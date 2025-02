UAE Tour: eseménydús szakaszt nyert meg sprintben Merlier

HARMINC CELSIUS-FOKOS MELEGBEN kezdődött az UAE Tour ötödik szakasza a dubaji Amerikai Egyetemen, a kerékpárosokra 160 kilométer várt, sík terepen. Tizenegy kilométer megtételét követően az összetettet vezető Tadej Pogacar és szlovén csapattársa, Domen Novak támadást indított, a világbajnoki címvédő később el is hozta a szakasz első részhajráját. A mezőnyhöz képest olykor már két és fél perccel is vezettek a szökevények, előnyük negyven kilométerre a céltól fogyott el.

A hajrára kezdődhetett a helyezkedés, a csapatok megpróbáltak minél kedvezőbb pozíciót kialakítani a sprintereik számára. 3.7 kilométerre a céltól egy jobbos kanyarnál súlyos bukás történt, amelyben az összetettben előkelő 11. helyen álló oszták Felix Gall és a harmadik Pablo Castrillo is benne volt. Kezdett töredezni a mezőny, az egy kilométeres kaput követően Luka Mezgec indított hosszú hajrát, miközben mögötte újabb bukás következett be, ami érintette az Alpecin sprinterét, Jasper Philipsent is. Mezgec a végére elfáradt, felért viszont Tim Merlier, aki csütörtökön még második lett az olasz Jonathan Milan mögött, ezúttal viszont már ő haladt át elsőként a célvonalon, majd, már győztesként ő is elesett… Milan ezúttal harmadik lett, a második helyet honfitársa, az Asztana színeiben tekerő Matteo Malucelli szerezte meg, a piros trikó maradt Pogacaron.

„Csütörtök este megbeszéltük a csapattal, hogy mit rontottunk el, pénteken már nagyon jó munkát végeztünk – mondta Merlier, akinek ez volt összesen a hatodik sikere az UAE történetében. – Az utolsó másfél kilométerre nagyon jó helyzetbe hoztak, a végén feljöttem Milan kerekére, majd vártam a megfelelő pillanatot. Egész nap kemény volt a tempó, boldog vagyok, hogy győztem, mindig szívesen versenyzek ebben a térségben.”

A hétszakaszos viadal szombaton Abu-Dzabi városában folytatódik, a mezőnyre egy sík, 165 kilométeres körtúra vár a 3.8 milliós fővárosban. Az UAE Tour vasárnap hegyi befutóval ér véget.

7. UAE TOUR

5. szakasz (American University Dubaj–Hamdan bin Mohammed Smart University, 160 km): 1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 3:16:55 óra, 2. Malucelli (olasz, Asztana) azonos idővel, 3. Milan (olasz, Lidl-Trek) a. i., …36. Pogacar (szlovén, UAE) a. i. Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Tadej Pogacar 15:40:34 ó., 2. Tarling (brit, Ineos) 21 másodperc hátrány, 3. Romeo (spanyol, Movistar) 27 mp h.