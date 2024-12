Akik 26 év után újra az F1 csúcsára vezették a McLarent

Hamad bin Isza Al-Halifa, tulajdonos

Bár nem gyakran hangoztatott tény, a McLaren főrészvényese 2010 óta a bahreini állami tulajdonban lévő Mumtalakat szuverén befektetési alap, amelynek legfontosabb stratégiai lépéseit a király, Hamad bin Isza Al-Halifa hagyja jóvá. A közel-keleti ország vezetője adta rá áldását, hogy a 2007-ben szerzett részesedést folyamatosan növelve jelentős összegű pénzt pumpáljanak az F1-es istállót is birtokló McLaren Groupba, amelynek 2024-re a Mumtalakat lett a kizárólagos tulajdonosa. A bahreini állam extra támogatást is adott a brit központú cégnek a Covid-járvány kitörése után, ami életbe vágó fontosságú volt, a bevételek elapadása miatt ugyanis akkoriban a csőd réme fenyegetett. Bár a király nyilvánvalóan nem vesz részt az F1-es csapat mindennapi irányításában, szerepe kiemelten fontos volt a „covidos mentőakcióban”, valamint abban, hogy nem gördített akadályt Zak Brown 2016-os kinevezése elé. Azóta többségi, majd’ százszázalékos tulajdonosként is hagyta szabadon építkezni az amerikai szakembert, vagyis közvetett módon az istálló felemelkedésében és bajnoki diadalában is szerepet játszott.

Zak Brown, vezérigazgató

F1-es körökben is általános meglepetést keltett, hogy a McLaren tulajdonosai 2016 végén Zak Brownt bízták meg a csapat irányításával, a többség ugyanis valamilyen tapasztalt, már bizonyító vezető kinevezését várta. Az 53 éves amerikai vállalkozó eleinte pilótaként akarta megvetni a lábát a versenyzés világában, és bár fiatalon még európai formulakategóriákig is eljutott, egy idő után belátta, az üzleti életben több babér teremhet neki. Még versenyzői pályafutása alatt megalapította marketingügynökségét, amely szép lassan a legjelentősebbé nőtte ki magát az autósport világában. Brown így a McLaren tulajdonosaival is munkakapcsolatba került, és Ron Dennis menesztése után rá esett a két főrészvényes, Mansour Ojjeh és a bahreini Mumtalakat választása, hogy vezesse a versenyrészleget. Nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen ez az F1 egyik leghíresebb, legpatinásabb csapata, amely borzalmas állapotban volt érkezésekor. A mély gödörből az első két évben nem is sikerült kivezetnie az alakulatot, ám szisztematikus építkezéssel és a részlegvezetők lecserélésével 2019-től elindult a fejlődés. Azt is belátta, minden fronton nem lesz képes egyedül irányítani, így fontos lépés volt Andreas Seidl csapatfőnöki kinevezése, aki segített lefektetni a későbbi sikerek alapjait. Bár a német vezető 2022 végén saját kérésére távozott, Brown házon belül tökéletes utódot talált Andrea Stella személyében, aki még hatékonyabban dolgozott, és kitűnő technikai struktúrát kialakítva két éven belül bajnoki címig vezette a gárdát. A vezérigazgató eközben szponzorok hadát csábította a csapathoz, amelyet pályán nyújtott eredményesség és üzleti szempontból is felvirágoztatott.

Rob Marshall, főtervező

A McLaren igazán nagy fogása – ráadásul még a felemelkedés előtti időszakból! Az 56 éves brit mérnököt 2023 elején sikerült meggyőzni arról, hogy 17 kiemelkedően sikeres év után hagyja el a Red Bullt, és a következő idényre tegye át székhelyét Wokingba. Az elismert szakember 1994 óta dolgozik az F1-ben: sokáig a Benetton/Renault tervezőmérnökeként tevékenykedett, majd már a mechanikai tervezőrészleg vezetőjeként segítette két vb-címhez a csapatot. Adrian Newey-val együtt 2006-ban csatlakozott a Red Bullhoz, amelynél a legendás szakemberrel együtt alkotta meg azokat a fantasztikus konstrukciókat, amelyekkel az istálló ebben az időszakban hét egyéni és hat konstruktőri diadalt aratott. Eleinte Marshall volt a csapat főtervezője, majd 2016-tól a mérnöki stáb vezetője. Hivatalosan 2024 januárjában állt munkába a McLarennél főtervezőként, így az idei autó alapjait még nem ő rajzolta meg, a hatékony fejlesztési munkából viszont már kivette a részét. A jövő évi konstrukciót a technikai igazgatói triumvirátussal szoros együttműködésben alkotja meg.

