Kerékpár: MBH-s sikerek Olaszországban

Vasárnap véget ért a nyolcszakaszos Giro d’ Italia Next Gen, azaz az Olasz körverseny fiataloknak kiírt változata, amelyen a szlovén Jakob Omrzel végzett az első helyen összetettben. Mindössze harmincöt másodperccel maradt el tőle, és zárt harmadikként Pavel Novák, a magyar főtámogatójú, és jövőre magyarországi bejegyzésűvé váló MBH Bank Ballan CSB húszéves cseh kerékpárosa. Novák a hetedik szakaszon első lett, míg a záróetapon harmadikként ért be. Jól ment a hegyeken is, ő gyűjtötte a második legtöbb pontot.

„A szombati, érzelmekkel teli szakaszgyőzelmem után nehezen aludtam el, ami sosem jó jel egy kerékpárosnak, akinek szüksége van a regenerálódásra. Szerencsére az utolsó nap reggelén jók voltak a mérőértékeim, és amint elkezdtünk tekerni, újra a régi önmagam voltam, éreztem, hogy még mindig bírják a lábaim. Keményen küzdöttünk a célig, csodálatos volt a dobogón állni, rajtam kívül ez eddig csupán egy cseh bringásnak sikerült. Köszönettel tartozom a csapatomnak is a támogatásért, nélkülük nem juthattam volna idáig” – jelentette ki Novák, aki a Tour de Hongrie-n is jól ment, a magyarországi körversenyen hatodikként zárt.

Az MBH csapatában tekert Takács Zsombor is, az időfutamon 24. lett, összetettben a 100. helyen fejezte be a viadalt.