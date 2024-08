Ádám Martin: Ha kijutunk a vb-re, leborotválom a szakállamat!

– Egy éve azt nyilatkozta a Képes Sportnak, remek döntés volt Dél-Koreába igazolni. Utólag is így érzi, hogy immár lezárult a távol-keleti kaland?

– Abszolút tartom, hogy jó döntés volt. Két fantasztikus évet töltöttem az Ulszannál, és két bajnoki címet gyűjtöttem be. Ez egyértelműen pozitívan hatott a karrieremre, de úgy éreztem, elérkezett a váltás ideje. Rengeteg új dolgot tanultam. Láttam, hogy a világ másik felén miként zajlik az élet, mennyire más a mentalitás. Ott sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikai felkészülésre, különösen a konditeremben. Ezeket a dolgokat én is megtanultam, és beépítettem a saját edzéseimbe.

– Akadtak igazán emlékezetes pillanatai az Ulszanban is, például az ázsiai BL elődöntője vagy a bajnoki cím megszerzése. Melyik volt a legkiemelkedőbb?

– A legemlékezetesebb az volt, amikor beálltam a bajnoki döntőn, és a két gólommal gyakorlatilag megnyertük a bajnokságot. A csapat tizenhét éve várta, hogy végre aranyérmes legyen, különleges érzés, hogy a részese lehettem ennek. Az ázsiai Bajnokok Ligája elődöntője is fontos volt, a csoportkör után kimondottan erős ellenfelekkel kerültünk szembe, és a fináléról drámai meccsen maradtunk le.

Az ajándék óra és plakett

– Mi fog hiányozni a legjobban Dél-Koreából? A klub miképp búcsúztatta?

– Őszintén szólva minden hiányzik, kellemes visszagondolni az ott töltött napokra. A csapatnál nagyon jól éreztem magam, mindenkivel jó kapcsolatban voltam és a szurkolók is szerettek, rengeteg üzenetet kaptam. Bár a távolság miatt a családnak nem volt mindig könnyű, összességében pozitív élményekkel gazdagodtunk. A klubtól kaptam egy órát, amire a bajnoki címet jelentő gólom pontos időpontja van gravírozva. Emellett egy emlékplakettet és egy képet is adtak, ezek mindig emlékeztetnek arra, milyen különleges időszakot töltöttem ott.

– Dél-Koreából a bajnokság vége után egyenesen a válogatotthoz rohant, és következett az Európa-bajnokság. Hogyan értékeli a csapat szereplését?

– Vegyes érzéseim vannak. A Svájc elleni első félidő miatt lehet hiányérzetünk, a németek ellen mindent megtettünk, de nem volt szerencsénk. A skót mérkőzés volt a legnehezebb, különösen Varga Barnabás sérülése miatt, ami mindenkit megviselt. De amikor a játék folytatódott, már csak arra koncentráltunk, hogy mindent megtegyünk a győzelemért, már csak Barni miatt is. Az a meccs rendkívül kemény volt. A századik percben, egy kontrából sikerült betalálnunk, Csoboth Kevin gólja mindannyiunknak hatalmas megkönnyebbülést hozott. Az a pillanat mindenképpen a torna csúcspontja volt. Ez a győzelem nagyon sokat jelentett nekem, és nagy szerencse, hogy Barni is rendben van.

– Hogyan ünnepeltek a győzelem után?

– Ahogy szoktunk: Kevin állta a számlát. Nem mennék bele a részletekbe, de jó hangulatban telt az este… Persze utána jött a várakozás a többi csoport eredményére; sajnos nem volt szerencsénk, ám arra az estére nem lehet panasz.

– Milyen tanulságok vonhatók le az Európa-bajnokságból?

– Az egyik legfontosabb talán az, hogy nem szabad kihagyni egyetlen pillanatra sem, végig száz százalékkal kell koncentrálni. A rivális csapatok tele vannak világklasszis játékosokkal, akik azonnal megbüntetik a legapróbb hibát is. Mindezt őrületesen gyors tempóban.

– Az Eb alatt a közösségi médiában önről készült mémek nagy népszerűséget hoztak. Hogyan viszonyul ezekhez?

– Jókat nevetek rajtuk, nem veszem túl komolyan. Szeretem a viccet, és eddig nem láttam semmi olyat, ami túlment volna a jó ízlés határain. Szóval csak szórakoztatónak találom őket.

– A „Magyar Viking” elnevezés most már szinte összeforrt Ádám Martinnal. Hogy tetszik ez a becenév?

– Már mindenki így hív, sőt külföldön is kezd elterjedni. Ha vikingnek látnak, akkor biztosan van benne valami. Az viszont biztos, ha kijutunk a világbajnokságra, leborotválom a szakállamat!

