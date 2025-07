Evenepoel nyerte meg az időfutamot, de Pogacar is jól járt

Szerdán eljött az ufósisakok és Remco Evenepoel ideje: a Tour de France ötödik szakaszán egyéni időfutamot rendeztek, amire nagyon készült a számban világbajnoki és olimpiai címvédő belga kerékpáros. A caeni terep kedvezett számára, sík útvonalon kellett megtenni a 33 kilométeres távot a lehető legrövidebb idő alatt, aminek azzal a céllal vágott neki a Soudal Quick-Step bringása, hogy levegye a sárga trikót az összetettet vezető Mathieu van der Poelról, akitől 58 másodperc választotta el. Mások – például Wout van Aert a Vismából – viszont látványosan elengedték a napot, inkább csak túl akartak lenni az egészen a nagy hegyek előtt.

Van Aert a beérkezésekor a 70. helyen állt, négy perccel maradt el csapattársa, Edoardo Affini 37:15 perces idejétől, amivel akkor első volt az olasz. Evenepoelt szembeszél nehezítette a haladásban, így az első és a második mérőpontnál is elmaradt a legjobbtól néhány másodperccel. A harmadiknál viszont már a belga vezetett, a végére több mint fél perccel múlta felül Affinit, ami szakaszgyőzelmet jelentetett.

De ez nem ért sárga trikót, mivel a pöttyösben tekerő Tadej Pogacar is kifejezetten jól ment – ellenben Vingegaard-ral és Van der Poellal. 36:59-es idejének köszönhetően a Tour címvédője először veheti fel az összetettet vezetőnek járó megkülönböztető szerelést, ráadásul adott is dán riválisának, egy perc feletti az előnye Vingegaard-ral szemben. Ráadásul Pogacar a gyorsasági pontversenyt is vezeti, így a fehéret leszámítva mindhárom trikó nála van…

Csütörtökön a Bayeux és Vire Normandie közötti, dimbes-dombos szakasszal folytatódik a Francia körverseny.

112. TOUR DE FRANCE

5. szakasz (Caen–Caen, 33 km)

1. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 36:42 perc

2. Pogacar (szlovén, UAE) 17 másodperc hátrány

3. Affini (olasz, Visma) 33 másodperc hátrány

…

18. Van der Poel 1:45 perc hátrány

Az összetett állása

1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 17:22:58 óra

2. Evenepoel 42 másodperc hátrány

3. Vauquelin (francia, Arkéa-B&B Hotels) 59 másodperc hátrány

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Tadej Pogacar 97 pont

2. Milan (olasz, Lidl-Trek) 92 pont

3. Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty) 87 pont

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 5 pont

2. Wellens (belga, UAE) 5 pont

3. Vingegaard 3 pont

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Remco Evenepoel 17:23:40 óra

2. Vauquelin 17 másodperc hátrány

3. Lipowitz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:49 perc hátrány

A csapatverseny állása

1. Visma 52:13:11 óra

2. UAE 1:28 perc hátrány

3. Groupama-FDJ 7:14 perc hátrány