Szupertehetségek rossz helyen: Alejandro Garnacho és Kobbie Mainoo

ALEJANDRO GARNACHO

Az anyai ágon argentin, apai ágon spanyol Alejandro Garnacho Ferreyra 2004. július elsején Madridban látta meg a napvilágot, s ott is nevelkedett. Sokáig az Atlético Madrid akadémiáján pallérozódott, az U19-es együttesig és a B-csapatig is eljutott, amikor a Manchester United szemet vetett rá. Garnacho élt a lehetőséggel, lévén mindig is hatalmas Cristiano Ronaldo-rajongó volt, s példaképe, ugye, az MU-nál vált aranylabdás szupersztárrá. Első hallásra furcsa, hogy egy később argentin válogatott játékos ideálja a portugálok extraklasszisa, de ha hozzátesszük, hogy ez a futballista a 2010-es években Madridban volt gyerek, máris sokkal érhetőbb a helyzet…

Garnacho eleinte küszködött a beilleszkedéssel és a környezeti változással Angliában, de az MU korosztályos csapataiban rendre felhívta magára a figyelmet, így már 2022 tavaszán bemutatkozott a felnőttek között, nem egészen 17 évesen. A 2022–2023-as évad elejétől aztán egyre több játéklehetőséget kapott, s példaképével, a klubhoz időközben visszatérő Cristiano Ronaldóval futballozhatott együtt. Sőt, első tétmeccsen szerzett góljánál a portugáltól kapta a gólpasszt – álomszerű! Bár Ronaldo nem sokkal később összekülönbözött a vezetőséggel és Szaúd-Arábiába távozott, ez az argentin támadó előtt egyre több kaput nyitott ki, a szurkolók lelkesedtek érte, sokszor a kezdőben találta magát, a bizalmat pedig gólokkal, gólpasszokkal hálálta meg. Bár az MU továbbra sem tündökölt, Garnacho a következő időszakban angol Ligakupát és FA-kupát is nyert a csapattal, miközben lassan az európai futballporond legjobb fiataljai közé emelkedett. 2023 őszén fantasztikus ollózós gólt szerzett a Premier League-ben az Everton ellen – el is nyerte vele a Puskás-díjat a múlt esztendő végén. Ami az argentin válogatottat illeti, sokan már a 2022-es vb-keretbe is bekövetelték, de csak 2023-ban mutatkozott be, s egyelőre meglepően kevés játéklehetőséget kap – a pletykák szerint azért, mert nincs jó viszonyban Lionel Messivel. A 2024-es Copa Américán azonban már kerettag volt, s aranyat ünnepelhetett a torna végén.

Ebben az idényben a Manchester United kulcsemberének számít – de nem tündökölt Erik ten Hag irányítása alatt sem, majd a holland trénert váltó portugál Rúben Amorim többször is kirakta a keretből. A médiában elterjedt, hogy az argentin többször kiszivárogtatta a sajtónak az MU kezdőcsapatát, ám valószínűleg csak arról van szó, hogy a hozzáállása sem megfelelő, s a portugál edző háromvédős rendszerébe sem igen illeszthető be. A csatár mögötti dupla tízes posztjához nem elég kreatív, szárnyvédőnek nem elég erős, nem tud védekezni, ezért lehet, hogy az MU már januárban megválik tőle, persze borsos transzferdíjért cserébe. Nem tudni, hogy valóban így lesz-e, de egy jól cselező, gyors, befejezni képes, korrektül letámadó, agilis 20 éves játékos kelendő a piacon… Ha nem Manchesterben, lehet, hogy máshol lesz belőle szupersztár.

