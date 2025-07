Hatalmas csata után francia győzelem a Mont Ventoux-n, de jól járt Pogacar is

A hétfői pihenőt követően a legendás Mont Ventoux meghódításával folytatódott a Tour de France. A Montpellier-ből induló 171.5 kilométeres szakaszon nem állt rajthoz a korábbi sárga trikós Mathieu van der Poel, az Alpecin-Deceuninck kerékpárosa tüdőgyulladást kapott, kórházba szállították. Az összetettet vezető Tadej Pogacar a start előtt elmondta, hogy különleges, könnyített bringával vágott neki az etapnak.

Háromfős szökevénycsoport alakult ki a lassú rajtot követően, de jelentős előnyt nem sikerült kiépíteni, száz kilométerrel a vége előtt befogta a triót a nagy tempót diktáló mezőny, melynek végén tekertek a hegyimenők, akik így pihentek rá a szakasz végi mászásra. A nap egyetlen gyorsasági részhajráját Jonas Abrahamsen nyerte meg.

A Mont Ventoux felé közelítve egy ötfős csoport lépett meg, utána 1:30 perccel haladtak az üldözők, míg a főmezőny Pogacarral hatperces hátrányban haladt. A hegy lábához érve hárman maradtak az élen, Enric Mas, Julian Alaphilippe és Thymen Arensman, miközben az üldözők és a főmezőny végén is folyamatosan szakadoztak le. Mas bátor támadást indított 14.1 kilométerrel a csúcs előtt, míg hátrébb a Visma összeállított egy vonatot, de nagyon figyelt Pogacar és az UAE.

Mas folyamatosan növelte az előnyét, négy kilométer megtételét követően már 45 másodperccel vezetett az óriási tömegben és nagy hőségben haladva az emelkedőn. Nyolc kilométerrel a vége előtt Pogacarnak és Vingegaard-nak is egy-egy segítője maradt, Mas pedig már egy perccel vezetett, de nem sokáig, Ben Healy háromfős csoportja rövid idő alatt húsz másodpercet hozott rajta. Aztán a Vismánál úgy érezték, itt az idő: robbantott Vingegaard! Pogacar némi vicsorítással, ám gond nélkül jött vele. Healy épp Buitragóval veszekedett, míg a Visma korábban előreküldött két szökevénye sokkal jobban bírta a megpróbáltatásokat, mint az UAE-ből Pavel Sivakov és Marc Soler.

Vingegaard második támadására is azonnal reagált az összetettben 4:13 perccel vezető Pogacar. Az öt kilométeres kapu alá érve Mas előnye 25 másodpercre esett vissza, közben Vingegaard segítőt kapott a nap szökéséből elöl maradt Victor Campenaerts személyében. Healy és Valentin Paret-Peintre beérte Mast. Vingegaard harmadjára is támadott, Pogacar ezúttal is jött riválisával, két percre faragták lemaradásukat Healyék csoportjához képest, akik folyamatosan támadgatták egymást, az aerodinamikus ír szökőkirály 30 kilométer per órás sebességgel tekert a nyolcszázalékos emelkedőn, de jött vele Paret-Peintre, aztán felért rájuk Mas és Buitrago is.

A kopár tájon feltűnt a csillagvizsgáló, a csúcs felé Vingegaard-ék folyamatosan közelítettek Healy felé. A vége előtt 1200 méterrel először megindult Pogacar, azonban jött vele a dán, sőt megkontrázta, de reagált rá a szlovén. Feltűnt elöl a Soudal Quick-Step-es Ilan Van Wilder, beállt dolgozni és segíteni Paret-Peintr-nek, így egyértelművé vált, hogy sprint dönt majd. Healy nyitotta meg, de Paret-Peintre lehajrázta, így övé lett a Mont Ventoux, s a franciák első sikere az idei Touron.

Pogacar a végén megkontrázta Vingegaard-t, és a cél előtt arra is maradt ereje, hogy adjon két másodpercet a dánnak; a célba érést követően menyasszonya, Urska Zigart is személyesen gratulálhatott a sárga trikósnak, aki egyben rekordot is döntött, 54:41 perc alatt teljesítette a Mont Ventoux-t, amire korábban senki nem volt még képes. Folytatás szerdán a Bollene és Valence közötti 160.4 kilométeres, viszonylag sík szakasszal.

112. TOUR DE FRANCE

16. szakasz (Montpellier–Mont Ventoux, 171.5 km): 1. Valentin Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 4:03:19 óra, 2. Ben Healy (ír, EF-Education) azonos idővel, 3. Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 4 másodperc hátrány, …5. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 43 mp h. Az összetett állása: 1. Tadej Pogacar 58:24:46 óra, 2. Jonas Vingegaard (dán, Visma) 4:15 perc h, 3. Florian Lipowitz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 9:03 p h.