Andrea Stella, csapatfőnök

Az 53 éves olasz mérnök F1-es karrierje 2000-ben kezdődött a Ferrarinál, amelynél eleinte a tesztcsapatnál, nem sokkal később pedig már Michael Schumacher teljesítménymérnökeként dolgozott a német klasszis 2006-os (első) visszavonulásáig. Ezt követően ugyanezt a posztot töltötte be Kimi Räikkönen mellett, majd 2010-től Fernando Alonsóval már versenymérnökként alakított ki szoros baráti viszonyt. A maranellóiaknál tehát testközelből élte át a káprázatosan sikeres Schumacher-érát, és hét konstruktőri, valamint hat egyéni bajnoki cím részese volt. Ám amikor Alonso úgy döntött, 2015-től csatlakozik a McLaren-Honda-projekthez, az új kihívás reményében Stella is vele tartott mint versenyfolyamatokért felelős vezető. Három évvel később teljesítményigazgatónak, 2019-ben pedig a versenyzésért felelős ügyvezető igazgatónak nevezték ki. Már ezekben a vezető pozíciókban is fontos szerepet játszott a McLaren felemelkedésében, képességeit viszont akkor tudta igazán kamatoztatni, amikor 2022 végén Andreas Seidl távozása után csapatfőnökként szabad kezet kapott a technikai struktúra átalakításához. Úgy ítélte meg, hogy három – azonos felelősségi szinten, de különböző területen dolgozó – technikai igazgatóval hatékonyabban lehet fejleszteni az autót, és döntése tökéletesen beigazolódott. Mivel majd’ 25 év F1-es mérnöki tapasztalattal büszkélkedik, miközben testközelből élte át a McLaren legínségesebb időszakát, pontos rálátása van az egész szervezetre, és arra, mitől működik gördülékenyen és eredményesen egy csapat. A vezérigazgató Zak Brown nem győzi méltatni az olasz csapatfőnököt, aki korábban elképzelhetetlen teljesítménytöbbletet hozott ki a munkatársakból és az autóból.

Lando Norris, versenyző

A McLaren saját nevelése, Zak Brown büszkesége, aki 2019 óta hűséges a wokingi csapathoz. A 25 éves brit versenyző az elmúlt hat idényben sok hullámvölgyet és hullámhegyet átélt az istállóval, és bár többször is csábították a riválisok, rendre a maradás mellett döntött. Az idény elején sok kritikát kapott amiatt, hogy több mint száz nagydíjindulás után sem tudott még győzni, így karrierje szempontjából a lehető legjobbkor jött a nagy májusi fordulat, amikor a McLaren hirtelen az élmezőnybe került. Norris Miamiban meg is nyerte élete első F1-es versenyét, és végül négy diadallal zárta 2024-et. Kevesebb hibával lehetett volna ez több is, és bár az egyéni bajnokságban így alulmaradt Max Verstappennel szemben, pontjai életbe vágóan fontosak voltak a brit csapat konstruktőri diadalában. A jövő szempontjából nagyon biztató volt az évadzárón aratott diadala, mert csapattársa kipördülése után győzelmi kényszerben versenyezte végig a teljes távot, és megingás nélkül szerezte meg a bajnoki címhez szükséges első helyet. Büszke rá, hogy a nehezebb időszakokban is kitartott a McLaren mellett, és jövőre már az egyéni tabellán is az élen végezne.

Oscar Piastri, versenyző

Újoncként nyerte meg az F3-as, majd az F2-es bajnokságot is, így nem csoda, hogy 2022-ben a McLaren radarjára került. A 23 éves ausztrál pilóta akkor már évek óta az Alpine juniorprogramjának tagja volt, és a francia csapat tartalékjaként dolgozott, ám sokáig csak hitegették a 2023-as versenyzői szerződéssel. Megunva a totojázást, titokban aláírt a McLarenhez, ezért világraszóló botrány lett belőle, amikor kiderült, hogy az Alpine is igényt tartott volna szolgálataira. Bár sokan felrótták neki a lojalitás hiányát, a pályán nyújtott teljesítményével hamar elhallgattatta a kritikusokat, mert kapásból jobb teljesítményt nyújtott Norris mellett, mint elődje, Daniel Ricciardo. Idén tovább fejlődött, és bár a nagy átlagot tekintve még mindig nem tudta hozni csapattársa szintjét, bizonyos nagydíjakon káprázatos tempót mutatott, így két versenyt is megnyert. Végül 82 ponttal szerzett kevesebbet Norrisnál, ami idén még belefért a konstruktőri bajnoki harcban, de jövőre már jobban meg kell szorongatnia házon belüli ellenfelét.

