A világbajnok visszatért a medencébe – interjú a Honvéd edzőjével, Szivós Mártonnal

Világbajnokot igazolt a másodosztályú KSI – adták hírül a vízilabdával foglalkozó portálok augusztus utolsó napjaiban. A 43 éves Szivós Márton visszatérése meglepőnek tűnhet, az ötlet viszont nem új keletű, Horváth János már évekkel ezelőtt felvázolta a lehetőséget a korábbi klasszisnak. Csakhogy a KSI az előző idényben még az élvonalban szerepelt, Szivós pedig főállásban a Honvéd edzője – a két csapat egymás elleni mérkőzésén klónoznia kellett volna magát… A sportiskolások kiesésével viszont elhárult az akadály, Barcelona világbajnokát újra a medencében láthatjuk.

„Arra rá tudtam venni magam edzőként, hogy néha beugorjak és mutassak ezt-azt a játékosoknak, de egyébként nem kívántam a vizet – kezdte Szivós Márton. – Az elmúlt években próbálkoztam különböző mozgásformákkal, viszont motiváció és jelentős cél hiányában egyiket sem űztem hosszú ideig. A KSI edzője, Horváth Jani mondogatta régebben, hogy szívesen látna a csapatában, majd miután kiestek az ob I-ből, megkérdeztem, áll-e még az ajánlata. Rögtön küldte is az átigazolási papírokat, köszönettel tartozom neki a lehetőségért. Szükségem volt az új impulzusra, ami rákényszerít, hogy rendszeresen mozogjak, így nem tudok kibújni az edzés alól, hetente kétszer-háromszor a vízben vagyok.”

Született: 1981. augusztus 19., Budapest

Sportága: vízilabda

Posztja: szélső

Klubjai játékosként: KSI SE (1990–2000), Honvéd (2000–2005, 2006–2012, 2016–2020), Pro Recco (olasz; 2005–2006), Szeged (2012–2014), Eger (2014–2016)

Klubjai edzőként: Honvéd (2020–)

Kiemelkedő eredményei klubszinten: Euroliga-győztes (2004), európai Szuperkupa-győztes (2004), 5x magyar bajnok (2001–2005), 5x Magyar Kupa-győztes (2006, 2010, 2012, 2013, 2015), olasz bajnok (2006), Olasz Kupa-győztes (2006)

Kiemelkedő eredményei a válogatottal: világbajnok (2013), vb-2. (2005, 2007), Eb-2. (2006, 2014), Eb-3. (2012), világligagyőztes (2004)

Kiemelkedő eredményei edzőként: magyar bajnoki 3. (2023), Magyar Kupa-3. (2023) névjegy – SZIVÓS Márton

Október első hétvégéjén „kettős rangadót” rendeztek a Kőér utcai uszodában: előbb a Honvéd játszott a Szolnokkal az élvonalban, majd ob I/B-s mérkőzés következett a KSI és az Oázis között. Hosszú estéje volt Szivós Mártonnak, aki a partról irányította csapatát, értékelte a látottakat a sajtó képviselőinek, majd rohant átöltözni, mert a következő találkozón már a vízben számított rá edzője, Horváth János. A Honvéd szoros vereséget szenvedett, a KSI győzelméhez viszont nem fért kétség, már az első negyedben eldőlt a pontok sorsa. Szivós blokkja után akciógólt szerzett, majd a nagyszünetet követően lőtt még egyet, a feljutásra pályázó sportiskolások 24–7-re győztek.

„Néhányan kíváncsiságból maradtak a második meccsre is, de egyébként nem sokszor lesz ilyen, hogy egymás után játszik a két csapat – mondta a szélső, aki a saját teljesítményéről is beszélt. – Képtelenség lenne ott folytatni, ahol abbahagytam, mert bár elméletben minden mozdulat megvan, fizikailag már nehezebben bírom a terhelést. Ezt a sportágat edzés nélkül nem lehet űzni, úgyhogy amikor tudok, lejárok a srácokhoz, igyekszem tartani egy bizonyos szintet. Nem múlik el nyomtalanul az a terhelés, amit a pályafutásom során kaptam, az elmúlt években éreztem, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, de ahogy elkezdtem újra játszani, jobban érzem magam a bőrömben, már a vállam és a derekam sem sajog annyira. A családtagjaim is támogatták a döntésem, örülnek, hogy újra mozgásban vagyok – én pedig annak örülök, hogy a négyéves kislányom, Izabella láthat játszani.”

A KSI játékosai az első edzésen „tiszteletemmel” köszöntek a világbajnoknak, aki fiatalos közegbe csöppent, még 2008-as születésű csapattársai is vannak. Szivós elmondása szerint már félig-meddig sikerült rászoktatni őket a tegeződésre, de még dolgozik rajta.

„Először biztosan furcsa volt a fiataloknak, hogy együtt edzettünk, viszont nagyon hamar befogadtak, amiért hálás vagyok nekik – hangsúlyozta Szivós Márton. – A KSI-ben nem edző vagyok, hanem játékos, de ha kíváncsiak rá, hogy játékosként miként éltem át különböző szituációkat, szívesen elmondom a tapasztalataimat a fiataloknak. Nagyon tehetséges vízilabdázók alkotják a keretet, elsősorban rajtuk múlik, hogy a KSI újra ob I-es legyen, de én is megteszek minden tőlem telhetőt. Edzőként is jól jön, hogy visszatértem a vízbe, mert dinamikusabban irányítom a srácokat a partról, ha előtte feltöltődöm energiával. Érdekes, de sokkal jobban tudok edzést tartani, amióta magam is edzek.”

Szívós Márton ahogy szokott, ezer fokon ég, majd a lefújás után rohant átöltözni, úszógatyát, köpenyt húzni, s már játékosüzemmódba kapcsolva hallgatta az eligazítást. A KSI edzője, Horváth János régóta kapacitálta, hogy szálljon vízbe. A világbajnok újra vízbe csobbant a másodosztályú KSI színeiben és a tőle megszokott vehemenciával vetette magát a küzdelembe, hogy a végén 24–7-es győzelmet ünnepeljen az Oázis csapata ellen.