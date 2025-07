Kimagaslóan teljesítettek az MBH-s kerékpárosok az országos bajnokságokon

A jelennel és a jövővel is elégedettek lehetnek az MBH Bank csapatánál, fiatal kerékpárosaik ugyanis kiválóan teljesítettek nemrég az országos bajnokságokon. Az U19-eseknél heten mérették meg magukat Tamásiban, közülük Révész Áron győzött, míg a harmadik helyet Zsembery Boldizsár, az ötödiket Dorogi Alex szerezte meg. „A taktika tökéletesen működött, kihasználtuk a rutinunkat és az erőfölényünket” – értékelt Sáfár Tamás, a juniorcsapat vezetője a csapat honlapján.

Az időfutamon az U19-esek közül Hemle Mátyás bronzérmes lett, míg az U23-as kategóriában az MBH Bank Ballan Csb olasz proficsapatában tekerő – tavaly még az MBH Bank Cycling Team-et erősítő – Takács Zsombor győzött, Markai Bálint a negyedik helyen végzett.

A pannonhalmai országúti ob-n az U23-as és az elit versenyzők együtt indultak, így az MBH-s fiatal kerékpárosoknak olyan nagy nevekkel kellett felvenniük a versenyt, mint Valter Attila, Dina Márton vagy Peák Zsombor. Ráadásul a hazai kontinentális csapatok, a Team United Shipping, az Epronex-Hungary és a Karcag erős sorokkal indultak. Az időfutambajnok Takács Zsombor okos és bátor támadásnak köszönhetően a második helyen érkezett célba. Az U23-asokat tekintve mindhárom helyet MBH-s kerékpáros szerezte meg, Takács mellett Valent Márk és Markai Balázs is felléphetett a dobogóra.

„Nagyon hálásak vagyunk azoknak a támogatóknak, szülőknek, versenyzőknek, akik ezen a nehéz úton segítettek bennünket. Hálásak lehetünk emellett a stabil szakmai és anyagi háttérért, az MBH Bank támogatásával olyan körülményeket tudunk teremteni a nálunk sportoló magyar fiataloknak, ami az országban, sőt, talán a régióban is egyedülálló. Külön köszönet Deák Gábornak, az egyesület elnökének! Ezeket tudják a fiatalok sporteredményekké és aranyérmekké váltani” – mondta az egyesület alapítója, Sáfár Tamás.

A csapat szakmai igazgatója, Bebtó Zoltán a Nemzeti Sportnak elmondta, ennél jobban nem is alakulhatott volna az U23-asok mezőnyversenye.

„Igyekeztünk kiválasztani a legjobb elmenést, vagy legalábbis mindegyiken úgy szerepelni, hogy olyan versenyző legyen elöl, aki a végső győzelemre is esélyes, ez pedig nagyon jól sikerült. Az időfutamon Takács Zsombor 49 kilométer per órás átlaga kiváló, pláne a negyven fokos pokoli melegben. Hála Istennek idén a bajnokságok jól alakultak, az ifik is nyertek, magyar csapat révén a hazai bajnoknak járó mez különleges erőt és fontosságot képvisel. A felnőtteknél Dina Márton megérdemelten győzött, Zsombi is nyerni ment, de a vége az nem az ő terepe volt. Jövőre megpróbáljuk elhozni” – értékelt Bebtó.