Kerékpár: vizsgálja a WADA a szén-monoxid doppingszerként való használatát

A WADA közleményében jelezte: jelenleg nincs általános konszenzus arról, hogy a szén-monoxidnak lehet-e teljesítménynövelő hatása, és még nincsenek kellően megbízható adatok, amelyek alátámasztják bármelyik álláspontot. Az viszont bizonyítottan nem javítja a teljesítményt, ha a vérben lévő hemoglobin értékének mérésére használják a CO-t, és a vizsgálatra felhasznált CO mennyisége alacsony.

Az UCI azért kérte a WADA-t a szén-monoxid használatának vizsgálatára, mert egyre több versenyző, köztük a világ legjobbjai közé tartozó háromszoros Tour de France-győztes szlovén Tadej Pogacar vagy a kétszeres Tour-bajnok dán Jonas Vingegaard is bevallottan él az inhalációval.

A módszerrel szimulálják a magassági viszonyokat, és befolyásolják az oxigénszállításért felelős vörösvértesteket. A WADA most azt is jelezte, hogy a gyakori, ismételt CO-belégzés hatását fogja ellenőrizni az „oxigénfelvétel, az oxigénszállítás, illetve az oxigénszállítás mesterséges fokozása” szempontjából. A szén-monoxidról általánosan ismert, hogy veszélyes az egészségre, és nem ajánlott a belélegzése, egy bizonyos szint felett halált is okozhat. Az UCI – még mielőtt a doppingellenes ügynökséghez fordult – arra kérte a csapatokat és a versenyzőket, hogy ne folyamodjanak rendszeresen szén-monoxid inhalációhoz.

„Csak a CO egyszeri belélegzése lenne elfogadható, ellenőrzött orvosi környezetben” – írta a szervezet a hét elején tartott nizzai szeminárium után. Kritikusok szerint a CO-inhaláció akár rejtett doppingolásnak is minősülhet, ugyanakkor vannak olyan orvosok, akik támogatják, mert szerintük pontos vérelemzést tesz lehetővé.

Az UCI reméli, hogy a WADA egységes álláspontot alakít ki az új módszerrel kapcsolatban. A végső döntés a következő hónapokban várható.