Az olasz Vasas igaz története – Itália magyar futballtitkai, 3. rész

A magyar és az olasz sportélet közötti kapcsolat építésében szerepet játszottak a kommunista sportpolitika szándékai is. A témáról és a Vasas Anzióhoz hasonló kezdeményezésekről Lorenzo Venuti történész írt részletesen Túllépni az Aranycsapaton című, a Századok folyóiratban magyar fordításban is publikált tanulmányában, kitérve a Vasas legelső, terni fellépésére. „Az umbriai túra sikere arra késztette a római magyar követséget, hogy ezt a mintát kövesse. 1959 szeptemberében a Vasas újabb terni fellépése alkalmával Simó Gyula követ találkozott Luigi Polanóval, a PCI szardíniai parlamenti képviselőjével, és – a szokásos elvtársi terminológiát használva – kifejezték teljes egyetértésüket a sporteseményeknek a tömegek mozgósításában játszott fontos szerepét illetően. Polano javasolta, hogy több ilyen eseményt szervezzenek, és felkérte a magyar klubokat, hogy létesítsenek kapcsolatot a Szardínia szigetén működő egyesületekkel – például Carboniában a helyi bányász sportklubbal. Néhány hónappal később valóban megalakult a Magyarország Barátai helyi szervezete, amely a magyar kultúrát volt hivatott népszerűsíteni, de arról is döntött, hogy melyik helyi UISP egyesület játszhasson mérkőzést magyar földön. 1960 májusában Simó Gyula Szardíniára utazott, hogy átadja a mezeket, amelyeket a Tatabányai Bányász labdarúgói adományoztak a helyi csapatnak. Miután meghívták a Carboniát Magyarországra, levetítették az Aranycsapat londoni győzelméről szóló Magyarország–Anglia című dokumentumfilmet, valamint a Salt of the Earth (A föld sója) című amerikai filmet, amely a kontextus miatt különösen érzékeny témájúnak bizonyult, mert egy mexikói cinkbányában dolgozó munkások kizsákmányolásáról szólt. De nem ez volt az egyetlen ilyen példa: 1959. november 9-én az olasz társaság, a Magyarország Barátai torinói szekciója szervezésében került sor a Budapesti Honvéd által felajánlott sporteszközök átadására a helyi »Avvenire« (Jövő) klub részére. Az este a két nép közötti barátságot és a politikai enyhülést dicsőítő pohárköszöntők közepette ért véget. Eközben más hasonló, magyarbarát csapat is alakult Itáliában: egy magyar újság arról tájékoztatta olvasóit, hogy Olaszországban már sok ilyen csapat van, például az »FTC Siena« és a »Honvéd Sassuolo«, s az Olasz–Magyar Baráti Társaság már azon is gondolkodott, hogy »magyar« csapatokból álló focitornát rendezzen Olaszországban.” A kommunista párt anziói irodájában