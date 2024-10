Az átfestett szupersztár – Paola Egonu, az olimpia egyik csillaga

Egy 16 napos diadalmenet megkoronázásaként, a címvédő Egyesült Államokat elsöpörve szerezte meg Párizsban a női röplabdatornán Itália válogatottja az olimpiai bajnoki címet. Az olaszok egyetlen játszmát sem engedtek át az amerikaiaknak – s az egész sorozatban is mindössze egy szettet vesztettek, még az első csoportmeccsükön, Dominika ellen, ezt követően valamennyi riválisukat, Hollandiát,

az Európa-bajnok Törökországot, a negyeddöntőben a világbajnok Szerbiát, az elődöntőben újra Törökországot, majd pedig a fináléban a magyar származású Karch Kiraly vezette Egyesült Államokat 3:0-ra verték meg. Olaszország először nyert olimpiát, s csatlakozott hetedikként az eddigi győztesekhez, a Szovjetunióhoz (4 elsőség), Kínához és Kubához (3-3), Brazíliához és Japánhoz (2-2), valamint az USA-hoz.

Az itáliai sikerben főszerepet vállalt a csapat 25 éves szupersztárja, Paola Egonu, akit – négy másik olasz röplabdázó mellett – nemcsak a torna álomcsapatába választottak be, hanem a legjobbnak (MVP) járó különdíjat is hazavihette. A Vero Volley Milano feladó/átlója a döntőben 22 pontot szerzett, a hat mérkőzésen 110-et, amivel – holtversenyben – az olimpia második legeredményesebb játékosa lett. Noha pályafutása során nem ez volt az első különdíja, párizsi produkciója olyannyira lázba hozta rajongóit, hogy a Laika nevű utcai művész, nem messze az Olasz Olimpiai Bizottság római székházától, falfestményen örökítette meg őt. A graffitin a játékos a válogatott kék mezében látható a védjegyévé vált hosszú lófarokkal, s egy olyan labdát üt meg, amelyen a „Állítsuk meg a rasszizmust” felirat szerepel – utalva mindazon megpróbáltatásokra, amelyeket Egonu élete során elszenvedett. A kép egyetlen napot élt meg; ismeretlen tettes a játékos bőrét rózsaszínre pingálta át,

s eltüntette a röplabdán lévő szavakat is.

Született: 1998. december 18., Cittadella Állampolgársága: olasz

Sportága: röplabda Posztja: feladó, átló

Klubjai: Club Italia (2013–2017), Igor Gorgonzola Novara (2017–2019), Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (2019–2022), VakifBank (2022–2023), Vero Volley Milano (2023–)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (2024), vb-2. (2018), vb-3. (2022), Eb-1. (2021), Eb-3. (2019), 2x Nemzetek Ligája-1. (2022, 2024), 3x BL-győztes (2019, 2021, 2023), klub-vb-1. (2019), 2x olasz bajnok (2021, 2022), 5x Olasz Kupa-1. (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), 4x olasz Szuperkupa-győztes (2019, 2020, 2021, 2022), Török Kupa-1. (2023)

Egyéni elismerései: olimpiai MVP (2024), 2x Nemzetek Ligája MVP (2022, 2024), Eb MVP (2021), 3x BL MVP (2019, 2021, 2023), klub-vb MVP (2019), 2x olasz bajnoki MVP (2021, 2022), 3x Olasz Kupa MVP (2018, 2021, 2022), olasz Szuperkupa MVP (2019), Török Kupa MVP (2023) névjegy – Paola Ogechi Egonu

Egonu tudniillik afro-olasz. Igaz, nem az egyetlen az olimpiai bajnok együttesben, hiszen színes bőrű Myriam Sylla és Loveth Omoruyi is, míg Sarah Luisa Fahr Németországban, Ekaterina Antropova pedig Izlandon született. Paola szülei nigériaiak, apja, Ambrose Lagosból, anyja, Eunice Benin Cityből származik, ő maga azonban már Olaszországban született, a Padovától északra fekvő Cittadellában. Csakhogy Itáliában, amely történelmileg a kivándorlás országa, az állampolgárság nem a születési hely, hanem a származás (ius sanguinis) elve alapján öröklődik. Így aztán Paola 14 évesen lehetett hivatalosan is olasszá, azt követően, hogy apját honosították. Addigra számos megaláztatásban volt része, s ezekről ma már – inspirálandó a jövő generációit – nyíltan beszél. Így arról is, amikor az iskolában egyik tanára nem engedte ki a mosdóba, majd miután már nem bírta visszatartani a pisilést, nevetve azt mondta: „Olyan rossz szagod van, a feketék szaga.” Hazaérve az édesanyjától azt az intelmet kapta, legyen mindig tiszta, viselkedjen jól, és amit csinál, abban legyen a legjobb.

