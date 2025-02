Kerékpár: hosszú távon számít magyarjaira az MBH Bank Ballan CSB

Az olasz bejegyzésű, de magyar névadó szponzorral rendelkező kontinentális csapatban a versenyzők között Balogh Zsombor, Makrai Bálint, Takács Zsombor, Valent Márk és Vas Barnabás képviselik a magyar színeket, a szakmai igazgató pedig az 1997-es Tour de Hongrie győztese, Bebtó Zoltán. Utóbbi az MTI-nek kifejtette: az elmúlt esztendő az egész csapat számára tanulóév volt, megtapasztalták az együttműködést az istálló olasz felével.

„Teljes mértékben elégedettek vagyunk. Az pedig, hogy most öt magyar lesz kint a csapatban, még nagyobb bizakodással tölt el” – szögezte le Bebtó, aki szerint az ifi sorból érkezett versenyzők sokra hivatottak, nagy az elvárás velük szemben.

„Azt hiszem, hogy egy kicsit az olasz rész is erősödött, sokkal több tapasztalatunk van, mint volt az elmúlt évben, úgyhogy szerintem még sikeresebb év lesz előttünk” – tekintett előre bizakodva. Kitért a Tour de Hongrie-ra is, amelyen tavaly Samuel Quaranta révén a nyitóetap hajdúszoboszlói befutóján egy második helyet sikerült szereznie az egyesületnek.

„Ha azt az első szakaszt meg tudjuk nyerni, akkor azt mondom, hogy nem is kérhettünk volna többet az első évet nézve. Az idei útvonal az talán két-három srácnak nagyon jól feküdhet, így most többet várok a Tour de Hongrie-tól, mint a tavalyitól” – fejtette ki a a május 14. és 18. között sorra kerülő, százéves magyar körverseny kapcsán. Arra a kérdésre, hogy mennyit ad hozzá a csapathoz, hogy Vas Barnabás és Takács Zsombor terep- és hegyikerékpárban is megmutatja magát, azt felelte: nyolcvan-kilencven százalékban azért az országút van fókuszban.

„De nyilván ez egy plusz dolog nekünk, hogy ők cyclocrossban vagy akár hegyikerékpárban is tudnak versenyezni. Ráadásul ők még fiatalok, tehát ez még a továbbiakban még nagyobb előnyt tud nekünk jelenteni a csapatot nézve, egy esetleges olimpiai indulással azért még feljebb tudjuk rangsorolni a csapatunkat – fűzte hozzá. Rámutatott: hosszú távú koncepcióban gondolkodnak a csapatnál. – Nekünk fontos az, hogy tudjuk, hogy kikkel dolgozunk, azokra tudunk számítani hosszú távon, tudjuk őket építgetni egészen a profi karrierig.”