Született: 2004. július 1., Madrid

Állampolgársága: argentin

Sportága: labdarúgás

Posztja: támadó szélső

Klubjai: Atlético Madrid (2015–2020), Manchester United (2020–)

Válogatottsága/góljai: 8/0

Piaci értéke: 50 millió euró névjegy – alejandro garnacho

KOBBIE MAINOO

A még csak 19 éves Kobbie Boateng Mainoo Angliában, Stockportban jött világra ghánai szülők gyermekeként. A családja kiskorától meg volt győződve róla, hogy a fiúból futballista lesz, így labdarúgó-iskolába járatta. Megjárt több kisebb futballműhelyt, majd hétéves korában lecsapott rá a Manchester United. Érdeklődött iránta a Manchester City is, a döntést pedig Mainoo-ra bízták, s ő nem hezitált, az MU-t választotta. Azóta ott pallérozódik, saját nevelésű játékosként a klub talán jelenlegi legnagyobb csillaga. Mainoo egyébiránt nem középpályásként, hatosként kezdte a pályafutását, csatárként és szélsőként is bevetették. Minden bizonnyal ezért ennyire extra ma is a labdavezetése.

2022 májusában írta első profi szerződését a Manchester Uniteddel, akkor még a korosztályos csapatokban számoltak vele, miközben már a felnőttekkel edzett, s többször a kispadra is leülhetett. Végül a következő év elején mutatkozott be az első csapatban, majd 2023 nyarán az edzőtábor legjobbjának választották, a szurkolók odáig voltak érte. Egy kis sérülést követően a 2023–2024-es idény őszén már folyamatos játéklehetőséghez jutott, s hiába akarták szépen lassan beépíteni, villámgyorsan alapemberré vált, mert mindenkinél jobb teljesítményt nyújtott a középpálya közepén. Mainoo a múlt évad egyik legkiemelkedőbb MU-játékosa volt, az angol sajtó „elájult” a játékától, ráadásul gólokat is szerzett – egyet éppen a győzelemmel végződő Manchester City elleni FA-kupa-döntőben. Nos, ezek után nem lehetett kérdéses, hogy Gareth Southgate magával viszi a 2024-es Európa-bajnokságra, bár sokan azt gondolták, nem jut neki játéklehetőség. Mainoo csereként kezdett, az első meccsen néhány perc erejéig jutott szóhoz, de hamar kiderült, szüksége van rá a csapatnak, méghozzá Trent Alexander-Arnold helyén. Az MU csillaga a nyolcaddöntőt, a negyeddöntőt, az eldöntőt és a finálét is kezdőként élhette át, miközben kulcsszerepet vállalt Anglia menetelé­sében. Egyértelmű volt, hogy a Manchester United sztárjaként vág neki a 2024–2025-ös évadnak.

Ahogy az MU, ő sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – de a működésképtelen csapat miatt ezt aligha lehet felróni neki. Az edzőváltás, Rúben Amorim érkezése után is alapember maradt, bár nem tündököl úgy, ahogy a múlt évadban. Az elmúlt napokban felröppent a hír, hogy a Manchester United megfelelő ajánlat esetén bárkit eladna, még őt is, szóval nem lehetünk biztosak benne, hogy sokáig „vörös ördög” marad. Ami a játékát illeti, ütközésben, szerelésben és főleg passzjátékban még bőven van tanulnivalója, de jó néhány elemben már most az elit tagja. A labdavezetése élményszámba megy, a középpálya mélyéről viszi fel a lehető legnagyobb könnyedséggel a labdát, miközben remekül érkezik a kapu elé, jól lő, s ami nagyon fontos, ki tud forogni az ellenfél szorításából, miközben ő maga hatékonyan támad le. Nem kérdéses, hiányosságai ellenére igazi sztáralkat, akiből még posztja egyik legnagyobbja is válhat a következő években.

Született: 2005. április 19., Stockport

Állampolgársága: angol

Sportága: labdarúgás

Posztja: középpályás

Klubja: Manchester United (2022–)

Válogatottsága/góljai: 10/0

Piaci értéke: 55 millió euró névjegy – kobbie mainoo

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. január 11-i lapszámában jelent meg.)