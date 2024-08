Olimpiatörténet: az első négy évtized – Sportkönyvtár

Múzeumba, kiállításra járni jó, mert az ember szeme előtt teljes valójukban ott vannak a múlt tárgyi emlékei, és kényelmes is, hiszen a kiállított tárgyak puszta látványa – legalábbis így képzeljük el – többoldalnyi információhalmaz feldolgozását „váltja ki”. A tárlók előtt állva könnyebben megelevenedik a történelem, mint egy könyvet lapozgatva, s mindez fokozottan igaz a modern tárlatokra, ahol különféle multimédiás és interaktív eszközök segítenek abban, hogy az élmény még teljesebb legyen. Természetesen ahhoz, hogy a kiállítási anyagot az egyszeri múzeumlátogató ne csak nézze, hanem lássa is, szükség van az őt „kézen fogva” vezető ismertető táblákra. Nem mindenkinek van azonban ideje és türelme ezeket végigolvasni (nehezítő körülmény, ha a szöveg idegen nyelvű), az olvasás terepe nekik a karosszék, nem a múzeum. Nyilasi Tibor 1975 és 1985 között 70 mérkőzést játszott a válogatottban, 32 gólt szerzett Rájuk, a „sietősebb” látogatókra (is) gondolhattak a „75 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség” kiállítás szervezői 1976-ban, amikor kiadták az azonos című brosúrát. A Testnevelési és Sportmúzeumban berendezett tárlat a magyar futball csúcsszervezetének háromnegyed évszázados múltját volt hivatva bemutatni, ehhez szolgált afféle segédanyagként a Képessy József sportújságíró, sportvezető, edző szerkesztette kötet, amely Bakonyi Károly múzeumigazgató köszöntőjét leszámítva nem tartalmaz folyószöveget, annál tekintélyesebb mennyiségű adatot viszont igen, és a képanyag sem elhanyagolható jelentőségű. Az alig több mint harmincoldalas kiadvány kora negyvennyolc év, a benne szereplő adathalmaz így – értelemszerűen – elavult, kvízjátékra való felkészülésre mérsékelten alkalmas. A számok, statisztikák szerelmesei azonban így is nagy lelkesedéssel forgathatják, kiváltképpen azok, akiknek a történelmi érdeklődéséhez hozzátartozik a korabeli adatok összevetése a maiakkal. Egy ilyen művelet elvégzése főbe kólintó tapasztalatokkal jár még azoknak is, akiknek a magyar labdarúgás hanyatlásával kapcsolatban már nem sok újat lehet mondani: míg például a válogatottban legtöbb mérkőzésen pályára lépő játékosok listája jó néhány új névvel gyarapodott és jelentősen átrendeződött az elmúlt csaknem fél évszázadban, addig a nemzeti tizenegy történetének leggólerősebb játékosai közé egyedül Nyilasi Tibornak sikerült beférkőznie – ennek is már negyven éve… 1897. október 31.: az első hazai nemzetközi mérkőzésre kiálló BTC futballcsapata Jól érezhető a szerző tökéletességre törekvése, igaz, elérni ilyen roppant mennyiségű adat mellett irreális lett volna, tévesztések be-becsúsznak (pl. a mexikóvárosi olimpiai bajnok Szarka Zoltán keresztneve hibádzik). Csak győzzük befogadni a rengeteg információt, amelyek közül nem hiányozhat természetesen a korábbi MLSZ-elnökök és -főtitkárok névsora, a bajnokok és kupagyőztesek dicsőségtablója, a válogatott részletes teljesítménygrafikonja, klubcsapataink nemzetközi szereplésének ismertetése vagy éppen az annak idején nagy presztízsértékű – mára a feledés homályába vesző – világválogatottban szereplő magyar futballisták veretes listája. Mindent a szemnek! (Képessy József: 75 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség, Testnevelési és Sportmúzeum, 1976) F. PÁL JÓZSEF