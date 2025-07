A Pireneusokban jöhet Pogacar és Vingegaard csatája

Mindenkinek jól jött egy kis pihenő, mozgalmas napok és szakaszok vannak ugyanis a Tour de France mezőnye mögött. Tíz etapot teljesítettek eddig a legrangosabb országúti körverseny indulói, akikre július 27-ig még tizenegy vár. És ne feledjük, a párizsi záró szakaszon sem feltétlenül a pezsgőzés lesz majd a középpontban, hiszen bekerült az útvonalba a Montmartre, adott esetben még a Sacré Coeur (Szent Szív)-bazilika felé vezető emelkedő is szerepet játszhat a végeredmény kialakulásában.

Nem érdemes azonban ennyire előreszaladni, hiszen bőven lesznek még addig hegyek és izgalmak. A címvédő és favorit Tadej Pogacart eddig négy különféle trikóban láthattuk tekerni, az eddig két szakaszgyőzelemnél tartó szlovén a világbajnoki felső mellett felvehette a hegyi pontverseny vezetőjének járó pöttyöset és az összetett elsőt illető sárgát is – sőt az is megesett, hogy a gyorsasági pontversenyt is ő vezette. A hétfői, első jelentősebb hegyi terepet követően elbúcsúzott a sárgától, azt 1987 után vehette fel először ír kerékpáros, Ben Healy. A bátor szökéseiről ismert bringás előnye jelenleg 29 másodperc Pogacarral szemben.

A 2022-es és 2023-as győztes Jonas Vingegaard nagyon figyel a címvédőre, a Visma dán klasszisa ellenfele szinte minden támadását leköveti. Kettejük között mégis kialakult 1:17 perc különbség az UAE versenyzője javára, ami az időfutamnak köszönhető elsősorban, Vingegaard-nak az kifejezetten rosszul sikerült. Remco Evenepoel a várakozásnak megfelelően megnyerte az egyenkéntit, összetettben kereken egy perc választja el a címvédőtől.

„Az idei Tour de France öregít – panaszkodott Pogacar. – Annyit utazunk a szakaszok között, hogy nincs időm borotválkozni. Két órát töltöttünk a buszon a rajt előtt, hármat a célba érkezést követően. A következő napokra talán a teljes fürdőszobai készletemet magammal kell vinnem a buszra…”

Szerdán még a sprinterek játszhatják a főszerepet a Toulouse környéki szakaszon, aztán jöhet a nagy csata az esélyesek között a Pireneusokban. A csütörtöki, Auch és Hautacam közötti szakaszon 3794 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni, másnap ráadásul hegyi időfutam következik szerpentinekkel és olykor 16 százalékos emelkedőkkel. Szombaton a Pau és Luchon-Superbagneres közötti etapon a Tourmalet-hágó meghódítása sem lesz egyszerű feladat. Nagy kérdés, itt mire megy a tavasz jelentős részét sérülés miatt kihagyó Vinge­gaard és az összetettbeli dobogóról álmodó Evenepoel.

Pogacar helyzetét nehezíti, hogy elveszített egy fontos segítőt, Joao Almeida bordatörést szenvedett. Ráadásul a hétfői etap Pavel Sivakovnak sem esett jól… Az idei Tourt eddig tizenkét versenyző adta fel, köztük a hatalmasat bukó és kulcscsonttörést szenvedő Jasper Philipsen és az olasz időfutambajnok Filippo Ganna.