Tömegbukás és Milan-győzelem a szakadó esőben

Két hegyi etap között egy viszonylag könnyebb szakasz várt a Tour de France mezőnyére szerdán, a Bollene és Valence közötti 160.4 kilométeres távon csupán két negyedik kategóriás emelkedőt kellett leküzdeni, a sík befutó mezőnyhajrát ígért. A rajhoz már nem állt oda Danny van Poppel, a Red Bull-Bora-Hansgrohe versenyzője – aki két szakaszt is nyert idén a Tour de Hongrie-n – ugyanis apa lett, így hazautazott újszülött gyermekéhez.

A lassú rajt is tartogatott izgalmakat, Wout van Aeirt majdnem nekiment az UCI-s felvezetőautónak, centiken múlt az ütközés. Négyfős szökevénycsoport alakult ki, a nap egyetlen gyorsasági részhajráját is az ott tekerő Jonas Abrahamsen vitte el, de jutott a pontokból a mezőnyben tekerő zöld trikó Jonathan Milannak is, aki így növelte előnyét Tadej Pogacarral szemben a gyorsasági pontversenyben. Közben a mezőnyben történt egy bukás, az Intermarché-Wanty színeiben tekerő Louis Barré esett el, de megrázta magát és folytatta, rövidesen visszaért a többiekhez.

A szakasz első kategorizált emelkedőjére vezető utat megnyomta az Ineos a visszavonuló Geraint Thomas vezetésével, egyből egy percen belülre csökkent a különbség, sőt sikerült szétrángatni a mezőnyt, Milanék csoportja rövid időre le is szakadt. Abrahamsen a hegyi hajrát is elvitte, az üldözők 35 másodperces lemaradással követték. Ezúttal is sokat dolgozott a mezőny élén „Amerika kapitány”, azaz Quinn Simmons.

Ötven kilométerrel a vége előtt újabb bukás történt, a földre került Julian Alaphilippe dühösen rúgta le magáról a kerékpárját, de nem sokkal később minden érintett visszaült és tovatekert. A második kategorizált emelkedő felé közelítve a szabad kezet kapott Van Aert érezte úgy, hogy itt az idő támadni, ellépett a főmezőnytől, ugyanakkor a szökevényeket nem érte be. A nap másik emelkedőjéért járó egy pontot Vincenzo Albanese szerezte meg.

A távolban esőfelhők úsztak át az égen, az út menti nézőknél is előkerültek az esernyők. Van Aert kísérlete kudarcba fulladt, a főmezőny beérte. Elkezdett esni, a nedvessé váló útfelület fokozott figyelmet igényelt. Abrahamsen 11 kilométerre a céltól úgy érezte, itt az ideje beletámadni, a norvég kerékpáros hamar lehagyta a másik három szökevényt, a tíz kilométeres kapu alatt már egyedül haladt át. A sprintzóna kezdetét jelentő öt kilométeres táblához hét másodperces előnnyel érkezett meg Abrahamsen, hétszáz méterrel később beérték. Mehetett a helyezkedés a mezőnyben, számos körforgalmat kellett bevenni a széles főúton.

Az egy kilométeres kapu alatt tömegbukás történt, kettészakadt a mezőny, a sprinterek közül Jonathan Milan elöl tekert tovább, Tim Merlier viszont fennakadt, míg Biniam Girmay nekiment az előtte lévőnek. Nyolcan maradtak legelöl, közülük Jevgenyij Fedorov indította a hajrát, Milan megfelelő pillanatban kibújt, és megnyerte a szakaszt, sikerével nagy lépést téve a gyorsasági pontverseny megnyerése felé. Milan útja rögtön csapattársa, Jasper Stuyven felé vezetett, aki 1500 méterrel a vége előtt előrehozta az olaszt.

Csütörtökön hegymászás következik, a Vif és Courchevel közötti 171.5 kilométeres etapon 5642 méteres szintkülönbséget kell ledolgozni.

112. TOUR DE FRANCE

17. szakasz (Bollene–Valence, 160.4 km): 1. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 3:25:30 óra, 2. Meeus (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Andresen (dán, Picnic PostNL) a. i., …27. Pogacar (szlovén, UAE) 1:09 perc hátrány. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 61:50:16 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 4:15 p h., 3. Lipowitz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 9:03 p h.