– Ez esetleg egy fogadalom?

– Igen. Már az Európa-bajnokság előtt is megkérdezte tőlem Szoboszlai Dominik, hogy mikor szabadulok meg a szakállamtól. Azt mondtam, a vb-kijutás a cél, ahhoz kötöm a fogadalmat.

– Melyek a legközelebbi céljai a válogatottban?

– Mindig a soron következő feladatra készülök. Indul a Nemzetek Ligája, nagyon nehéz csoportban szerepelünk. A németeket nem kell bemutatni, mostanában rendszeresen összefutunk velük. A holland válogatott is az élmezőnyhöz tartozik és a bosnyákok sem véletlen kerültek az A-ligába. Mi mindent megteszünk majd a pályán, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég. Ezt követően meg jönnek a világbajnoki selejtezők, és remélem, készíthetem majd a borotvámat.

– Az Eb alatt foglalkozott-e az átigazolással, azzal, hogy melyik klubnál folytathatja?

– Nem, csakis az Európa-bajnokságra koncentráltam, az átigazolási pletykák egyáltalán nem foglalkoztattak.

– Több helyről is megkeresték, miért döntött úgy, hogy a Tripoliszt választja?

– A család miatt mindenképp Európában akartam maradni, és bár jöttek anyagilag jobb ajánlatok távolabbi országokból, Iránból, Brazíliából, úgy éreztem, most közelebb kell lennem Magyarországhoz. Ezt jeleztem a menedzseremnek, Papp Gábornak is. Szerencsére Európából is volt jó néhány megkeresésem, még Magyarországról is. Ezekből a görög ajánlat szakmailag is jó kihívás – éreztem, hogy számítanak rám, ez pedig nagyon fontos volt a választásnál.

– A pályafutása során sokszor került olyan helyzetbe, amikor fontos döntéseket kellett meghoznia. Mennyire voltak ezek egyben családi elhatározások is?

– A családom véleménye mindig fontos, különösen a feleségemé, Gittáé, bár ő nem avatkozik bele a szakmai kérdésekbe. Fontos szempont a gyerekek, Konor és Milos érdeke is, de végül én mondom ki a végső szót a menedzserem segítségével, abszolút szakmai alapokon.

– Mit szólt Gitta az átigazoláshoz? Sikerült könnyen beilleszkedni a görög hétköznapokba?

– Örült Európának és ezen belül is Görögországnak. Az itteni élet nagyon hasonló az otthonihoz, amit például a bevásárlóközpontokban is észre lehet venni. A feleségem megjegyezte, hogy a boltok kínálata szinte ugyanolyan, mint Magyarországon. Ezt nem tudom százszázalékosan megerősíteni, mert ahogy otthon, itt se nagyon járok vásárolni… De a hasonlóság a hazai életvitelhez megkönnyíti a beilleszkedést. Nagy segítség még, hogy vannak Görögországban magyar játékosok. A kapus Kovács Dániel a Voloszból, aki a Vasasban nevelkedett velem együtt, sokat segített az első napokban. S most itt vannak a szüleim, ők is mindenben segítenek a kezdeti időszakban.

Séta Tripolisz főterén a családdal, Konor, Gitta asszony és Milos társaságában

– Hogyan érezte magát, amikor megérkezett az Aszteraszhoz? Milyenek az új csapattársai és az edzői stáb?

– Nagyon jól fogadtak, erős csapatba kerültem. A görög emberek rendkívül barátságosak, az első pillanattól kezdve befogadtak. Jó a kapcsolatom a szerb edzővel, Milan Rasztavaccal is. Igazán támogató, az első naptól éreztette, hogy fontos vagyok a csapatnak. Az edzések sokkal intenzívebbek, dinamikusabbak, mint amit megszoktam, de ez jó, mert fejlődni szeretnék. Az erőnléti edzőnk egy „megszállott hajcsár”, az ő személye is garancia a fejlődésre. Később kapcsolódtam be a felkészülésbe, ezért eléggé meghajtott, de kezdem utolérni a többieket, és most már a meccsek határozzák meg a mindennapi munkát.

– Milyen célokat tűzött ki maga elé a görög Szuperligában?

– Minél több gólt szerezni és asszisztokat adni. Tíz gól fölött végezni a góllövőlistán, bár nem szeretek tippelgetni. A cél, hogy segítsem a csapatot a legjobb öt közé kerülésben, hogy a nemzetközi porondra is kiléphessünk. 2019-ben szerepelt legutóbb európai kupában a klub, ezt akarjuk ebben az idényben kiharcolni, és a négy nagy csapatot, az Olympiakoszt, az AEK Athént, a Panathinaikoszt és a PAOK-ot megszorítva minél jobb helyezést elérni a görög bajnokságban.