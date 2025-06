Bebtó Zoltán: Azért dolgozunk, hogy minden jó magyar bringás nálunk tekerjen

Szakaszgyőzelemmel és összetett­beli harmadik hellyel zárta a fiataloknak kiírt Giro d’Italiát a magyar főtámogatójú MBH Bank Ballan CSB. A csapat 20 éves cseh versenyzője, Pavel Novák megnyerte az utolsó előtti etapot, és összetettben csupán 35 másodperccel maradt el a győztes Jakob Omr­zeltől, míg Takács Zsombor a 100. helyen fejezte be az olaszországi viadalt. Novák májusban a Tour de Hongrie-n is előkelő helyen végzett, a Kékestetőn nyújtott meggyőző teljesítményének köszönhetően a hatodik helyezést szerezte meg.

„Ilyen erős mezőnyben helytállni bravúros teljesítmény – értékelte lapunknak az elmúlt heteket és hónapokat a csapat szakmai igazgatója, Bebtó Zoltán. – Rangos olaszországi viadalokat nyertünk meg, és összességében jól szerepeltünk. A magyarországi körversenyen jó lett volna azért egy szakaszon győzni, ebben a tekintetben van némi hiányérzetem, bár Novák összetettbeli helyezése kiváló, és Takács Zsombor is nagyszerűen teljesít.”

A 19 éves kerékpárossal kapcsolatban Bebtó nagyon bizakodó.

„Zsombor nemhogy hozza az elvártakat, hanem meg is haladja, még ha ez nem is győzelmekben mutatkozik meg. Annak alapján, ahogy ő fiatalabbként az U23-asok között teker, világklasszis is lehet belőle, nem tudnék mondani olyan magyar versenyzőt, aki fejben ennyire erős lenne és a technikai tudása is a párját ritkítja.”

A Baby Girónak nagy tervekkel vágott neki a csapat, tavaly az MBH összetettben ötödik lett, a legjobb olasz és a legjobb hegyimenő is Bebtóéktól került ki.

„A Giróra úgy mentünk, hogy Lorenzo Nespolira vagy Pavel Novákra épül a taktika, végül utóbbinak jött ki jobban a lépés. 1:24 perces előnnyel, 24.1 kilométeres szólóval nyerte meg a királyszakaszt, ami fantasztikus, és a harmadik helyével is elégedettek lehetünk, a mezőnyben azért több ifivilágbajnok fiatal sztár is tekert, érdemes megnézni azt is, hogy milyen csapatok indultak, az összes proficsapat utánpótlása rajthoz állt.”

Bebtó úgy véli, ha a fiatalok megszerzik a kellő rutint, a jövőben még eredményesebbek lehetnek, ráadásul emellett szerencsére is szükség lesz, a sprinteken olykor tizedmásodpercek döntenek. A szakmai igazgató a jövő nagy feladatának a magyar kerékpárosok beépítését jelölte meg.

„Azért dolgozunk, hogy minden jó magyar bringás nálunk legyen, egyeztetünk más csapatnál lévő kerékpárosokkal is, a visszajelzések pozitívak. Azzal kapcsolatban, hogy hazai bejegyzésűvé váljunk, minden a tervek szerint halad. Nyilván azért nem egyszerű folyamat, ehhez a sporthoz nem kevés pénz szükséges, ám ezt a cégcsoport biztosítja, amiért hálásak lehetünk, ilyen a magyar kerékpársportban nem volt még korábban.”

Az MBH Bank csapata a vasárnapi országos bajnokságra is fokozottan készül, Bebtó szerint nyerni mennek a pannonhalmai mezőnyversenyre.

„Öt versenyzőnk indul az ob-n a felnőttek között, mindenképp győzni szeretnénk, és erre meg is van minden esélyünk. Nyilván bármi közbejöhet, de az első helyért tekerünk. Aztán majd az őszi világbajnokságra és Európa-bajnokságra is nagy hangsúlyt fektetünk, ahogyan olasz és nemzetközi versenyeken is rajthoz állunk, a felnőttsorunkra vár még legalább ötven viadal az idény hátralévő részében. Mindenhol nyerni akarunk, és erre a csapatunk alkalmas is.”