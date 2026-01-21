A csúcson hagyta abba – Simon Yates-portré

A mexikói „Kisbika”, Isaac Del Toro szenzációja volt a fókuszban a tavalyi Giro d’Italián, egészen a 20. versenynapig. Az előzetesen esélyesnek kikiáltott Juan Ayuso és Primoz Roglic egyaránt feladta már a küzdelmet, amikor az UAE ifjú mexikói kerékpárosa a harmadik hét vége felé haladva rózsaszín trikóban szelte Olaszország hegyeit-völgyeit. A mindent eldöntő királyetap, a Verre és Sestriere közötti 205 kilométeres, mintegy 4400 méteres szintkülönbségű szakaszon ketten kalkulálhattak úgy, hogy esetleg még megszorongathatják Del Torót: a 2019-es Giro győztese, Richard Carapaz és a 2018-as Vuelta piros trikósa, Simon Yates.

Az útvonal azt a hegyet érintette, ahol Yates elbukta a 2018-as Olasz körversenyt. Hiába tekert rózsaszínben, honfitársa – akivel a pályafutása elején még szobatársak is voltak –, Chris Froome ellopta előle a győzelmet egy nyolcvan kilométeres szólóval a Colle delle Finestrén.

Hét évvel később visszament azért, amit akkor ott elveszített.

2025: a Giro d’Italia győztese a meseszép trófeával

APJA VEZETTE BE A SPORTÁGBA

Simon Philip Yates 1992. augusztus 7-én született, öt perccel megelőzve ikertestvérét, Adamot. A fiúk édesapja, a szintén kerékpáros John egy autóbaleset utáni lábadozáskor magával vitte gyermekeit a manchesteri velodromba, amíg csapata, a Bury Clarion ott tréningezett. Simon és Adam egyből beleszeretett a sportágba, Simon megmérette magát a 2010-es Nemzetközösségi Játékokon, amelyen Chris Froome volt a szobatársa. Simon 2013-ban pályásként világbajnok lett a pontversenyben, míg a Tour de France előszobájának tartott Tour de l’Aveniren – amelyen országok és nem csapatok versenyeznek – két szakaszt is megnyert, összetettben pedig tizedikként végzett. Hazája válogatottjának tagjaként két héttel később, 2013 szeptemberében a Brit körversenyen is diadalmaskodott egy etapon és ő lett a legjobb fiatal.

2014-ben már a legmagasabb, world team-kategóriás Orica-GreenEdge szerződtette, ugyanabban az évben már a Leedsből rajtoló Tour de France-on indították, amelyet 15 szakasz után feladni kényszerült. Egy évvel később a Critérium du Dauphinén összetettbeli ötödik hellyel hangolt a következő Tourra, amelyet már sikeresen végigtekert, a fiatalok között 12. lett, míg a legjobb eredménye egy 8. hely volt.

NÉGY HÓNAPRA ELTILTVA

2016-ban kellemetlen ok miatt maradt le a Tour de France-ról. A márciusi Párizs–Nizza versenyen vett kontrollmintájában tiltott terbutalint talált az UCI.

„Gyermekkoromban asztmát diagnosztizáltak nálam, azóta is szenvedek tőle. Tudtom nélkül tiltott anyag szerepelt az asztmám kezelésére felírt gyógyszerben, amelyet a viadal alatt szedtem. Ezért sajnálatos módon el kell fogadnom az UCI által kiszabott büntetést. Annak ellenére, hogy a teszt idején és az analitikai eredményről szóló értesítésig nem voltam tisztában azzal, hogy tiltott anyagot szedtem, végső soron a sportoló felelőssége, hogy pontosan tudja, mit szed és mit visz be a szervezetébe” – fogalmazott Yates, aki júliusban a Lengyel körversenyen tért vissza.Háromhetes viadalon ebben az évben is láthattuk, a Vueltán állt rajthoz és a hatodik etapon megszerezte élete első grand tour szakaszgyőzelmét, szólóban ért fel az emelkedőre. „Nagyszerűen felépítettük a versenyt, a célban sikerült kihasználni a lehetőséget. Nem terveztük a győzelmet, csak egy kemény viadalt akartunk. Őrült nap áll mögöttünk, sok fordulatot hozott, én viszont tökéletesen időzítettem a támadásomat” – értékelt az Eurosportnak a sikert követően. Jól teljesített a Spanyol körön, összetettben hatodik lett, míg a gyorsasági pontversenyen hetedikként végzett. A nagy áttörésre sem kellett sokat várnia.

2013: pályakerékpáros világbajnok

RÓZSASZÍN HELYETT PIROSBAN

A 2018-as Girón az Etnára vezető hatodik szakasz végén második lett Yates, összetettben viszont az élre állhatott. Először viselhette az elsőnek járó megkülönböztető trikót, amelyet a 19. szakaszig őrzött. A Finestrére vezető emelkedőn azonban Chris Froome támadására nem tudott reagálni, honfitársa hatalmas szólógyőzelemmel vette át a vezetést és végül meg is nyerte a körversenyt.

„Megpróbáltam kezelni a helyzetet, de nagyon gyorsan elfogyott az erőm, és nem tudtam többet adni. Csak rendkívül kimerült vagyok, ennyi” – értékelt akkor a Mitchelton-Scott kerékpárosa, aki összetettben végül a 21. helyre esett vissza.

