Vingegaard hegyi szólója kevés volt a piros trikóhoz

Sötét esőfelhők jelentek meg az égen, miközben a Spanyol körverseny 9. etapjának hegyi befutója felé tekertek az országúti kerékpárosok a la riojai szőlőültetvények között. Az Alfaróban kezdődő vasárnapi, 195.5 kilométeres szakasz végén az 1541 méter magas Valdezcaray emelkedőjét kellett megmászni, amelynek átlagos meredeksége 5.2 százalék. Hetven kilométerrel a vége előtt kapta el az eső az ötfős szökevénycsoportot, náluk és a 2:30 perces lemaradással tekerő főmezőnyben is előkerültek a kabátok, miközben egyre jobban szakadt. Huszonöt kilométerrel később viszont már sütött a Nap…

Az elöl haladók győzelmi esélyeit rontotta, hogy igazán erős hegyimenő nem tekert közöttük, míg a főmezőnyben nagy erőket mozgósított a Lidl-Trek és a Q36.5 csapata. A Santo Domingó-i részhajrá időbónuszain és pontjain megosztoztak a szökevények, a legjobban Liam Slock járt. Előnyük folyamatosan csökkent, köszönhetően a Lidl-Trek munkájának, míg több csapat, például a Visma inkább meghúzta magát a mezőnyben, és már a pihenőnap előtt tartalékolt a nehezebb időkre.

A húsz kilométeres kapunál egyperces előnnyel haladtak Slockék, az emelkedő felé haladva egyre jobban fújt a szél. A mezőny elején történt egy bukás, Victor Guernalec esett el, a francia versenyzőt és kerékpárját is rendbe tették, így rövidesen folytathatta útját. A szökevények előnye a hegy lábáig tartott, a Valdezcaray tövénél új verseny kezdődött. Juan Ayuso látványosan visszavett, az UAE spanyolja korán leszakadt.

Az eső viszont rákezdett, a Lidl mellett előretört a Visma, a szakasz esélyesének tartott Guido Ciccone kerekét figyelte Jonas Vingegaard. Matteo Jorgenson indított támadást, aztán jött Vingegaard és csak Ciccone tudott rá reagálni; 10.2 kilométerrel a vége előtt Vingegaard leszakította olasz ellenfelét, ám nagyon készült Joao Almeida is, kilenc másodperccel maradt el a roppant elszánt, de sűrűn hátratekingető dántól a hol szakadó, hol csöpögő esőben. Vingegaard előnye nőtt, Almeidának némi unszolásra beforgott Tom Pidcock, míg a piros trikós Torstein Traeen azért harcolt, hogy az élen maradjon összetettben, ráadásul csapattárs nem akadt a környékén.

A két kilométeres kapunál Vingegaard már fél perccel vezetett, és kiélvezhette negyvenedik profigyőzelmét a hegytetőn. Pidcock és Almeida 24 másodpercet (a jóváírás miatt összetettben többet) kapott, Traeen megharcolt és megtarthatta a pirosat.

Hétfőn pihenőnap következik, kedden a Parque de la Naturaleza Sendaviva és El Ferial Larra Belagua közötti, szintén hegyi befutós etappal folytatódik a körverseny.

80. VUELTA A ESPANA

9. szakasz (Alfaro–Estación de Esquí de Valdezcaray, 195.5 km): 1. Jonas Vingegaard (dán, Visma) 4:32:10 óra, 2. Pidcock (brit, Q36.5) 24 másodperc hátrány, 3. Almeida (portugál, UAE) azonos idővel, …17. Traeen (norvég, Bahrain-Victorious) 1:46 perc h.

Az összetett állása: 1. Torstein Traeen 33:35:46 óra, 2. Vingegaard 37 mp h., 3. Almeida 1:15 p h.