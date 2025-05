Groenewegen nyerte meg a fehérvári sprintet, Feldhofferen marad a fehér trikó

Személyesen üzent a világsztár, Tadej Pogacar a Tour de Hongrie királyetapját követően. Az UAE szlovén klasszisa – aki nyolc éve maga is indult a magyar körversenyen és összetettben harmadik lett – az Instagramon kívánt erős befejezést csapattársainak, miután Alessandro Covi második lett a Kékesen. A pénteki hegyi szakaszt az ecuadori Harold Martín López nyerte meg szólóban, amivel átvette Danny van Poppeltől a sárga trikót.

A negyedik, Tata és Székesfehérvár közötti útvonal az első két naphoz hasonlóan sprintbefutót ígért, ráadásul ez volt a jubileumi körverseny legrövidebb etapja. A mezőnyre 154 kilométer várt szombaton, a szintemelkedés 1035 méter volt, három gyorsasági és egy hegyi részhajrán lehetett gyűjtögetni a pontokat és a bónuszokat.

A tizedik magyar körversenyénél tartó Filutás Viktor ezúttal is jókedvűen tekert a lassú rajt alatt, a karcagiak kerékpárosa az Andy, a vagány című kanadai rajzfilmsorozat dalát rappelte. Tatát elhagyva, csepergő esőben lengette meg a piros zászlót Szilasi László versenyigazgató, egyből támadásokkal kezdtek a kerekesek, de a nap elmenése lassacskán alakult ki. Végül egy ötfős csoport tudott megszökni, amihez még felért a belga Viktor Vandenberghe is. A szökevények között ezúttal nem volt magyar. A bokodi lebegő falunál már két percesre nőtt az előnyük, az oroszlányi gyorsasági részhajrát Louis Sutton, az Euskaltel-Euskadi brit versenyzője nyerte meg, ahogyan Kápolnásnyéken is ő győzőtt. Phil Bauhaus, a Bahrain-Victorious sprintere már a verseny elején betegeskedett, a Kékesre még feltekert, de a szombati szakasz közben feladta a viadalt. Néhol esett az eső, máshol erős szél fújt, Sutton a nadapi hegyi hajrán is gyűjtött egy pontot, a nap egyetlen emelkedőjén Diego Pablo Sevilla lett az első.

A Velencei-tó keleti medencéjét érintő kört követően Csákvárra tartva már egy perc alá esett a szökevények előnye. Zámolyon a kerekesek elhaladtak a Mark Cavendish-buszmegálló mellett, a tavaly lovaggá ütött és visszavonult ikonikus kerékpáros 2022-ben a Giro d’Italia magyarországi rajtja során cserekerékpárra várt ott, ennek az emlékét őrzi a feldíszített megálló. Cavendish tavaly a Tour de Hongrie-n is indult, szakaszgyőzelemmel hangolt az utolsó franciaországi körversenyére, ahol szintén nyert egy etapot, amivel megdöntötte a legendás Eddy Merckx rekordját, már a brit a Tour de France legtöbbszörös szakaszgyőztese.

Az oldalszélnek köszönhetően hamar, 30 kilométerrel a vége előtt érte utol a mezőny a szökevényeket, végig nagy tempóban zajlott a negyedik etap, Székesfehérvár előtt a síkon már hetven kilométer per órát is meghaladta a sebesség. Dina Márton és a Lidl-Trek egyik versenyzője tett szert kisebb előnyre a fehérvári belvárosban, de rövid idő alatt beérték őket.

A jégkorongcsapat új csarnokánál három kör várt a mezőnyre, előtte a nap utolsó részhajráját Covi hozta el. Ahogy fogytak a körök, úgy fokozódtak az izgalmak, taktikáztak a kerékpárosok. Dylan Groenewegen a húsz-harmincadik helyről tört előre a sprintben, jól helyezkedett és a megfelelő pillanatban indított, és végül az ő győzelmével zárult a negyedik etap. A Jayco AlUla versenyzője 317 nap után nyert ismét szakaszt.

Dylan Groenewegen (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

„Stresszes napon vagyunk túl, örülök a győzelemnek. A Tour de France a nagy célunk idén is, arra gyakorlunk a magyarországi körversenyen, az is hasonlóan hektikus. Jól mentünk eddig is, csak a szakaszsiker hiányzott egészen idáig, de ezúttal végre összejött” – mondta Dylan Groenewegen.

A sárga trikó maradt Lópezen, a piros és a zöld trikó viselője sem változott, ahogy a legjobban álló magyarnak járó fehér trikó is maradt Feldhoffer Bálinton. Csapata, a Team United Shipping ezen a szakaszon is adott versenyzőt az első tízbe, Mihajlo Sztojics 9. lett. Feldhoffer a szakaszt követően elmondta, megterhelő volt a nagy sebesség, minden mozzanatra rögtön reagálni kellett, de így is könnyebb lesz kipihenni, mint a hegyi szakaszt, és a zárónapot egészen friss lábbakkal kezdheti.

Vasárnap a Pilis és az esztergomi macskaköves emelkedő is beleszólhat a szakasz és így a Tour de Hongrie kimenetelébe, a rajt délben esedékes az etyeki Körpince utcánál és 170 kilométer megtétele után az esztergomi bazilikánál zárul a magyar körverseny.

46. TOUR DE HONGRIE

4. szakasz (Tata–Székesfehérvár, 154 km)

1. Dylan Groenewegen (holland, Jayco AlUla) 3:14:39 óra, 2. Van Poppel (holland, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Teutenberg (német, Lidl-Trek) a. i.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Harold Martín López (ecuadori, Astana) 16:02:46 óra, 2. Covi (olasz, UAE) 8 másodperc hátrány, 3. Philipsen (dán, Lidl-Trek) 13 mp h., …7. (fehér trikóban) Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) 22 mp h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Danny van Poppel 57 pont, 2. Groenewegen 50, 3. Teutenberg 44

A hegyi pontverseny állása: 1. (piros trikóban) Siebe Deweirt (belga, Flanders-Baloise) 25 pont, 2 López 15, 3. Raccagni (olasz, Polti VisitMalta) 10