Bemutatták a jubileumi Tour de Hongrie csapatait

Már kora délután számos érdeklődő kereste fel a Szent Gellért tér környékét, a jubileumi Tour de Hongrie csapatbemutatóját egy kerékpáros expóval kötötték egybe, a kitelepülők sátrainál különféle ügyességi feladatokat oldhattak meg az érdeklődők, de lehetett fotózkodni és beszélgetni a két versenye között éppen kisebb szünetet tartó Vas Blankával. Rajta kívül a hatszoros Tour de France-szakaszgyőztes Dylan Groenewegen is sűrűn osztogatta az autogramokat, ameddig az ideje engedte.

Hat órakor ugyanis Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője lépett színpadra, bevezetőjét követően egyesével szólították a huszonegy csapatot, köztük a hazai bejegyzésű a Team United Shippinget, az Epronexet és a Karcag Cycling együttesét, de a magyar főszponzorral rendelkező MBH Bank Ballan CSB-t is nagy ováció fogadta, náluk versenyez Takács Zsombor és Valent Márk. Összesen tizenöt magyar küzd meg a legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér trikóért, amelyet eddig négyszer nyert meg Dina Márton.

„Bízom benne, hogy ezúttal nem lesznek hátráltató tényezők, és meg tudom mutatni, mire vagyok képes – mondta a baszk Euskaltel-Euskadi színeiben tekerő bringás. – A Kékesen fog eldőlni, de Esztergomban el lehet veszíteni a versenyt. Ha a legjobb tízben szerepelnék, annak örülnék, de a lényeg, hogy kiadjam magamból a maximumot. Az a legfontosabb a csapattal, hogy minél több pontot szerezzünk.”

A hegyek kedvezhetnek Fetter Eriknek is, aki Dinához hasonlóan csapatot váltott, januártól a Team United Shipping versenyzője, aki az isztriai tavaszi körön szakaszt nyert.

„Jó a hátterünk és a koncepciónk, komoly tervekkel érkeztünk, amiket meg is akarunk valósítani – jelentette ki Fetter. – Jó lenne viselni a fehéret, de célunk a hegyi trikó is, mindegyik nap aktívak leszünk. A névnapomon, május 18-án a számomra ismert esztergomi helyszínen tekerünk, igyekszem valami szépet alkotni, de Feldhoffer Bálint csapattársammal gondolkodunk a Kékesen is, megpróbálunk összedolgozni. Az első edzőtábortól kezdve minden álomszerűen alakul eddig, ugyanígy állunk hozzá. Mentálisan is frissnek érzem magam, felszabadult vagyok a korábbi évekhez képest, remélem ez a teljesítményemre is hatással lesz.”

A 46. Tour de Hongrie a Szent Gellért térről indul szerdán 11 órakor, az első etap 210 kilométer megtételét követően Győrben zárul. Az öt nap alatt összesen 875 km és több mint 7000 méternyi szintemelkedés vár a mezőnyre.