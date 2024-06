Kerékpár: Takács Zsombor rangos olasz versenyen győzött

Végig bírta erővel, és jól taktikázott Takács Zsombor, aki több mint félperces előnnyel nyerte meg az összetettet az olaszországi Giro del Friuli ifjúsági versenyen. Az MBH Bank Cycling Team tehetséges kerékpárosa népes és erős mezőnyben ért fel a csúcsra, ugyanis a legjobb olasz csapatok korosztályos versenyzői rajthoz álltak a négynaposon.

Brutális hegyi pályát kellett teljesíteniük a fiataloknak, ráadásul az időjárás is megnehezítette a dolgukat – az első szakaszt törölték, a másodikat szakadó esőben rendezték meg. A csapat szakmai igazgatója, Bebtó Zoltán kiemelte, Takács Zsombor sok segítséget kapott a társaitól, és nagyon okosan, technikai tudását kihasználva versenyzett a kanyargós, szűk utcákon.

„A verseny előtt nem is reménykedtem benne, hogy megnyerhetem az összetettet, mert úgy éreztem, a nagy szintkülönbség miatt nem fekszik nekem annyira a pálya – mondta Takács Zsombor. – Az esővel nagyon meg kellett küzdenünk, figyeltem rá, hogy ne bukjak, de kicsit összetörtem a bringámat. Megérkeztem a mezőnnyel, a következő szakaszon pedig az első hegytől kezdve éreztem, hogy jó esélyeim lehetnek összetettben. A négytagú szökést nem tudtam utolérni, de az utolsó napon sikerült úgy ellépnem, hogy magam mögött tartottam azokat, akik előttem voltak az összetettben – ehhez a csapattársaim segítsége is kellett. Nagyon élvezem a rangos versenyeket, és úgy tűnik, jól is mennek.”

A bergamói MBH Bank-Colpack Ballannal való együttműködésnek köszönhetően a korábbi kiváló kerékpáros, kétszeres Giro-győztes Gilberto Simoni tanácsokkal segíti Takácsék munkáját, akik nívós versenyeken indulhatnak – az edzések is hasznosak, de mégiscsak ezeken a rangos nemzetközi viadalokon fejlődhetnek a legtöbbet.