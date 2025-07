Tadej Pogacar hódította meg a Mur-de-Bretagne-t

„Egy másodperc elég lehet Párizsig?” – tette fel a kérdést Instagramon a Tour de France csütörtöki, hatodik szakaszát követően a sárga trikót visszaszerző Mathieu van der Poel a címvédő Tadej Pogacarnak. Közöttük ugyanis csupán ennyi a különbség az összetettben, és úgy tűnt, a pénteki, 197 kilométeres etap is kettejük harcáról szólhat. A bretagne-i dimbes-dombos szakasz a kalózokról nevezetes óceánparti Saint-Malo városából indult, a végén kétszer kellett megmászni a meredek Mur-de-Bretagne emelkedőjét.

A lassú rajt után Wout van Aert és Mauro Schmid lépett el a mezőnytől tíz másodperccel, de próbálkozásuk nem bizonyult sikeresnek, megfogták őket. Idő kellett, mire kialakult a nap elmenése, végül Geraint Thomas ötfős csoportjának jött össze 55 kilométer megtételét követően, az impozáns középkori váráról ismert Dinanba már egy perc feletti előnnyel értek be. Közben a Soudal Quick-Step versenyzője, Mattia Cattaneo feladta a küzdelmet, ezzel Remco Evenepoel elveszített egy fontos segítőt.

A nap egyetlen gyorsasági részhajrához 1:30 perces előnnyel érkeztek meg a szökevények, a plédrani sprintet Iván García Cortina nyerte meg, jutalma húsz pont lett. A Mur-de-Bretagne felé közelítve az egyik szökevény leszakadt, míg a mezőny is töredezett. Pogacarék csoportja némiképp közelített az elmenőkhöz, míg Evenepoel egy muszájból beiktatott egészségügyi megállás miatt összeszedett egy kisebb lemaradást, de ezt dolga végeztével eltüntette. Jonathan Milanék hátul egyre jobban elmaradtak, sejthető volt, hogy a szakasz vége nem a sprinterekről szól.

Az első hegyi hajrá Thomasnak esett a legrosszabbul az elöl tekerők közül, le is szakadt a kaptatón, a pontot Ewen Costiou hozta el, és ő bírta legtovább az elmenésből, merthogy a mezőnyben nagy tempót diktáló Visma vezetésével sorra érték be a többi szökevényt. Costiou elvitte először a Mur-de-Bretagne-t, miközben Pogacarék hátránya 20 másodperc alá csökkent. 12.3 kilométerrel a vége előtt érték végül utol az utolsó szökevényt, az élen két UAE-s, Marc Soler és a pöttyös trikós Tim Wellens tekert.

Pillanatnyi figyelemkihagyás következében az élen haladók csoportjának végén nagy bukás történt 6.5 kilométerrel a vége előtt, amiben a csütörtöki szakaszgyőztes Ben Healy mellett az UAE fontos segítője, Joao Almeida is lent maradt, de később betekert, az érintettek közül Jack Haig viszont nem tudta folytatni.

Az utolsó mászásra készülve előhozták Pogacart, de figyelt Evenepoel és Vingegaard is, Van der Poel viszont nem bírta. Az összetett három legfőbb esélyese ellépett az emelkedőn, de aztán felértek hozzájuk az üldözők, köztük az UAE-s Jhonatan Narváez. Az ecuadori kerékpáros összenézett Pogacarral, és előrement felvezetni. Nagyszerű előkészítés után kétszáz méterrel a cél előtt indított a szlovén, Vingegaard ugyan ment vele, de beérni már nem bírta, így a szakasz és a sárga trikó is a címvédőé lett (és mellé a zöld is, de azt Milan hordhatja majd a következő etapon). Evenepoel elfogyott a sprintre, Pogacartól két másodpercet kapott, az összetettben érdekelt Primoz Roglic és Florian Lipowitz viszont húszat.

A hétvégén két sprintszakasz következik, szombaton Saint-Méen-le-Grand és Laval között 171.4 kilométer vár a mezőnyre.

TOUR DE FRANCE

7. szakasz (Saint-Malo–Mur-de-Bretagne Guerlédan, 197 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 4:05:39 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) azonos idővel

3. Oscar Onley (brit, Picnic PostNL) 2 másodperc hátrány

…22. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Deceuninck) 1:20 perc hátrány

Az összetett élcsoportja

1. Pogacar 25:58:04 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 54 mp h.

3. Kévin Vauquelin (francia, Arkéa-B&B Hotels) 1:11 p h.

…5. Van der Poel 1:29 p h.

NŐI GIRO DITALIA

6. szakasz (Bellaria–Igea Marina, 144 km)

1. Liane Lippert (német, Movistar) 3:53:01

2. Pauliena Rooijakkers (holland, Fenix-Deceuninck) 2 mp h.

3. Shirin van Anrooij (holland, Lidl) 46 mp h.

Az összetett élcsoportja (még 2 szakasz van hátra)

1. Marlen Reusser (svájci, Movistar) 16:11:39

2. Elisa Longo Borghini (olasz, UAE TEAM) 16 mp h.

3. Anna van der Breggen (holland, Team SD Worx) 1:53 p h.