Peter Prodromou, Neil Houldey, Mark Temple technikai igazgatók

Amikor Stella átvette a csapat irányítását, már sejtette, hogy James Key technikai igazgató irányítása alatt pocsék konstrukció született 2023-ra, így mihelyst ez a pályán is beigazolódott, menesztette posztjáról a brit szakembert. Ezután bátor húzással három részre osztotta a technikai igazgatói teendőket, amelyeket a bajnoki, 2024-es idényben Peter Prodromou, Neil Houldey és Mark Temple látott el. A brit-görög Prodromou 1991-ben éppen a McLarennél kezdte F1-es pályafutását, amelynél Adrian Newey mellett aerodinamikai vezetőként ért el szép sikereket. Ezután 2006-ban követte kollégáját a Red Bullhoz, de 2014-ben visszatért Wokingba főmérnökként. Az új struktúrában az aerodinamikáért felelős technikai igazgatóként dolgozik. Houldey-t egy ideig Marshall helyettesének szánták, ám végül ő lett a mérnöki megoldásokért felelős technikai igazgató. A szakember 2006 óta dolgozik a McLarennél különböző pozíciókban, 2022-ben már igazgatóként felelt az autókoncepció megalkotásáért, a következő évben pedig bekerült a technikai igazgatói trióba. Ahogy 2024-ben Temple is, aki a teljesítményért felel ugyanezen a vezetői szinten. Több mint húsz éve dolgozik a McLarennél különböző pozíciókban: ő volt például Lewis Hamilton teljesítménymérnöke a brit pilóta 2008-as vb-címe során, de versenymérnökként is tevékenykedett többek között Fernando Alonso mellett. 2018 óta a dolgozik a gyárban, idén kapta meg a teljesítményfejlesztési részleg vezetését.

Az éles szemű rajongók észrevehették, hogy az abu-dzabi verseny dobogós ünneplése során Zak Brown egy „Mansour” feliratú baseballsapkában vette át a győztes konstruktőrnek járó díjat, ami jól mutatja, milyen fontos szerepe volt a sikerben a korábbi résztulajdonosnak. A 2021-ben elhunyt francia-szaúdi üzletember, Mansour Ojjeh az 1980-as évek elején vásárolt tulajdonrészt a McLarenben Ron Dennistől, akivel évtizedekig sikeresen és harmonikusan irányították a szervezetet. A jó viszony azonban a 2010-es évek elején megromlott, és a korábbi két barát megpróbálta kiszorítani a másikat a cégtől. Ojjehet nagyon feldühítette, hogy miközben tüdő­transzplantációja után kórházban lábadozott, akarata ellenére Dennis több stratégiai fontosságú döntést hozott meg az F1-es csapatnál. Miután felépült, az akkor már többségi tulajdonos Mumtalakat segítségével sikerült eltávolítania a brit vezetőt a cégtől. A bahreiniek jóváhagyásával ezt követően bízta meg Brownt a vállalat irányításával, aki örökre hálás lesz emiatt Ojjehnek – még szobrot is állíttatott tiszteletére a McLaren wokingi központjában. Mivel végül az amerikai vezérigazgató visszavezette a csúcsra az alakulatot, bebizonyosodott, jó döntést hozott a résztulajdonos a kinevezésével. Szintén nincs már az istállónál, de fontos tagja volt az építkezésnek Andreas Seidl. A német vezetőt 2019-ben nevezték ki csapatfőnöknek, és a világos technikai struktúra kiépítése mellett többek között ő erőltette a 2023-ra elkészült új szélcsatorna felépítését, valamint a visszaváltást Mercedes-motorra. Aktuális nyilatkozataiban Brown utólag már lekicsinylően beszél Seidl munkájáról, ám ennek hátterében állítólag az áll, hogy nagyon megorrolt a németre, amiért 2022 végén az Audi kedvéért elhagyta a McLarent. Akik segítettek megalapozni a sikereket: Mansour Ojjeh és Andreas Seidl