Egy napot élt meg az őt ábrázoló utcai kép, aztán az ismeretlen tettes átpingálta

A fiatal lány persze tele volt kétellyel („Miért vagyok magas? Miért él a nagyapám Nigériában? Miért kérdezik meg tőlem, olasz vagyok-e?”), de arra ráérzett, hogy neki a kitörési pontot a sport, azon belül is a röplabda jelentheti. A szakma gyorsan felfedezte, 15 esztendősen bekerült az ország ifjú tehetségeit versenyeztető római Club Italiába, amelynek alapítója Julio Velasco, aki Párizsban

az olasz válogatottat szövetségi kapitányként irányította. Innentől szárnyalt Egonu karrierje: mindössze 17 éves volt, amikor az U18-as vb-n arany, az U20-ason bronzérmes lett, s közben a felnőttmezőnyben is letette a névjegyét. Még nem volt 18 éves, midőn bekerült a riói, végül a 9. helyen záró olimpiai csapatba. A 2018-as japán vb-n a Kína elleni elődöntőben rekordot jelentő 45 pontot jegyzett, megdöntve a kazah Jelena Pavlova 40 pontos csúcsát (Olaszország a döntőt elvesztette, igaz, a szerbek ellen Egonu „csak” 33 pontig jutott), a tokiói nyári játékok nyitó ünnepségén pedig már ő vitte az olasz zászlót (a csapat hatodik lett). Egyik sikert a másik után könyvelhette el klubszinten is: az Igor Gorgonzola Novarával Bajnokok Ligáját, kétszer Olasz Kupát és egyszer Szuperkupát nyert, majd az Imoco Volley Coneglianóval rögtön az első idényében három trófeát gyűjtött be, köztük a 2019-es klubvilágbajnoki címet.

Annak jeleként, mennyire népszerűvé vált Olaszországban, 2020 végén szerepet kapott a Disney Pixar Studios Soul című (itthon Lelki ismeretek címmel futó) animációs fantasy-vígjátékában. Ő lett az első olasz sportoló, akit animációs karakter megszólaltatására kértek fel. Ismertségét arra is felhasználta, hogy társadalmi kérdésekben is megszólaljon. Igaz, olykor meghökkentette követőit. Például azzal, hogy nyíltan felvállalta, kapcsolatban él lengyel klubtársával, Katarzyna Skorupával. „Bevallottam, hogy szeretek egy nőt, és sohasem bántam meg. Beleszerettem egy kollégámba, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnék szerelmes lenni egy fiúba vagy egy másik nőbe” – mondta a Corriere della Serának adott interjújában. S valóban: 2022 nyarán már egy másik lengyel, de immár férfi röplabdázó, Michal Filip partnereként jelent meg a nyilvánosság előtt. „Az embereket szeretem, nem érdekel a nemük” – mondta az Oggi magazinnak.

Először nyert olimpiát az olasz női válogatott

Közszereplőként persze szembesülnie kellett azzal, hogy nemcsak elismerést söpörhet be. Amikor a 2022-es világbajnokságon Olaszország elvesztette a Brazília elleni elődöntőt, a közösségi médiában Paola is kapott hideget-meleget. Saját bevallása szerint az döbbentette meg leginkább, hogy egyes kommentelők megkérdőjelezték, valóban olasz-e. Noha a bronzérmet sikerült begyűjteni, a harmadik helyért vívott csata után összeomlott. Az ügynökével folytatott sírós beszélgetéséről kikerült egy videó az internetre, újabb támadási felületet teremtve. „Azzal vádoltak, hogy csak magamra akartam irányítani a figyelmet. Nem értették, hogy abban a pillanatban nem az erős sportoló voltam, hanem egy lány, akinek vannak érzelmei, aki sérült, fáradt és ezért sírt” – magyarázta.

A gyalázkodások annyira elkeserítették, hogy úgy határozott, egy időre maga mögött hagy mindent: aláírt a törtök VakifBank Istanbulhoz, és lemondta az olasz válogatottságot. A légióskodás egy éve alatt nem tétlenkedett, BL-győzelemhez segítette az isztambuliakat. „Nem engedem, hogy bárki, akinek sejtelme sincs arról, milyen valamiért harcolni, amiben igazán hiszek, elvegye tőlem az álmomat” – nyilatkozta dacosan.

Az önkéntes száműzetés nem tartott sokáig: egy idény után visszatért az olasz ligába, s tavaly augusztusban a nemzeti együttesbe is, amelyet régi mestere, a 72 éves argentin-olasz edzőlegenda, Julio Velasco szövetségi kapitányi kinevezését követően négy hónapnyi közös munkával Párizsban a csúcsra repített. A sporttörténeti bravúr nem sikerülhetett volna Egonu nélkül, aki vitathatatlanul napjaink röplabdázóikonja. Elképesztőek a 195 centis játékos rekordjai: a labdát 344 centis magasságban üti meg, 321 centire nyúl föl a blokkja, és idén a brazilok elleni Nemzetek Ligája-meccsen 116 kilométer per órás sebességgel bombázta át a labdát az ellenfél térfelére.

Az olimpiai bajnoki címmel feltette a koronát a pályafutására, de még mindig csak 25 éves, így sok jó éve lehet a pályán, ha úgy akarja. Közben persze az is belefér az életébe, hogy a San Remo-i Dalfesztivál háziasszonya legyen a veterán énekes, Gianni Morandi társaságában, vagy az Emporio Armani bemutatóján a világhírű divatház termékeit népszerűsítse. Miként az is, hogy gondosan ápolja a családi kapcsolatokat, és időről időre ellátogasson Nigériába a nagyszüleihez, unokatestvéreihez: „Olykor lehunyom a szemem, s Afrika színeire, illataira gondolok. Ezt jelenti nekem Nigéria, s amikor eszembe jut az ottani nyaralásom, alig várom, hogy visszamehessek.” Ezzel együtt sokat elmond Egonuról a tavalyi belga-olasz-német-észt közös rendezésű Eb előtt a szurkolóknak küldött üzenete is: „Szeretem Olaszországot, büszkén viselem a kék trikót. Nekem ez a legszebb mez a világon!”

Új barátja a röplabdázó Leonardo Puliti

Szívesen modellkedik – talpig Armaniban

Gianni Morandi dobogóra állt mellette

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. szeptember 28-i lapszámában jelent meg.)