Két hónappal később egy spanyolországi klasszikuson lett második, majd a Lengyel körön is csupán egy pozíció választotta el a győzelemtől. Indult ugyanebben az évben a Vueltán is, a kilencedik szakasz végén felvehette az élen állót illető piros trikót. Ugyan később két szakasz erejéig leadta, de a 14. etapon a hegyi befutót megnyerve visszaszerezte az első helyet, amit a madridi zárásig sikeresen megőrzött. „Nagyszerű érzés, igazán hihetetlen, még mindig nem tudom felfogni. Nincsenek szavak erre… – mondta a győzelmet követően Yates. – Szeretek ösztönösen versenyezni, remélem, továbbra is menni fog, és még több nagy eredményt érhetek el. A 14. szakaszon elért győzelem valószínűleg a verseny legkedvesebb pillanata nekem, ahogyan az andorrai etap is különleges helyet foglal el a szívemben. Nagyon csalódott voltam a Giro után, még mindig nem tudom felfogni ezt a sikert, eltart jó ideig, mire teljesen tudatosul, mit is értem el.”

Egy évvel később a Tour de France-on megnyert két etapot, így elit társasághoz csatlakozott, s elmondhatta magáról, hogy az összes háromhetesen volt már szakaszgyőzelme. 2022-ben Magyarországon láthattuk tekerni, a Giro budapesti időfutamán diadalmaskodott. A Hősök teréről a budai várig tartó 9.5 kilométeres távot 11:50 perc alatt tette meg, 46.621 kilométer per órás átlagsebességgel repesztett. A viadalt azonban nem tudta befejezni, térdsérülés miatt feladta a küzdelmet. Ugyanebben az évben a Vueltán sem ért célba.

Egy évvel később, 2023-ban a Tour de France első szakasza testvérharcot hozott, a Yates fivérek küzdöttek egymás ellen, Adam gyorsabbnak bizonyult a bilbaói nyitány végén.

2018: a Vuelta a Espana nyerteseként piros trikóban pezsgőzött

AZ IGAZSÁG PILLANATA A FINESTRÉN

2025-ben a világ egyik legjobb csapata, a Visma szerződtette, alapvetően azért, hogy Jonas Vingegaard segítője legyen. „Régóta csodálom a csapatot, nem hagyhattam ki a lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Sok kiemelkedő eredményt értem el karrierem során, alig várom, hogy továbbra is keményen dolgozzak és hozzájáruljak a sikereinkhez” – fogalmazott a klubváltás bejelentésekor.

Már a Giro útvonalának bemutatásakor érezte, a sors lehetőséget adott arra, hogy visszatérhessen és lezárhassa a fejezetet. 36 kilométerrel a vége előtt együtt tekert Carapazzal és a rózsaszín trikós Del Toróval, amikor váratlanul támadást indított. Két riválisa egymással foglalkozott, elöl sokat dolgozott csapattársa, Wout van Aert, és ugyan a szakaszt nem nyerte meg, de ő vehette fel a rózsaszín trikót az utolsó, római szakasz előtt.

„Az útvonalbemutató után az járt a fejemben, ha a Girón nem is, az etapon győzhetnék és megmutathatnám, mire vagyok képes. De hogy véghez is vittem… Köszönettel tartozom a csapatnak, tényleg hitt bennem. Kétszáz méterrel a vége előtt is kérdeztem rádión keresztül az időkülönbséget, az utolsó pillanatig nem fogtam fel, szóhoz sem jutottam. Nem vagyok különösebben érzelmes típus, de amikor áthaladtam a célvonalon, nem tudtam visszatartani a könnyeimet. Éveken át, a karrierem során folyamatosan erre törekedtem. Sok kudarcot elszenvedtem, de végül sikerült” – összegezte gondolatait a befutót követően.

Ikertestvére, az UAE színeiben tekerő Adam is méltatta őt. „Nem rossz kerékpáros, megnyert két grand tourt, azt hiszem, erre nem sokan képesek. Nagyon örülök a sikerének, együtt ünnepelünk” – tréfálkozott az öccs. Simon a Touron is rajthoz állt, a tizedik szakaszon az élen végzett, összetettben tizenötödik lett. Az évet Kanadában zárta le, de sem a québeci, sem a montreali egynaposon nem ért célba.

NAGYON BÜSZKE ARRA, AMIT ELÉRT

A Giro 2026-os útvonalának bemutatóján még ott fotózkodott, január 7-én viszont váratlan bejelentést tett Yates: befejezte kerékpáros-pályafutását. „Nagyon büszke vagyok arra, amit elértem, és ugyanolyan hálás vagyok a vele járó tanulságokért. Bár a győzelmek mindig kiemelkednek, a nehezebb napok és a kudarcok ugyanolyan fontosak voltak. Megtanítottak a kitartásra és a türelemre, és még jelentősebbé tették a sikereket. Mindenki, aki támogatott az út során a személyzettől a csapattársaimig, a megingathatatlan hitetek és hűségetek tette lehetővé, hogy megvalósítsam az álmaimat. Amikor én kételkedtem magamban, ti sohasem. Köszönöm” – szól a levele a sportolónak, aki nagy mélységek után tényleg a csúcson hagyta abba.

Született: 1992. augusztus 7., Bury

Állampolgársága: brit

Sportága: országúti kerékpár, pályakerékpár

Kiemelkedő eredményei: Giro d’Italia-győztes (2025), Vuelta a Espana-győztes (2018), Tirreno–Adriatico-győztes (2020), 6x Giro-szakaszgyőztes, 3x Tour-szakaszgyőztes,

2x Vuelta-szakaszgyőztes, pályakerékpáros világbajnok a pontversenyben (2013) NÉVJEGY – SIMON YATES

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 17-i lapszámában jelent meg.)