

TEAM TOTALENERGIES

francia

Kerékpár: Enve

Összetett esélyes: Steff Cras (belga)

Sprinter: Sandy Dujardin (francia)

További versenyzők: Mathieu Burgaudeau (francia), Thomas Gachignard (francia), Fabien Grellier (francia), Jordan Jegat (francia), Anthony Turgis (francia), Mattéo Vercher (francia)

Ütőképes sprinter és igazi összetett menő nélkül áll rajthoz a TotalEnergies, amely elsősorban a nemzetiségének és negyedszázados múltjának köszönheti, hogy ott lehet a négy meghívott ProTeam között. A nyolc kerékpárosából hét francia, a csapat egyetlen esélye a szakaszgyőzelemre egy sikeres szökésben való részvétel, Burgaudeau képes lehet meglepni a mezőnyt.

UNO-X MOBILITY

norvég

Kerékpár: Dare

Összetett esélyes: Tobias Halland Johannessen (norvég)

Sprinter: Alexander Kristoff (norvég)

További versenyzők: Jonas Abrahamsen (norvég), Odd Christian Eiking (norvég), Johannes Kulset (norvég), Magnus Cort (dán), Rasmus Tiller (norvég), Sören Waerenskjold (norvég)

Hét norvég indul idén a Tour de France-on, mindegyikük az Uno-X tagjaként. Mégsem mondhatjuk, hogy érdemtelenül lennének itt, hiszen Kristoff remek sprinter, Johannessen és Abrahamsen a hegymenetben kiváló, Waerenskjold június elején megnyerte a belga körversenyt. Szépen fejlődő csapat az Uno-X, a vezére azonban nem norvég, hanem a dán Magnus Cort.

A 111. TOUR DE FRANCE SZAKASZAI

Június 29., szombat: 1. szakasz, Firenze–Rimini, 206 km – dombos szakasz

Június 30., vasárnap: 2. szakasz, Cesenatico-Bologna, 199.2 km – dombos szakasz

Július 1., hétfő: 3. szakasz, Plaisance–Torino, 230.8 km – sík szakasz

Július 2., kedd: 4. szakasz, Pinerolo–Valloire, 139.6 km – hegyi szakasz

Július 3., szerda: 5. szakasz, Saint-Jean-de-Maurienne–Saint-Vulbas, 177.4 km – sík szakasz

Július 4., csütörtök: 6. szakasz, Macon–Dijon, 163.5 km – sík szakasz

Július 5., péntek: 7. szakasz, Nuits-Saint-Georges–Gevrey-Chambertin, 25.3 km – egyéni időfutam

Július 6., szombat: 8. szakasz, Semur-en-Auxois–Colombey-les-Deux-Églises, 183.4 km – sík szakasz

Július 7., vasárnap: 9. szakasz, Troyes–Troyes, 199 km – dombos szakasz

Július 8., hétfő: pihenőnap

Július 9., kedd: 10. szakasz, Orléans–Saint-Amand-Montrond, 187.3 km – sík szakasz

Július 10., szerda: 11. szakasz, Évaux-les-Bains–Le Lioran, 211 km – hegyi szakasz

Július 11., csütörtök: 12. szakasz, Aurillac–Villeneuve-sur-Lot, 203.6 km – sík szakasz

Július 12., péntek: 13. szakasz, Agen–Pau, 165.3 km – sík szakasz

Július 13., szombat: 14. szakasz, Pau–Saint-Lary-Soulan, 151.9 km – hegyi befutó

Július 14., vasárnap: 15. szakasz, Loudenvielle–Plateau de Beille, 197.7 km – hegyi befutó

Július 15., hétfő: pihenőnap

Július 16., kedd: 16. szakasz, Gruissan–Nimes, 188.6 km – sík szakasz

Július 17., szerda: 17. szakasz, Saint-Paul-Trois-Chateaux–Superdévoluy, 177.8 km – hegyi befutó

Július 18., csütörtök: 18. szakasz, Gap–Barcelonnette, 179.5 km – dombos szakasz

Július 19., péntek: 19. szakasz, Embrun–Isola 2000, 144.6 km – hegyi befutó

Július 20., szombat: 20. szakasz, Nizza–Col de la Couillole, 132.8 km – hegyi befutó

Július 21., vasárnap: 21. szakasz, Monaco–Nizza, 33.7 km – egyéni időfutam